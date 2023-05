La Representante a Cámara por el Tolima, Martha Alfonso, es una de las caras visibles de la Reforma a la Salud. Ha expresado en ponencias del proyecto varios puntos en los que señala la necesidad de que el gobierno controle el sistema de salud y se ha pronunciado sobre la apertura que se requiere en el senado, para interpretar la nueva propuesta que supone fortalecer los vacíos en salud que hay actualmente.



Además, la caracterizan el activismo y la cercanía que tiene hacia diferentes esferas para explicar los puntos que componen el proyecto de ley. Así, hoy la congresista participó –junto al director de la ADRES y al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional– en una audiencia pública en la que expuso brevemente los puntos que toca el proyecto.

Entre las temáticas que abordó están: la importancia de que el control del sistema recaiga en el gobierno, la organización territorial de la salud, la economía que hay cuando el sistema acuda a la medicina preventiva y el paso de un régimen que tenga en cuenta buenas condiciones laborales para los involucrados, entre otras.



Por otro lado, en conversación con EL TIEMPO, contó cómo va la reforma, los cambios que hubo en la última sesión de la Comisión Séptima y cuándo cree que la discusión pase a plenaria luego de varias trabas y cambios de estrategia política.



Los últimos debates se han visto detenidos por conflictos de intereses, ¿cómo se ve ahora la fluidez del proyecto?



Representantes de la Comisión Séptima de la Cámara para dar inicio al debate. Por ahora la mayoría de presentes son de partidos de oposición, como el Centro Democrático. Foto: Daniela Fajardo

Es inmanejable porque realmente la dilación en el debate se ha dado bajo excusas o estrategias que son inverosímiles. La primera recusación que tuvimos hacia los representantes que hacemos parte de la Comisión Séptima fue por tener EPS o planes de salud complementarios.



Eso fue absurdo porque estar afiliado a una EPS hace parte hoy de la manera en que el Gobierno garantiza el derecho a la salud, el acceso a los servicios. Justo es lo que estamos cuestionando.



Es una estrategia de dilación junto con unos debates que también están fuera de lugar. Lo que hacen es dilatar. Yo espero que este nuevo ciclo de conversaciones y debates en torno a la reforma en Comisión Séptima tengan una mayor generosidad de quienes se oponen a la reforma para que permitan que el debate se haga de cara al país, poniendo todos nuestros argumentos sobre la mesa y no con estrategias dilatorias.



Inicio al debate de la reforma de la salud en la Comisión Séptima. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

¿Estas trabas por dilación son por falta de control de la mesa directiva o por falta de preparación de los ponentes?





Los ponentes llevamos tres meses trabajando en esto y sobre todo los últimos dos de manera muy intensa, muy disciplinada. Tenemos absolutamente claro lo que estamos proponiéndole al país y a la Comisión Séptima para el debate, creo que ha habido dificultades en términos de la comprensión del trámite. Tal vez se ha comprendido de maneras distintas por parte de varios de los actores que estamos involucrados en el trámite legislativo.



Esperaría que entre esta y la otra semana podamos terminar el primer debate y darle cierre a este primer ciclo. Estaríamos pasando a plenaria tal vez hacia finales del mes de mayo principios del mes de junio.

¿Qué percepción tiene del nuevo ministro de salud?



Guillermo Jaramillo es el nuevo ministro de Salud. Foto: Cristian Garativo / Presidencia de la República

El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo es una persona con una trayectoria en la política nacional muy importante y eso le da confianza a los partidos que lo conocen.

Pueden tener mucha más afinidad o amistad con él y eso va a facilitar de manera definitiva canales de negociación. De hecho, entiendo que durante la semana pasada se reabrió el proceso de diálogo con los partidos.



El cambio de ministros se pudo ver como inestabilidad gubernamental, ¿cómo esto pudo afectar a la reforma?



Yo creo que no hay inestabilidad gubernamental, sino un giro en la estrategia política hasta el momento. El Presidente Petro había generado una política de alianzas para garantizar la gobernabilidad con los partidos tradicionales, dándoles espacios en el Gobierno Nacional. Sin embargo, no hizo que apoyaran las reformas.



Entonces, si no te permiten gobernabilidad, pues hay que cambiar la estrategia y creo que eso es lo que sucedió. Yo más que una crisis ministerial lo veo como un giro en la estrategia política.



Eso también llama a los partidos a reconocer que había una lógica de amplitud democrática y que en este momento eso empieza a cambiar. Esperamos que esto los llame entonces a participar y apoyar de manera más seria y decidida.

¿Qué puntos clave de la reforma cree que vayan a negociación?



El gran debate está en el tema de financiamiento, organización de las redes integrales de servicios y el papel de las gestoras de salud y vida. En ello ha habido acuerdos en que el Gobierno ha concertado con los partidos una lógica democrática, creo yo que es generosa.



Lo cierto es que por más debate que haya, hay temas que son innegociables porque le quitan el sentido una reforma. La financiación del sistema que es 100% pública no puede tener intermediarios, porque los recursos son públicos por tanto deben ser administrados de manera pública, que es lo que pretende esta reforma, ahí no hay negociación.

Alfonso Prada, ministro del Interior, y el representante Agmeth Escaf durante el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

De los servicios de salud de las redes integradas e integrales se ha negociado que tengan una participación, no en términos de rectoría y gobernanza, pero sí en términos de participación, con voz en la organización de los servicios, de la mano de las gestoras de vida que tienen una experiencia importante que vienen de ser EPS y tienen una experiencia importante en esa materia.



Otro punto tiene que ver con el papel de las gestoras que es donde todavía hay muchos nudos porque el gobierno está diciendo que tienen un papel operativo dentro del sistema y se paga por esas funciones específicas que van a cumplir. Mientras que los partidos están diciendo que deben tener una función administrativa, contractual, de manejo de recursos. Sobre la discusión, en mi concepto no debería cederse porque si no volvemos al mismo modelo que tenemos actualmente.

Sobre la financiación, ¿habría intervención del recurso público de alcaldes, gobernadores u otros entes regionales?



De ninguna manera te cuento que ese fue uno de los últimos acuerdos que se logró con los partidos. Exigieron que los fondos regionales se eliminaran y que solamente existieran unos Fondos Cuenta que es donde el ADRES, a nivel nacional, adscribe los recursos pero sin situación de fondos.



Estos son manejados desde el nivel central a nivel nacional y el Fondo Cuenta es una figura que se crea para transferir recursos a una región, pero no los manejan allá. Los maneja directamente el ADRES.



Jimena Delgado

Escuela de Periodismo EL TIEMPO