El proyecto de la reforma de la salud fue radicado esta semana ante el Congreso, y con él han surgido las dudas de cientos de personas y expertos sobre el articulado y sus implicaciones. En entrevista con EL TIEMPO la ministra de Salud, Carolina Corcho, reponde algunas de esas inquietudes.

¿El proyecto construye sobre lo construido?

Claro, porque el sistema mantiene el aseguramiento social, los aportes, el financiamiento y las fortalezas de la prestación acumuladas. A lo que se le agrega una reorganización en varios frentes para fortalecer la atención primaria; de igual forma se dejan claras las fuentes y usos de recursos, se retoman figuras como el Consejo Nacional de Salud; por supuesto que aquí no se destruye nada de lo bueno que se ha conseguido.

En ese contexto, ¿Cómo quedan las EPS?



No se acaban. Se definen reglas para que hagan presencia territorial, creen y administren Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) en los territorios donde hagan presencia, administren sistemas de referencia y contrarreferencia, realicen gestión administrativa en procesos de auditoría, revisión de cuentas y realicen y ejecuten todas las auditorías que requiera el sistema de salud, además de otras funciones. Además algunas tienen integración vertical con entidades que pueden permanecer como prestadoras.

¿Pero algunas voces dicen que se arrasa con las EPS?



El articulado les da opciones para que se reorganicen y mantengan su presencia, pero hay que dejar claro que el aseguramiento social se mantiene porque es del estado y se garantiza con recursos públicos y no se realizará a través de terceros.

Paradójicamente, la Nueva EPS se fortalece y se dice que será un gran Seguro Social. ¿Qué tan cierto es?

No será un Seguro Social, porque para empezar no tiene integración vertical, tampoco afiliará solo trabajadores; aquí es exactamente lo contrario, lo que le estamos pidiendo a la Nueva EPS como socia en este proceso, es que reciba ciudadanos del régimen subsidiado que ninguna otra quiere recibir; para el próximo año, 11,5 millones de colombianos van a estar en EPS que debieron ser liquidadas hace mucho tiempo. En ese sentido la Nueva EPS es la socia a la que le podemos exigir la cobertura de esta población durante la transición, porque en un Estado Social de Derecho, no se puede permitir que haya gente sin ninguna cobertura.

Frente a los recursos, la ADRES administrará un fondo único, pero hay quienes aseguran que su desconcentración dejará los recursos en manos de alcaldes y gobernadores, con los riesgos de corrupción o de desvío que esto tiene. ¿Qué opina?



Lo primero que queremos es que la ADRES deje de ser una tesorería, para ser un pagador único. Pero se tiene en cuenta que eso es un proceso en el que hay que instalar unas capacidades muy sólidas, incluidos los sistemas de información, auditorías, contratación y ordenación del gasto, y eso requiere tiempo; nos estamos basando en pagadores únicos de los mejores sistemas de salud del mundo y para el efecto recibiremos asesoría a través de la Organización Mundial de la Salud.

La ministra Carolina Corcho Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El proyecto establece 2 años para que el Gobierno Nacional evalúe permanentemente la evolución de la ADRES en esta transformación y hasta que no se tengan todas las capacidades para realizar esta tarea de manera rigurosa, ésta se seguirá haciendo como hasta ahora, porque no podemos improvisar.

Hay que aclarar que esta desconcentración no situará recursos en los fondos que realizarán tareas de auditoría, facturación, revisión de cuentas y gestión financiera, pero la ADRES pagará a los prestadores y las platas no pasarán ni por los alcaldes ni gobernadores, sino que seguirá directamente desde Bogotá a las clínicas y hospitales.

Los fondos regionales solo tendrán connotación de contabilizadores, para tener claro como es el manejo de cuentas en los territorios y con eso tener un elemento más de transparencia. Además la ADRES contará con un sistema público de información donde se podrán ver todas las transacciones financieras y administrativas, para el escrutinio de todos.

