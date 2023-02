Tras conocerse el articulado de la reforma a la salud radicado este lunes en el Congreso de la República, Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi, que representa las principales EPS del país y que tienen cerca de 34 millones de afiliados, se pronunció al respecto. “El proyecto de reforma borra de un plumazo el aseguramiento y lo que hemos construido en tres décadas”, dijo.

¿Qué opina del articulado presentado ayer?



El articulado no corresponde a los anuncios del gobierno sobre la permanencia de las EPS. En el nuevo modelo propuesto las EPS desaparecen y nadie asume la gestión de riesgo en salud, desconociendo la experiencia y capacidades construidas en 30 años. Tiene grandes vacíos sobre los problemas que de verdad deben resolverse como la suficiencia de talento humano, o la mejora en la oportunidad de citas, y agrava otros como la sostenibilidad fiscal.

Un sistema quebrado no le sirve a nadie. No hay claridad sobre la transición, por lo que piden facultades extraordinarias para que en los seis meses siguientes a la aprobación de la ley puedan cambiar lo que quieran. Están improvisando.

¿Si construye sobre lo construido como dijo la ministra Corcho?



No. Se arrasa con el sistema de aseguramiento, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos, la posibilidad de acceder a servicios médicos en todo el país. ¿Pero más aún, se imagina usted dependiendo de un centro básico de salud para que organice una operación de corazón abierto? ¿una quimioterapia?

Me imagino a millones de colombianos haciendo fila frente a un centro que aún no existe, que no está dotado y cuyos médicos aún ni siquiera se están formando. Es más que un salto al vacío.

Los cambios de las EPS, ¿qué opina sobre ellos?



Aunque les sigan llamando EPS, dejan de serlo. No tienen las funciones centrales: no gestionan riesgo en salud, ni riesgo financiero, ni riesgo operativo. Transformarlas en prestadores de primer nivel es una forma de acabarlas.

El componente territorialización para compensar déficit en la atención colectiva, ¿es conveniente o viable?



Se debe avanzar en acciones colectivas. En la pandemia se hizo y funcionó muy bien en actividades como la vacunación con participación de prestadores, alcaldías y EPS. No es realista pensar que las actividades en territorios reemplacen las prestaciones individuales. Los tratamientos necesarios para enfermos renales no son colectivos, pero las actividades de prevención de diabetes si pueden serlo. Para esto no hay que acabar con las EPS.

Paula Acosta, presidenta de Acemi. Foto: Cortesía Acemi

El articulado deja unas funciones específicas para las EPS, ¿qué opinión le merece?



Reitero, las EPS no son call centers, ni firmas auditoras. Son aseguradoras en salud. Estas instituciones llevan décadas acompañando a los colombianos en sus tratamientos, en la atención a los niños, en momentos difíciles que requieren experiencia y conocimiento detallado. Eso se borra de un plumazo.

El tránsito hacia prestadores, ¿es una buena propuesta?



No. Lo que es buena idea es promover que haya más oferta en el primer nivel de atención. Pero para eso no hay que acabar con las EPS.

¿La participación en la consolidación de centros de atención primaria es un buen aporte al sistema de salud?



Si. De hecho, varias EPS hoy tienen centros de atención primaria con muy buenos resultados. Facilitan el acceso de sus afiliados, y mediante buenos modelos de atención identifican riesgos en salud de forma oportuna. Eso mejora la calidad de vida de las personas y hace más eficiente el gasto en salud.

No se habla de tiempos de transición, pero en la práctica, esa transformación tendría que hacerse. ¿Qué esperan de eso?



Que no se dé. Nosotros no pensamos en transición sino en evolución. Debemos tratar de ahorrarle a los colombianos un sufrimiento innecesario. El modelo planteado no tiene ni pies ni cabeza, y empeñarse en ello puede generar mucho daño. Eso, tratándose de salud compromete vidas, y genera mucho sufrimiento. Las EPS tiene mucho que mejorar y la voluntad para hacerlo.

El concepto de afiliación desaparece, ¿qué opina?



No desaparece. Se hace en los centros locales de atención, se rebautiza como adscripción atada al lugar de residencia y restringe el derecho que nos hemos ganado de libre elección. Este proceso puede tomar años, y no tiene en cuenta la alta movilidad de la población.

Si bien las EPS se transforman, la Nueva EPS se hipertrofia. ¿Hay coherencia en eso?



En el articulado presentado todas las EPS, incluida la Nueva EPS desaparecen, es cuestión de tiempo. Sobre la propuesta de recibir a los usuarios de las EPS que se liquiden, las afiliadas a Acemi que se reunieron la semana pasada con el Presidente incluida Nueva EPS, manifestaron su voluntad de apoyar en el proceso de consolidación del sector. Pero sin reglas claras, ni estabilidad jurídica está muy difícil.

Habría un pagador único que sería la ADRES. ¿Qué opina?



Que no tiene la capacidad. El mismo director de la Adres lo ha dicho públicamente. No cuenta con sistemas de información robustos, y su capacidad operativa es limitada. Pensar en Adres regionales es un riesgo innecesario de politizar los recursos de la salud, y meter “peajes” al flujo de los mismos. Hoy Adres revisa 50.000 facturas al mes, mientras el Sistema hace 2,5 millones atenciones al día. No hay como.

¿Qué aciertos y riesgos ve en el proyecto?



Me comprometo con los riesgos. El principal: que Colombia retroceda en la conquista social más importante que ha logrado el país, que los hogares pobres deban pagar más de sus bolsillos, se aumente la pobreza y se pierda en productividad. Al final se trata de poner en riesgo la vida de millones de pacientes, y retroceder en la garantía al derecho de la salud.

¿Algo más que quiera manifestar desde el gremio?



Este proyecto de reforma no es un problema para las EPS. Es un problema monumental para el país. El Congreso de la República tiene en sus manos el futuro de la salud y la vida de millones de colombianos que creemos en esta institución. Los invito a estar del lado correcto de la historia y apostarle a la evolución y no a la destrucción.

