Este lunes se dio inicio a las mesas de diálogo nacional convocadas por la subcomisión que revisa la reforma a la salud. El encuentro inició en el Salón Constitución del Capitolio Nacional y luego pasó al salón Luis Guillermo Vélez, en el Congreso.



En el marco de las conversaciones, el vicepresidente Técnico y de Estudios de Acemi (gremio de las EPS), Mario Fernando Cruz, advirtió que con el modelo planteado y la eliminación de la figura de las EPS “nadie va a responder ni por la salud, ni por los recursos, y lo más grave es que los usuarios se quedan sin una representación clara en el Sistema”.



(Lea también: EPS Sanitas: ¿está en riesgo la atención de los pacientes? Esto dice su presidente)

En el primero de los cinco encuentros agendados esta semana en el Capitolio Nacional, con la participación de representantes de la ciudadanía, pacientes, usuarios y organizaciones del sector salud, Acemi dio a conocer las consideraciones del gremio frente al proyecto de ley.

"El modelo planteado en el proyecto de ley elimina el concepto de aseguramiento que hemos construido en el país en los últimos 30 años. Lo elimina y elimina sus aspectos más básicos, como la prima de riesgo (UPC) y el plan de beneficios (PBS), por lo que con el nuevo modelo no queda claro cuál es el límite del derecho y de los servicios y tecnologías a los que tendrán acceso los colombianos", dijo Cruz durante las mesas técnicas.

“Sin las EPS, nadie responderá por la salud ni los recursos del Sistema” https://t.co/y0q5fwRc79 pic.twitter.com/KL88ma3cIP — ACEMI (@acemi_gremio) September 25, 2023

(Lea también: ‘Envejecimiento poblacional generará un mayor gasto en salud’: directora del Dane)

El directivo, también advirtió que, como está planteada, la reforma elimina el concepto de aseguradoras, al igual que la de Entidad Promotora de Salud (EPS), y en ese sentido se elimina la responsabilidad que tienen las aseguradoras de responder ante problemas de salud de la población.

"El modelo que tenemos actualmente ha permitido que el 99 % de personas en Colombia tengan cobertura, que 26 millones de personas pobres gocen del mismo plan de beneficios; ha sido la política que más promueve la equidad en Colombia y, asimismo, ha permitido que la calidad de los servicios mejore, que la autopercepción que tienen los ciudadanos sobre esos servicios sea positiva. Ha ampliado la capacidad de prestación de servicios que ha modernizado nuestro Sistema de Salud, así que, si algo ha hecho el sistema de salud en 30 años es traer un enorme beneficio a la población colombiana", enfatizó el experto.

Además, añadió que si bien es cierto que hay retos y que el sistema actual "no es perfecto", desde el gremio consideran que el Sistema de Aseguramiento en Salud "es la política social más exitosa que ha tenido Colombia en toda su historia".

El directivo también aseguró que el modelo planteado por el Gobierno deja a las EPS como "asistentes administrativos" que ayudan o articulan, pero que no tienen riesgo alguno en el sistema.

Facebook Twitter Linkedin

La primera mesa técnica de la subcomisión de la reforma de la salud inició en el Salón Constitución del Capitolio Nacional y luego pasó al salón Luis Guillermo Vélez. Foto: Carolina Arbeláez

"Hay una diferencia grande entre un asegurador y una persona que hace diligencias, que ayuda con otros actores a articular alguna prestación de servicios. Sus funciones quedan dispersadas en otras entidades, como entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, algunas de ellas en unidades de planeación, otras en la misma Adres, y cuando esas funciones se disgregan no hay un responsable del Sistema. Nadie va a responder ni por la salud ni por los recursos del Sistema y, lo más grave, es que los usuarios se quedan sin una representación clara en el Sistema.", dijo.

(Lea también: Razones de crisis financiera de EPS Sura, Sanitas y Compensar: ¿Qué piden al Gobierno?)

Cruz resaltó que si bien se les piden unos resultados a las EPS, no se les dan herramientas para conseguirlos en el nuevo modelo. Esto porque, según él, las EPS no van a poder contratar su propia red, no pueden operar autónomamente su red ni determinar cuál es su modelo de atención. "Es un eunuco administrativo, pues no tiene capacidad legal para realizar ninguna función", apuntó.

Estuvimos en nuestra segunda mesa temática: “Disposiciones generales y transitorias”.



Es importante que en esta gran mesa de diálogo nacional sigamos escuchando las diferentes voces que permita la construcción de la mejor reforma a la salud para todos los colombianos. pic.twitter.com/akdjVVFc5l — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) September 25, 2023

Para el experto, las nuevas gestoras tienen condiciones restrictivas para operar, pues solo pueden estar en aquellos territorios donde venían operando, por lo que no habría entrada de nuevas EPS en nuevos territorios. "No van a poder contratar y, aún así, en el texto del proyecto de ley se les sigue asignando parte del riesgo financiero", agregó.

Es decir, resaltó Cruz, como está planteado en el proyecto, "si a la Gestora le va mal en términos de la siniestralidad técnica, la EPS debe poner de sus recursos para cubrir esos faltantes. No es asegurador, pero si nos va mal sí es asegurador. Este es un tema conceptual muy serio que no se ha acabado de resolver en el proyecto de ley", agregó.

Sobre el tema de financiamiento, dijo Cruz, el proyecto bajo su concepto confunde la figura del giro directo con el de ordenación del gasto. "Finalmente, lo primero es mandar la plata de punto A al punto B, pero ordenar el gasto es una cosa muy distinta, pues se refiere a contratar, a cuáles son las condiciones, las cantidades, la calidades, con quién voy a prestar los servicios, cómo muevo a los pacientes en las distintas redes", resaltó.

(Lea también: Adres valora como positivas las mesas técnicas con EPS: ‘hay plena coincidencia’)

Finalmente, agregó el experto, el tema de suficiencia es uno de los aspectos que desde el gremio ven más graves en el proyecto de ley, esto porque se elimina la gestión del riesgo financiero y los esquemas de incentivos que están allí de pago por evento, de anticipos, de flexibilización en autorizaciones, controles previos, controles posteriores, etc.

"Van a llevar a la desfinanciación de un sistema que, hoy en día, no está financiado, pues hoy tenemos unos problemas muy serios", dijo

EDWIN CAICEDO | UNIDAD DE SALUD