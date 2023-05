Veintiún artículos para un total de 24 fueron aprobados durante la sesión de ayer de la Comisión VII de la Cámara de Representantes que avanza con el debate de la Reforma a la Salud, cuyo ponencia contiene 139. Estos corresponden a aquellos artículos sin proposiciones o que no despiertan mayores resistencias dentro de la Comisión.



(Siga leyendo: Pacto Nacional por la salud pide al Gobierno retirar el proyecto)

De hecho, poco después de que se levantó el debate, el presidente Gustavo Petro trinó: “Avanza la reforma a la salud con nuevo acuerdo en su contenido”.



(Le puede interesar: Reforma de la saud: 'Me cuesta creer que el proyecto venga de un gobierno de izquierda')



Antes de someter los artículos a votación y haciendo uso del estatuto de oposición, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático decidieron utilizar una de las tres sesiones del debate –cuyo orden del día se puede manejar durante la legislatura– para escuchar la percepción de distintos actores del sistema de salud sobre los riesgos que supone el articulado de cara al futuro.



En la intervención participaron exministros de Salud, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y representantes de EPS, entre otros protagonistas del sector.



Como ha sucedido en ocasiones anteriores, se retomaron señalamientos como la posible estatización del sistema, la eliminación de la libre escogencia de los usuarios, el impacto fiscal y la incertidumbre que persiste sobre el proceso de transición del sistema.



“Lo más crítico es que determina un sistema en que el paciente deja de ser el centro. Uno siente que no estamos peleando por la salud de los colombianos, uno lo que siente es que están peleando por la plata de la salud”, manifestó el exministro de Salud, Fernando Ruiz, durante la sesión.



Asimismo, se retomó el tema de la preocupación por el trámite que se ha venido adelantando en el Congreso, donde, durante los debates, son muchos los actores que consideran que se han vulnerado varias de las disposiciones de la Ley 5 de 1992, que rige el trámite de las leyes en Colombia.



Al respecto, el exministro Alejandro Gaviria, uno de los más asiduos críticos de la reforma de la salud, manifestó por teleconferencia que no existen consensos y que considera que el texto es incompleto, a veces incoherente y empieza a ser concebido como “una imposición caprichosa por parte del Estado”.



(Lea también: Reforma de la salud: aprueban subcomisión para organizar la ponencia, ¿qué significa?)



De ahí que puso la legitimidad como un factor crucial que puede favorecer o entorpecer los procesos del sistema. En defensa del articulado, la representante del partido Verde Marta Alfonso aseguró que existen dos formas distintas de concebir el sistema: “Lo que para ustedes es fragmentación, para nosotros es desmonopolización privada de los recursos públicos”, dijo.



El debate también se vio atravesado por el anuncio del partido de la U de salir de la coalición de gobierno y declararse “independiente”. No obstante, según se percibió, esto afectó poco las votaciones, ya que este movimiento aseguró que acompañará los artículos con los que está de acuerdo y votará negativamente los que no.



Al final del debate, el titular de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que ha tenido la oportunidad de dialogar con la mayoría de congresistas, inclusive con quienes intervinieron en el espacio diplomático, y expresó que “han llegado a acuerdos” en una cantidad de puntos que no están consignados por escrito.



“Tengo que decir que ha sido un debate de mucha altura, con el interés de todos de llegar a consensos. Fue muy importante oírlos para entender qué más agregar al proyecto. Nosotros estamos dispuestos a aceptarlo, dijo en tono conciliador (...) Hemos consensuado con todos los actores en lo que respecta a los límirtes. Nos interesa llegar a acuerdos para que exista la posibiidad de tener la mejor reforma para los colombianos”.



Jaramillo anunció además que anoche se reuniría con el Pacto por la Salud, que prescide el exministro de Salud, Augusto Galán Sarmiento, para establecer un diálogo franco.



En suma, en el primer bloque se aprobaron 16 artículos con 13 votos a favor y solo seis en contra. Durante un segundo bloque, se aprobaron los cinco artículos restantes, con 14 votos a favor y 5 votos en contra.



Entre los que se aprobaron se cuentan: Artículo 43: Provisión del empleo del director de las instituciones de salud; Artículo 44: Aprobación y evaluación del Plan de Gestión de las instituciones de Salud del Estado, ISSE; Artículo 69: servicios Sociales Complementarios en Salud, como por ejemplo transporte de pacientes, acompañantes, cuidados crónicos, entre otros; Artículo 88: Identificación del principio activo de medicamentos mediante tecnologías de punta.



Artículo 97: conciliación ante la Superintendencia Nacional de Salud en casos de conflictos por las entidades vigiladas; Artículo 101: desestimación de la personalidad jurídica para la liquidación judicial; Artículo 102: Acceso expedito a los servicios de salud, es decir, estrategia para descongestionar los servicios.



Artículo 104: Política Nacional de Ciencia, tecnología e innovación en Salud; Artículo: 108 sistemas de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud). Artículo 113: exámenes nacional y único de admisión a las especialidades médicas; Artículo 119: garantías para el suministro de los medios de labor, es decir, que las instituciones se aseguren de dotar de recursos y tecnologías para la atención segura y con calidad de los usuarios; Artículo 120: sistemas de gestión seguridad en y salud el trabajo.



Artículo 123: Acto médico, en lo que se refiere a las relaciones entre el médico, el equipo de trabajo y el paciente, autorregulación; Artículo 126: procedimientos de resolución de conflictos en el ejercicio médico; Artículo 127: discrepancias diagnósticas o terapéuticas; y el artículo 134: Formulación del Plan Nacional de Salud Rural en acuerdo con campesinos, víctimas del conflicto y otras comunidades.



(Siga leyendo: La alerta por el giro directo de la Adres a las IPS sigue viva en el PND)



En el segundo bloque se aprobaron los artículos 89, 96, 112, 115, 130, que se ocupan de tecnologías y comunicaciones al servicio de la atención en salud y vigilancia y control del sistema, entre otras.



Se espera que el debate continúe hoy en horas de la mañana.

Más noticias de Salud