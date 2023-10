A través de un documento dirigido al Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al Congreso de la República, el Colegio Médico Colombiano ha propuesto una serie de soluciones para que funcione la pretendida Atención Primaria en Salud que propone el Gobierno en su proyecto de reforma del sistema.



En este orden de ideas, el colectivo propone que a los cien mil “irresolutos” médicos generales, que están trabajando hoy en Colombia, se les capacite en actualizaciones en medicina familiar y comunitaria y en Atención Primaria en Salud, mediante programas híbridos, semipresenciales, utilizando la tecnología virtual.



También aseguran que es necesario aumentar significativamente, y de manera acelerada, el número de los médicos familiares y cambiar los currículos de las facultades de medicina a fin de que el médico general sea resolutivo.



Por otro lado, manifiestan que es importante que el año de internado, tenga vocación de generalista, y no de especialista, como sucede hoy. Asimismo, sería necesario incentivar y motivar a los estudiantes y médicos generales, a través de becas y otros estímulos a que estudien medicina familiar, así como el buen empleo y buen uso de los médicos familiares.

Aseguraron que el país no puede seguir legislando "de manera esquizofrénica" en Atención Primaria en Salud, cuando no tiene como hacerla. Foto: iStock

Las propuestas del Colegio médico responden a una serie de situaciones que generan incertidumbre en el sector. Según manifestaron, aunque el país necesita profesionales sanitarios rurales, algunos se gradúan y "toca desecharlos". Aseguraron que el país no puede seguir legislando "de manera esquizofrénica" en Atención Primaria en Salud, cuando no tiene como hacerla.



Otro inconveniente, apuntaría que país está necesitando médicos familiares para hacer posible la Atención Primaria en Salud, pero no los forma. Asimismo, requiere de hospitales rurales, apropiados para soportar las estrategias de Atención Primaria en Salud y Medicina Familiar, pero "los arruinó y los volvió obsoletos, casi a todos", dice el documento.



"Los hospitales públicos de Colombia se llaman Empresas Sociales del Estado (ESE), pero en realidad, un importante número de ellos, son quimeras inestables, que no cumplen ni la misión empresarial, ni mucho menos la social", asegura el texto que también sostiene que de un total de 930 ESE que existen en el país, 350 están en riesgo de liquidación o fusión, pues están en riesgo fiscal, lo que quiere decir que no son rentables económicamente.

Estadísticas que se deben considerar antes de implementar la reforma de la salud

A lo largo del texto, el Colegio Médico Colombiano, también aseguró que si bien la reforma al sistema es urgente, debe estar bien financiada y estrictamente

vigilada, para resolver de fondo la problemática pobreza de la salud rural.



En consecuencia, aseguró que existen una serie de estadísticas que valdría la pena considerar antes de implementar el articulado que ha propuesto el Gobierno hasta ahora. Por ejemplo, el colectivo manifiesta que se necesitan 2.500 médicos familiares, uno para cada Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS), pero el país solo produce 200 al año. Además, de los pocos médicos familiares que existen, por lo menos cien están desempleados y otro tanto subempleados, de acuerdo con la entidad.

En sistemas más eficientes, los médicos generales educados en Atención Primaria resuelven el 80%, apenas, el otro 20% lo resuelven los especialistas Foto: iStock

Según el Colegio Médico, cada año se gradúan unos seis mil médicos generales. Este año se han exonerado de prestar el Servicio Social Obligatorio 4.307 médicos. Asimismo, en Colombia existen aproximadamente unos cien mil médicos generales. "Esta masa de médicos generales, en nuestro actual sistema de salud, y su precaria Atención Primaria, solo resuelve aproximadamente el 20% de las necesidades o demandas de salud de los colombianos. En sistemas más eficientes, los médicos generales educados en Atención Primaria resuelven el 80%, apenas, el otro 20% lo resuelven los especialistas", aseguraron.



Al mismo tiempo, manifestaron que el año de internado es un “año perdido” en rotaciones por especialidades, que predisponen al estudiante a creerse un especialista en ciernes, y alejan al futuro médico general de la medicina preventiva, promocional, familiar y primaria.



Cabe resaltar que desde hace varios días se ha puesto en marcha la labor de una comisión accidental que tiene como propósito concertar un texto conciliatorio de reforma de la salud.