Dicen que la Atención Primaria ya existía en el país y que la creación de los nuevos CAPS serán una especie de proyección ideológica y política para empadronar a la población. ¿Qué piensa de eso?



Lo primero es que la Atención Primaria es Salud es territorial y el actual sistema tiene una afiliación individual y así es muy difícil hablar del concepto. Basta ver que en un hogar pueden existir afiliaciones diferentes EPS, donde no se realiza ninguna acción colectiva, es decir aquí no hay nada territorializado.

La propuesta se plantea como funcionan los mejores sistemas de salud del mundo. Y estamos hablando de países capitalistas donde se ha demostrado que funciona muy bien; además tenemos que cumplir con una máxima del derecho fundamental a la salud como es el acceso geográfico cerca de la casa con servicios primarios de salud entendidos como urgencias, salas de partos, consulta médica general, odontología y equipos extramurales, para llegar a sitios sonde personas vulnerables tienen limitaciones para desplazarse. También hay que actuar sobre determinantes de la salud con saneamiento básico, medioambiente y otras tareas como lo hacen insisto, los mejores sistemas de salud del mundo.

Los CAPS son una nueva estructura y los críticos dicen que no tienen experiencia. ¿Esto echaría por la borda 30 años de conocimiento?



Los CAP ya existen, solo que no tienen un modelo de atención unificado y una planificación de salud pública que es lo que queremos generar; basta ver que las EPS hoy citan a las personas a un sitio donde hay exámenes de laboratorio o médico general y remiten a un especialista, sin embargo en ningún sistema del mundo no se accede directo al especialista.

Se requieren filtros a través de médicos generales o familiares; entonces ya hay una estructura básica principalmente privada y lamentablemente en la pública se ha hecho ruinas, porque lo primario no es importante porque los recursos del sistema se pusieron en la mediana y la alta de complejidad.

Con la propuesta se orientarán recursos para mejorar esta infraestructura y construir otra para brindar atención digna sobretodo a las comunidades dispersas y rurales, porsupuesto que las estructuras privadas que existen serán muy útiles si se pliegan a un modelo de atención que garantice el derecho a la salud.

La ministra de Salud, Carolina Corcho. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿La afiliación desaparece como concepto?



Desaparece como concepto y pasamos al derecho de adscripción; los ciudadanos estarían adscritos a un CAP público, privado o mixto, cerca a su territorio o a su sitio de trabajo y si se cambia de ciudad, hará su adscripción a otro, a través del sistema de información, porque aquí se habla es de un derecho fundamental que no requiere carnetización y que se tiene solo con el hecho de nacer en el país o ser extranjero en condiciones de legalidad.

La adscripción se necesita para garantizar financiación, dada que esta es diferente, si se cotiza si es un trabajador, si no tiene recursos, etc. y se requiere definir las fuentes, pero esto no impide que el derecho sea igual para todos.

¿La atención de la gente empeora, mejora o queda igual?



La gente que ya tiene sus servicios y le está yendo bien, con la propuesta no se desmejorará, pero quienes han sido excluidos, o tienen barreras de acceso, mejorarán mucho.

Hay que cambiar definitivamente los indicadores de salud pública. Hay algunos inaceptables y estamos seguros que se va a mejorar la vida de muchos colombianos y enfatizo, quienes tienen un buen servicio no lo van a perder, quienes tienen medicina prepagada podrán seguir con ella, pero necesitamos corregir las inequidades y desigualdades existentes.

¿La autonomía de la autorregulación de los médicos es una intromisión en su quehacer?



El proyecto reafirma la autonomía de los médicos que se diluye en la intermediación que existe en la que un médico da una orden y tiene que esperar una autorización administrativa, lo que mella la relación médico-paciente y se constituye como barreras de acceso.

