Hace varios días el Gobierno Nacional dio a conocer el proyecto de ley con el que se pretende reformar la salud en el país, una de las banderas del presidente Gustavo Petro durante su campaña.



Su bancada lo ha apoyado y entre esas personas está el representante Agmeth Escaf, quien manifestó que “como presidente de la Comisión Séptima, que la recibe, tengo desde ya la camiseta puesta para defenderla”.



En los últimos días ha compartido una serie de videos explicando por qué es positiva para él y, en uno de esos, aseguró que “las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo” y que funcionan como una aseguradora, como las de los carros o las motos: “Te choques o no, igual tienes que pagar”.

En el actual modelo las EPS ganan más cuando NO hacen su trabajo; es decir, cuando no prestan el servicio de salud a sus afiliados.



Aquí explico la razón y el porqué es necesaria una #ReformaALaSalud urgente. Daremos una discusión democrática, profunda y responsable.⚕️ pic.twitter.com/SCOhy9xqio — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 16, 2023

Ante esto, el exministro de Salud Fernando Ruiz, quien hizo parte del gabinete de Iván Duque y quien enfrentó la pandemia, aseguró que “no son lo mismo” y aprovechó la situación para inaugurar su cuenta de TikTok con un video explicándole su posición al barranquillero.



(Siga leyendo: Reforma a la salud: qué pasará con EPS y todo lo que debe saber).



“Representante, de cada 100 pesos que en el año pasado el Gobierno dio para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron $94 pagando atenciones”, inició.



En algo estuvo de acuerdo y es en que la Adres (Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) transfiere a las EPS el dinero que ‘vale’ cada colombiano para el sistema -alrededor de 2 millones de pesos-, pero no comparte la idea de que sea dinero perdido.



“Si usted se pregunta: ¿qué pasaría si, Dios no lo quiera, le da un cáncer que cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año en tratamiento? ¿quién paga esos 298 millones que hacen falta? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS”, explicó.



(Lea también: Reforma propone enviar médicos residentes a zonas rurales y más plazas de SSO).



El ex ministro se refirió a la reforma del Gobierno Petro como un “engendro” e invitó a Escaf a tener un debate a profundidad acerca del tema. “Los colombianos nos jugamos la vida”, finalizó.

@fernandoruizgomez_ La reforma a la salud merece un debate a profundidad 🤓. ♬ sonido original - Fernando Ruiz Gómez

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS