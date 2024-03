Reforma de la salud: coordinador de doctorado de la Unal dice que proyecto se debe debatir

Este martes el proyecto de reforma de la salud del gobierno Petro entró en cuidados intensivos. Tras la decisión de 8 senadores de la Comisión Séptima (donde cursa tercer debate el articulado) de firmar una ponencia negativa en contra del proyecto, la iniciativa está virtualmente hundida.

Compartir Comunicado Mario Hernández sobre la reforma de la salud. Foto:Archivo particular

Y mientras algunas voces han celebrado la decisión y han pedido que se haga un nuevo proyecto que pueda reunir los requerimientos de reforma que requiere el sector con urgencia, otras voces han señalado que es necesario discutir el proyecto.

Entre ellos Mario Esteban Hernández, coordinador del programa de Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Es clave señalar que Hernández fue escogido para liderar la restauración del Hospital San Juan de Dios en Bogotá.

A través de un comunicado, Hernández quien es médico cirujano con Ph.D. Historia, señala que aunque se ha dicho que la reforma presentada por el gobierno es un salto al vacío, que acaba con el buen sistema de salud que tenemos en Colombia y que los pacientes no sabrán quién responde por sus servicios, estas en realidad son “mentiras repetidas que confunden y llevan a la aceptación de un estado de cosas, a todas luces injusto”.

Mario Esteban Hernández, coordinador del programa de Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Foto:Universidad Nacional Compartir

De acuerdo con el académico, el problema con el sector sanitario en el país es que “se organizó un gran negocio con la atención médica -que no es lo mismo que salud- por medio de la Ley 100 de 1993 y hoy ya vemos el poder que tienen sus verdaderos beneficiarios. Existen no más de cinco grandes conglomerados que integraron (sic) todos los componentes del negocio: aseguramiento con recursos públicos transferidos, prestadores de servicios, proveedores de insumos, medicamentos y tecnologías, empresas de trabajo tercerizado, educación superior, ciencia y tecnología en salud, para nombrar los más importantes.”.

En ese sentido, para él, a pesar de que las EPS se les ofreció entrar al nuevo sistema como Gestoras de Salud Y Vida, esto, bajo la visión de Hernández, “les es insuficiente. No les basta. Lo quieren todo. No pueden dejar de recibir los recursos públicos que se les transfiere por cada afiliado -Unidad de Pago por Capitación (UPC)- porque sin estos ingresos ciertos, se pone en alto riesgo el negocio construido. No es más”.

Por eso, el profesor e investigador pidió a través de un comunicado que se debata el proyecto de reforma y que no se dilate su discusión. “No sigan engañando a la gente. Se trata de defender un negocio garantizado con recursos públicos. Por eso se niegan a que la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en salud (Adres) sea el pagador único. Todo lo demás, son estrategias de confusión. En mi condición de coordinador del programa de Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, solicito a la Comisión Séptima del Senado de la República que cumpla su función de debate político de la ponencia positiva al proyecto de reforma del sistema de salud, para superar el fondo de la crisis del sistema de salud colombiano”, enfatizó Hernández.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR UNIDAD DE SALUD

@CAICEDOUCROS | @SALUDET