Pero en el nuevo modelo se recupera la autonomía médica y eso evidentemente les otorga mucho poder, porque con la prescripción médica hay una determinación del gasto público en salud y si no hay una autorregulación sólida, esto puede ser muy complicado, dado que los recursos son finitos y aquí debe imperar el principio de justicia distributiva y en ese sentido debe haber mecanismos fuertes de autorregulación y de auditorías externas de cuentas médicas.

¿Cuánto cuesta esta reforma?



Mucho de los costos no son de la reforma, sino costos acumulados del anterior modelo; hay abultadas deudas con hospitales públicos, que serían las que podría asumir el Estado; hoy tenemos cuantificados 7 billones de pesos, sin embargo el Ministerio de Hacienda tiene que tomar la decisión de cuanto de esto se puede cubrir y con qué fuente, porque queremos de alguna manera intentar saldar las deudas con la red pública.

Hay otras deudas derivadas de la precarización de los trabajadores de la salud y formalizarlos dado el mandato de la Ley Estatutaria, es una tarea que hay que realizar de manera gradual y eso genera otros costos que hay que asumir con o sin reforma.

El modelo de atención primaria se financia con recursos propios del sistema y el proyecto de ley define las fuentes y los usos que ya existen, aquí no estamos creando nuevas cosas, solo direccionándolas para que lleguen donde corresponde.

Lo otro son gastos de inversión que no son de la reforma. La construcción de Centros de Atención Primaria en Salud y la reposición son inversiones de Minsalud en infraestructura hospitalaria, que siempre se han tenido, solo que ahora los vamos a priorizar en el nivel primario, lo que no quiere decir que se descuiden los hospitales de complejidad.

También hay que invertir en incentivos de formación del personal de la salud, pero estos son costos relativamente bajos a través de un sistema de becas, además de otros componentes.

¿Esto fue consultado con el Ministerio de Hacienda?



Por supuesto que sí. Esto fue concertado, el Ministerio hizo un documento inicialmente dirigido por el economista Luis Jorge Garay, con la participación del DNP y luego se concertaron con el Ministerio de Hacienda las cifras, que incluso, antes del punto de vista fiscal y financiero, se hicieron los ajustes en el penúltimo articulado del Ministerio de Hacienda, al igual que las proyecciones de cuanto sería el crecimiento del gasto en salud de los próximos 10 años, que bordea un poco más de 1 punto porcentual del PIB, además de las validaciones de las fuentes y los usos, para poder financiar el nivel primario. Esto está conversado, discutido y concertado con el Ministro de Hacienda.

¿Se le va a garantizar a la gente el derecho a la salud o se le va a echar para atrás?



Hay que insistir que quienes tienen tratamientos, cirugías o procedimientos, van a continuar con ellos. El sistema seguirá financiando todas las necesidades de la gente, nadie va a retroceder en lo que ganaron, lo que si va a pasar es que quienes no han ganado van a ganar.

Nosotros queremos hacer una igualación por lo alto y eso es un reto enorme, porque hay coas de la sociedad que han sido excluidas del goce de este derecho, pero aquí no se va a poner en riesgo la continuidad ni lo que se ha ganado por tutelas. Todo eso se mantendrá. Lo que necesitamos es que los colombianos logren ese nivel de garantía, porque los derechos son universales e igualitarios y lo que aspiramos es que todo ciudadano colombiano sea igual ante el sistema de salud.

¿Qué le dice a la gente?



Que esté tranquila, porque estamos actuando con mucha responsabilidad, llamo a que abandonemos la polarización y pugnacidad en esta conversación que debe estar por encima de todos, porque tiene que ver con el valor supremo que es la vida de todos los colombianos; reafirmo nuestra posición de mejorar lo que haya que mejorar a través de diálogos tranquilos y lejos de enfrentamientos.

En el Congreso hay otras iniciativas. ¿Cómo prevé el tránsito legislativo del proyecto?



Entiendo que hay una iniciativa que radicó el Centro Democrático, la cual no he podido revisar, pero creo que el Congreso es el lugar para tratar estos temas con rigor.

UNIDAD DE SALUD