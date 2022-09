Pese a que Colombia tiene un modelo de atención en salud, el mismo parece estar en cuidados intensivos debido a las múltiples fallas estructurales que presenta, razón por la cual debe ser intervenido con urgencia.



Así lo dio a entender un grupo de expertos del sector, quienes participan a esta hora en el foro ‘Reforma a la Salud, un diálogo necesario’, organizado por El Tiempo Casa Editorial.

Hay que llevar el modelo actual del papel a la práctica y que llegue a toda la población del país sin ninguna discriminación, coincidieron los panelistas, entre los que se encuentran Olga Lucía Zuluaga, directora del Cesi; Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario Dan Ignacio; Enrique Peñaloza, académico de la Universidad Javeriana; Jorge Alberto Toro, director de Unión IPS de Colombia y Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social.



Según los expertos, entre los principales problemas que tiene el actual modelo de atención de la salud que tiene el país se encuentra la falta de recursos que permitan llevarlo a toda la población que lo necesita, la falta de cobertura del territorio nacional- pues no llega a todas las regiones-, la falta de articulación con los entes territoriales y algunos modelos de contratación con los diferentes actores de la cadena de aseguramiento, entre otros, que no han permitido avanzar en esta necesidad apremiante para la población y el país.



“Hay que poner en el centro las necesidades de salud de las personas, ese es el modelo, los servicios integrados centrados en en las gentes para poder avanzar”, advierte el viceministro de Protección Social.



En este trabajo son de vital importancia las redes de atención con un enfoque territorial, al que todos los demás entes deben alinearse, señalan los expertos.



Para la directora del Acesi, la pandemia puso en evidencia la necesidad de fortalecer los hospitales públicos como elementos fundamentales en todo el proceso de atención en salud, "unos hospitales públicos sin duda contribuirán a disminuir la inequidad".



Por su parte, el director del Hospital San Ignacio señaló, en línea con lo que se requiere para mejorar el actual modelo de atención de salud, que en esa prestación de servicios en el sector no deben existir diferencias entre lo público y privado. No obstante, llamó la atención en las condiciones del público, pues no tiene las mismas capacidades sobre todo en las regiones.