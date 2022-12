La Reforma a la Salud que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro ha sido un tema de múltiples controversias entre varios actores del sistema.



Uno de los planteamientos en torno a este proyecto es el hecho de que el sistema sanitario podría volver a ser un modelo parecido al que tenía el país antes de la implementación de la Ley 100 de 1993.



Antes de la Ley 100 del 93, que creó el Sistema General en Seguridad Social de Salud en Colombia (SGSSS), existía el Sistema Nacional de Salud (SNS) que era administrado a través de las llamadas "secretarias seccionales de salud".



Estas manejaban los recursos, nombraban los funcionarios, hacían las auditorias y tenían otras múltiples funciones. Sin embargo, para muchos expertos, se trataba de un sistema ineficiente que tenía muy poca cobertura en el sector.



Ante el temor que ha suscitado la idea de regresar a este modelo sanitario, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aclaró en una entrevista con EL TIEMPO que no es posible volver a esta estructura puesto que hoy en día el sistema goza de mucha más financiación.



"No se puede comparar el sistema de salud que existía antes de 1993 con el actual. En ese momento el Estado aportaba menos de 3,5 por ciento del PIB. Era un sistema con muy poca financiación por parte del Estado", aclaró.



La jefe de Cartera mencionó que uno de los grandes avances de la Ley 100 es precisamente que el Estado aumentó su financiación. "El año entrante, se alcanzará el nivel más alto de recursos para la salud que en términos del PIB serán 8 puntos porcentuales. Luego no es ni siquiera comparable con un sistema que tenía menos de la mitad de la financiación de hoy", enfatizó.

