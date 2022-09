Durante la audiencia pública convocada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en Cali, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, se refirió a los cambios que requiere el sistema de salud colombiano.



Sobre la reforma a la salud, destacó que se presentará el próximo año y que se espera que a finales de octubre o la primera semana de noviembre, los colombianos y colombianas la conozcan. Esto en un intento del Gobierno por ser transparente con los ciudadanos.



Respecto a la intermediación en el sistema, la ministra señaló que “La salud se financia con aportes de los trabajadores y aportes del presupuesto de los impuestos de los colombianos. Esos recursos deben llegar directamente a los hospitales, no podemos continuar intermediando unos recursos”, cuestionó Corcho, y aclaró que se pagan entre 6 y 7 billones por esa intermediación.



“¿Cuántas vidas no se salvarían con esos recursos?”, preguntó la ministra, quien precisó que esos recursos deben llegar a clínicas y hospitales, e hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el hospital público, que “no puede ser una empresa de venta de servicios al mejor postor. Ese hospital público tiene que ser sagrado, no más corrupción”.



En ese sentido, destacó que tienen que haber mecanismos para que ese hospital público formalice y dignifique a los trabajadores y trabajadoras y haga compras centralizadas. “La reforma a la salud va a recuperar recursos que están atrapados en una intermediación que no existe en ningún sistema en el mundo”.



La jefa de la cartera de Salud también aseguró que esta reforma generará veeduría y vigilancia de la comunidad, empoderamiento de las organizaciones sociales, de manera que puedan controlar cómo es que se está girando la plata. “Necesitamos una central de datos de sistemas de información”, destacó.



Frente al modelo, precisó que el sistema debe tener una vocación preventiva. “No más personas con cáncer que llegan cuando el cáncer está avanzado y ya no se puede hacer más. No puede ser que en Colombia tengamos una de las mortalidades materno-perinatales más altas de la OCDE cuando tenemos forma de hacer el manejo de esas enfermedades”.



Por último, en cuanto a las 14 EPS que el gobierno anterior dejó en proceso de liquidación, la ministra aseguró que se revisará esa transición para que no se afecte el pago a los hospitales y clínicas.



“Tenemos que hacer todos los esfuerzos por proteger a los pacientes y la prestación de servicios. No vamos a hacer daño, el daño ya fue hecho, vamos a proteger y a superar temas que no debieron pasar en este país”, detalló la ministra quien, para concluir, aseguró que “tenemos ese compromiso por el cambio, no lo vamos a traicionar, no vamos a traicionarnos a nosotros mismos, y lo vamos a hacer de la mejor manera

posible”.

