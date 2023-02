El Gobierno Nacional radicó en la tarde de este lunes el proyecto de reforma a la salud. En su presentación, en presidente Gustavo Petro, señaló que se ha llegado a "otro momento clave" de su mandato.

El documento señala qué pasará con las EPS, cuáles serán las instituciones del sistema, el alcance de la atención, el proceso de transición entre el modelo actual y el propuesto, y hasta cuáles serían las facultades extraordinarias que tendría Petro de ser aprobado el texto por el Congreso.



También hizo referencia a qué pasará con la medicina prepagada y los seguros privados. En el artículo 148 dice: "las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios, bajo las reglas y normas de funcionamiento, financiación y prestación de servicios que los rigen. Los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Salud, al cual tienen derecho".

¿Y las EPS?

Uno de los conceptos que introduce la reforma es la de la territorialización de las EPS, que consiste en que ellas concentrarán su operación en ciudades y departamentos donde tengan el mayor número de afiliados y mayor organización de la prestación de servicios, liberándolos así de la dispersión geográfica.



Otra de las cosas que más llamó la atención es que a partir de entrada en vigencia de dicha la ley no habrá autorización de ingreso al Sistema de Salud de nuevas Entidades Promotoras de Salud.



Para cada hogar todos sus miembros deberán estar afiliados a una misma EPS. Si hay una sola EPS en el territorio, esta no podrá rechazar el aseguramiento y debe encargarse de toda la población de la región. Si en los sitios no hay EPS, la Nueva EPS se encargará del aseguramiento, u otras EPS con capacidad. La Nueva puede contratar servicios si fuera necesario.



