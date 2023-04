Este jueves 13 de abril sería el primer debate de la reforma de la salud en la Cámara de Representantes, según pudo conocer este diario. La discusión legislativa, que se inicia en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, será clave para el futuro del proyecto que ha sido ampliamente comentado tanto por partidarios como por detractores.

El pasado domingo, en entrevista con EL TIEMPO, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que desde el Gobierno Nacional estarían presentes en la discusión para apoyarla y que cumplirían lo que se ha acordado con los partidos para garantizar el apoyo a la reforma.

Según mininterior, el proyecto crea un sistema mixto y las EPS son administradoras junto al Estado. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"Mi mensaje para los partidos y para las bancadas es que yo voy a cumplir en los debates de la Comisión 7.ª en garantizar que el acuerdo que anunciamos al país del 99 % del contenido del proyecto se respete en el debate y en el contenido final del articulado. Por esa razón creo que vamos a poder unificarnos", aseguró Prada.

Y es que varios de los puntos que han generado distancias entre el Gobierno, Conservadores y 'La U' han puesto a la reforma a tambalear. De hecho, la falta de añadir las recomendaciones solicitadas por los partidos llevó al partido Liberal a no acompañar el proyecto.

Hoy tanto Conservadores como 'La U' abrieron la puerta a seguir apoyando la reforma mientras se adopten las proposiciones que llevarán al debate. Según conoció este diario los congresistas de esas colectividades votarían a favor o en contra, dependiendo de si se agregan esas proposiciones que hoy no están en el texto y que hacían parte de las cosas que habían acordado con el Gobierno en las múltiples reuniones que han sostenido.

Dilian Francisca Toro, presidente del partido de la U; junto a Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

"El partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones radicadas por el partido que garanticen un sistema de salud mixto con libre elección, que presente las bondades de aseguramiento en salud (...). Aquí no estamos adicionando temas nuevos, aquí estamos incluyendo en un paquete de 133 proposiciones, 12 puntos acordados con el Gobierno Nacional y que no fueron incluidos en el articulado del Gobierno", afirmó Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador.

Los puntos que generan debate de la reforma de la salud

La jefe de 'La U', Dilian Francisca Toro, aseguró que iban a agregar 133 proposiciones que han trabajado junto con los Conservadores y que esperan que Alfonso Prada, como minInterior, sea "garante" de que se incluyan en el texto.

"La idea es respetar los acuerdos que hicimos con el Presidente y que no fueron incluidos en el articulado", aseguró Toro.

Hoy en bancada de La U continuamos en unión comprometidos con aportar para alcanzar un sistema de salud para el futuro que tenga como prioridad salvar vidas. pic.twitter.com/PHBjOoKcqc — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) April 11, 2023

Las 133 proposiciones, según 'la U', están enfocadas en seis puntos claves: articulación de un sistema de salud mixto; creación y definición de las funciones y remuneración de las Gestoras de Salud y Vida para que sean administradoras del riesgo integral en salud, operativas, incluyendo contratación y auditoria que les garantice su permanencia en el tiempo; establecer una UPC suficiente y diferencial en cuanto a territorios y riesgo epidemiológico; garantizar la libre elección de los usuarios, en aras de evitar la fragmentación en la atención del usuario los CAPS deben ser coordinados entre las secretarias de salud y las entidades gestoras y piden fondos cuenta sin burocracia.

De hecho, eso era algo que había adelantado Prada el pasado domingo en entrevista con EL TIEMPO, cuando señaló que hay acuerdo en varios puntos, y que respetarán temas como la no creación de fondos regionales.

"Primero, que se crea un sistema mixto de salud; segundo, con centros de atención primaria y preventiva, públicos y privados. Tercero: va a contar con un girador único y directo. Cuarto: se va a territorializar la prestación del servicio de salud. Quinto: se mantienen las EPS en funciones esenciales territorializadas. Sexto: van a ser administradoras con el Gobierno Nacional o con el Estado del sistema de salud mixto. Séptimo: se elimina la integración vertical. Octavo: se crea un sistema tarifario único con una base y un techo que permitirá una rigurosa auditoría y el control de costos. Lo que está en debate es que no habiendo aseguramiento privado qué va a pasar con la gestión del riesgo financiero y en salud. Si persiste alguna duda, eso lo vamos a precisar con seguridad en los debates de la Cámara", resaltó Prada.

Además puntualizó en que "no se van a crear fondos regionales con burocracia, sino que se crea un fondo-cuenta que va a ser utilizado para hacer el giro directo. En eso nos pusimos de acuerdo todos con el Partido Liberal en la mesa inclusive. Sobre eso no tenga duda".

