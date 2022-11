Este miércoles 9 de noviembre, la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, informó a los colombianos que la Reforma a la Salud no contempla eliminar los planes complementarios de salud ni la medicina prepagada.



También informó cómo avanzan las principales cuestiones en materia sanitaria que preocupan al país, entre ellas la llegada de vacunas contra la viruela símica.



En debate de control político citado por la Comisión VII de la Cámara de Representantes, la jefa de la cartera respondió las inquietudes de los representantes sobre las decisiones del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud).



Corcho hizo algunas precisiones sobre la Reforma a la Salud, que está programada para entrar al debate público en 2023.



“Que quede claro: en ningún momento hemos planteado acabar con el sistema de salud. Un Estado no puede vivir sin él, y cualquier reforma que se haga tiene que recoger los avances que ha tenido el sistema de salud en Colombia", puntualizó.



De acuerdo con Corcho, el objetivo de la reforma es fortalecer una central única de datos para que haya un mayor control de los recursos públicos.

En la misma línea, la ministra aseguró que el Gobierno no planea acabar con servicios complementarios, y aclaró que dentro del borrador de reforma no se contempla una afectación a los planes complementarios ni a la medicina prepagada.



La funcionaria habló sobre la negociación alrededor del memorando de entendimiento para adquirir los biológicos contra la viruela símica, y dijo que esta sigue en pie con apoyo de la Cancillería de Colombia, y que hasta no completar este requisito no se harán anuncios.



Sin embargo, aseveró que cuando se concrete la negociación el país recibirá "el número más alto de dosis de vacunas contra la viruela símica que han llegado a América Latina". Cuando llegue el momento, según la funcionaria, se explicarán los protocolos y procedimientos correspondientes.



Por otra parte, la jefa de la cartera aprovechó para alertar sobre el nivel de cumplimiento que tienen las EPS, dato que se presenta como justificación de la reforma en cuestión.



“Vemos cómo se presentan más de 680 mil quejas a EPS por año, el 35% corresponde a ciudadanos con riesgo de perder la vida o su calidad. Es por esto que un Estado no puede renunciar a luchar por superar esto", dijo Corcho.



Finalmente, la ministra se refirió al Programa de Salud Preventiva y Predictiva, lanzado el pasado 3 de noviembre, y afirmó que esta medida ha garantizado en otro países la sostenibilidad fiscal del sector salud, y se espera que pase lo mismo con el colombiano.

