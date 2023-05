El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se unió hoy al debate que gira en torno a la reforma de la salud, para responder ante las inquietudes que algunos congresistas manifestaron a lo largo de la jornada que se realizó en horas de la mañana.



A pesar de los retrasos que hubo en la agenda, pues la discusión empezó una hora después de lo presupuestado, en la mañana se alcanzaron a dar conversaciones que llevaron a la creación de una comisión accidental, con el fin de revisar 450 proposiciones que se han radicado; se plantearon los avances que hay en la actualidad debido a la Ley 100; junto con otros asuntos que parecen afectar el marco de la discusión.



(Es de su interés: En VIVO: continúa el debate sobre la reforma de salud en el Congreso)

Entre los discursos que se escucharon estuvo el aporte de Jaramillo, quien tocó varios puntos que denotan el modus operandi que tendrá el Ministerio de Salud de ahora en adelante y la perspectiva política que piensa abarcar para el resto del debate.



En primer lugar, aclaró que la reforma no va a ser estatista, ya que el cambio se pretende construir con todos: agentes públicos, empresas privadas, pacientes, EPS, quien esté envuelto en el sector salud y con los colombianos. "No es la reforma ni de Petro ni de Corcho, es la de todos nosotros", compartió quien llegó al ministerio el 26 de abril.



(Además: Reforma de la salud: 'No hay inestabilidad, hay un giro en estrategia política')

Facebook Twitter Linkedin

Este evento inició con una hora de retraso y se retoman las conversaciones a las 3:30 p. m. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"Estamos buscando el entendimiento del panorama. He tenido la posibilidad de hablar con todos los sectores. Con EPS, con cajas de compensación, con sindicatos, con sociedades científicas, con parlamentarios. Nos hemos sentado horas para ver cuáles son las líneas rojas que pueden existir", dijo el mandatario.



Así, plantea la importancia de que la conversación se haga con todos a los que les competa la disputa. "Que el Presidente dialogue con partidos políticos, EPS y que reciba la influencia de campesinos y obreros. Si hay alguien que ha recorrido este país es él. Petro hizo ocho recorridos a Colombia, sin dejar un solo lugar en el que pudiera sentir el dolor y el sufrimiento de la gente", agregó.



De igual forma, puso en evidencia la precariedad del sistema que termina por afectar a poblaciones de escasos recursos. "A Roy Barreras le hicieron un examen ejecutivo, a mi me los han hecho. ¿Cuándo a un campesino de El Tarra le hacen ese tipo de análisis médico para detectar anticipadamente un cáncer de colón? Se mueren, como se mueren los niños de La Guajira de hambre, desnutrición, parasitismo", expuso Jaramillo en relación con la temprana detección de la enfermedad que tiene el presidente del Congreso.



(Más información: OMS pone fin a la emergencia sanitaria por viruela del mono)

Facebook Twitter Linkedin

En horas de la mañana el mandatario habló Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Por ende, su visión va ligada a la defensa de los pobres y los necesitados, ya que piensa que la élite ha gozado de los privilegios de este país. Esto, sin excluirlos del diálogo ya que plantea la posibilidad de construir con "el capitalismo y la burguesía", también con "campesinos, indígenas, obreros, negros y con todas las personas vulnerables".



Por otro lado, apoya que sea el Estado el que responda por los colombianos en cuestión de salud y que se deje de comercializar con un derecho fundamental que incluye atención hospitalaria, de especialistas y centros de salud en condiciones dignas.



Con respecto a los congresistas, deja en claro que la reforma no plantea su sustitución, porque son ellos los que representan la pluralidad que hay en ciudades y regiones de Colombia. Además, pone en disposición de escucha al Ministerio de Salud, para que cada quien se sienta en la libertad de expresar las diferencias o acuerdos políticos que se hagan.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO