En entrevista con EL TIEMPO, la ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, aclaró que el gobierno de Gustavo Petro no va a destruir el sistema de salud. Durante la conversación, la jefe de cartera aseguró que con la Reforma que actualmente se encuentra en revisión jurídica, lo que se pretende es "construir sobre lo construido".



(Siga leyendo: Ministerio de Salud propone nuevo valor de aumento para la UPC)

"Es imposible hacer una Reforma a la Salud sin tener en cuenta lo que ya existe, los avances y los acumulados. Con esto, los ciudadanos pueden tener completa tranquilidad", dijo.



Al respecto, la ministra mencionó que el sector que más se va a beneficiar por la Reforma es el privado. Según Corcho, la prestación del servicio y la atención estarán a cargo de hospitales tanto públicos como privados y el sector privado tendrá una gran ventaja porque se pagará de manera directa a clínicas y hospitales para atenuar las quejas sobre las deudas que existen con ellos.



(Le puede interesar: Covid-19 deja de ser la primera causa de muerte en Colombia)



La ministra también mencionó que el sistema de salud no será estatizado. "Hay que insistir en que las clínicas y los Centros de Atención Primaria que sean privados y que atienden a la gente, van a continuar haciéndolo. El sistema no puede ser estatizado de ninguna manera".



Sobre el proyecto de reforma que está siendo diseñado con la participación de la sociedad civil, Corcho explicó que actualmente está en revisión jurídica y será dado a conocer a la presidencia de la República para luego tener difusión pública. Sobre este tema enfatizó en que la propuesta "puede tener cambios" y que "no está escrita en piedra".

Más noticias de Salud