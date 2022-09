En momentos en que se habla de una reforma estructural de la salud, el país reclama un debate amplio, estructurado y propositivo dentro de todos los actores en el que se toquen todos los elementos relacionados con este tema que impacta en toda la población.



En este sentido, EL TIEMPO presenta la primera de estas discusiones necesarias en las que participan de manera simultánea y presencial los representantes del gobierno, los entes de vigilancia y las voces más autorizadas de este sector en el país.

En medio del debate, Elisa Torrenegra, representante de Gestarsalud manifestó que a pesar de que consideran que se deben hacer mejoras en el sistema, estas se deben construir desde el conjunto y manteniendo la figura de las EPS.



"Ratifico que no puede faltar una mejor articulación de lo colectivo y de determinantes, mejora del talento humano, mejora de promoción y prevención y mejora de APS, todo eso se puede mejorar con la figura de EPS existentes, no tenemos porque enfatizar en que queremos eliminarlas", dijo.



Torrenegra además fue enfática en que desde la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud desaprueba la expresión en la que se califica a todas las EPS de corruptas. Eso no lo admitimos, hay resultados que tiene el Gobierno en su poder, consideramos que se debe evaluar qué realmente se puede mejorar en cada uno de los actores, en los usuarios, en los prestadores, territorios, EPS y en el mismo Gobierno. Con nosotros se puede construir mas rápido y más fácil", aseguró.



Por su parte Paula Acosta, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) manifestó que dentro de la discusión se debe reconocer que Colombia ha logrado un hito importante, que es la cobertura universal.



Sin embargo, es consciente que aun existen retos para garantizar el acceso a la salud en el país que deben ser parte de la discusión de la reforma tributaria, que tienen que ver con cuáles son esos recursos con los que cuenta el sistema para poder mejorar el acceso, no solo financieros sino de infraestructura, talento humano y tecnología.



Para Acosta, aunque se debe reconocer que este Gobierno llega con un mandato de cambio expresado en las recientes elecciones, también es importante escuchar en medio del debate otras voces como las del 80 por ciento de los colombianos dijo que no estaba de acuerdo con que se eliminara su EPS en una encuesta hecha en medio de la contienda electoral



“Entendemos el llamado de cambio pero también entendemos que hay diferentes voces que hay que reconocer”, dijo la representante de Acemi.



Sin embargo, frente a dichos encuestas Acosta aclaró que se hicieron con la participación de un público general y no exclusivamente con usuarios de servicios de salud, frente a los que el defensor del paciente, Francisco Castellanos invitó a ir directamente a ellos para conocer sus realidades.



"Cobertura no es igual a acceso y ahí tenemos una brecha muy grande y justamente en eso radica que los pacientes encuentren muchas barreras de acceso. Vemos morir pacientes que no deberían morir si tuvieran acceso a los servicios médicos. Muchas EPS, por no decir todas, han generado durante los últimos años una serie de barreras de acceso que en ocasiones parecieran prediseñadas para dilatar y demorar los servicios, algunas políticas de contención de gasto que definitivamente vulneran el derecho a la salud y a la vida de colombianos y colombianas", manifestó Castellanos en su intervención.