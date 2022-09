Desde hace varias semanas se viene hablando sobre la Reforma a la salud, cuyo borrador se esperaba que sería presentado eventualmente a la opinión pública por la ministra de salud Carolina Corcho.



Son muchas las especulaciones que giran al rededor de este tema. Al respecto, durante el foro 'Reforma a la salud, un necesario diálogo Nacional', organizado por EL TIEMPO, Corcho hizo un llamado a la tranquilidad, dado que la discusión sobre la reforma a la salud será una discusión que se impulsará desde el gobierno para el próximo semestre, una vez superadas discusiones que ya están en marcha, como la reforma tributaria.

"Invito a una serenidad de los tiempos. La iniciativa que circuló es una iniciativa de la sociedad civil que el gobierno ha discutido. Esperamos a que la sociedad civil la presente para discutirla y que se habiliten los espacios de diálogo alrededor de lo que es solo una propuesta".



Entre tanto, la jefe de la cartera de la salud apuntó que la ansiedad que hoy se vive dentro del sector puede llevar a distorsionar las realidades. "Yo llamo a la tranquilidad, no hay que tenerle miedo a los cambios. Un esfuerzo porque emerja el interés público en la discusión y conversación más amplia, pero sí creo que deben haber unas normas fundamentales para la discutido y el debate público y es la no desinformación”.



De acuerdo con la doctora Corcho, "la edición de videos descontextualizados no van a ayudar al país, desde la desinformación vamos a generar más angustia en un sector donde ya tenemos suficientes pacientes que están preocupados por su futuro".



Y aprovechó la oportunidad para invitar a que se participe ampliamente en los diálogos regionales del plan de desarrollo para discutir en estos espacios las necesidades de cambio que requiere el país.

Para la ministra el sector no puede estar solo preocupado por la atención de la enfermedad y el alto costo, por el contrario debe empezar a preocuparse también por temas como el hambre, el agua potable. "El sector salud debe volverse a preocupar por la salud. En los diálogos regionales se puede hacer la discusión de todas estas políticas públicas que quiere el gobierno".

El debate será público

Ante las preguntas hechas por los actores del sector asistentes al foro, la ministra aclaró que, efectivamente desde el gobierno se considera que efectivamente se necesita una reforma a la salud "porque hay una crisis evidente, que podríamos caracterizarla cada uno de los actores del sistema, pero la iniciativa de la reforma es de diversas organizaciones de la sociedad civil".



Sin embargo, aún no existe un articulado oficial de la reforma sobre el cual discutir. "Cuando las organizaciones de la sociedad civil hagan entrega de esta nosotros haremos nuestras observaciones y por supuesto que se publicará y se enviará a todos los actores del sistema de todo el país, hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro. Aquí ya no nos importa porque este es Ministerio de Salud y el gobierno de todos y todas las colombianas".



Una vez se conozca la propuesta se iniciará un diálogo desde diferentes espacios. Un proceso en el que la ministra aclaró que el Congreso de la República será un espacio fundamental para el debate y desde donde se decidirá el rumbo que tome lo que se discuta en los diálogos nacionales, debido a que el Gobierno no tiene facultades para hacer modificaciones en muchos de los temas sobre los que se debe decidir.



"Esas facultades las tiene el congreso, que hará un debate democrático con los distintos puntos de vista y que por supuesto tiene facultades para convocar audiencias a las cuales concurrirá el Gobierno cuando nos corresponda".



Corcho también fue enfática en que la reforma se discutirá con todo el país, que no se puede aprobar a puerta cerrada y, sobre todo, que no es una función del Ministerio de Salud aprobarla. "Esto se aprueba en el congreso y necesariamente será conocido por la sociedad colombaina, hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro, están invitados a este diálogo.



