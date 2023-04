Este martes, 25 de abril, iniciarán los debates en el Congreso sobre la Reforma de la Salud, que se discutirán sobre la base de un texto final que permitió al proyecto continuar adelante. De acuerdo con el escrito, de 156 artículos contenidos en la ponencia radicada, se modificaron cerca de 60, es decir, aproximadamente un 40% del proyecto.



Uno de los conceptos que introdujo la reforma radicada por el Gobierno fue el de la creación de Centros de Atención Primaria (CAPS) y la consecuente eliminación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). En su momento, se habló de territorializar estas entidades que concentrarían su operación en las ciudades y departamentos con mayor número de afiliados durante un proceso descrito como "etapa de transición" mientras se desarrollaba la infraestructura de los CAPS.



Sin embargo, el debate por la eliminación de las EPS parece haberse concertado con el texto final del articulado que propone su transformación (y no eliminación) a "Gestoras de Salud y Vida", una figura también criticada por el sector debido a que no parecía ser clara la función de estas entidades como "gestoras" dentro del sistema.



No obstante, el texto final especifica claramente cómo sería el proceso de transformación asegurando que aquellas EPS que actualmente se encuentran operando en el Sistema General de Seguridad Social en Salud continuarán haciéndolo hasta por dos (2) años siempre que cumplan las condiciones de permanencia que se les aplica (sostenibilidad financiera).



Asimismo, el documento deja claro que la transformación de las EPS no implica su liquidación sino un proceso de disolución. "Los activos, pasivos, patrimonio, pasarán en bloque a la Entidad Gestora de Salud y Vida con subrogación de todos los deberes,

derechos y obligaciones, en los términos en que lo reglamente el Gobierno Nacional" asegura el escrito que subraya que el tránsito de los afiliados a cargo de las EPS que se transforman, a las reglas del aseguramiento social en salud también será determinado por el Gobierno Nacional.



En este sentido, las EPS quieran transformarse en Gestoras de Salud, deberán cumplir con las siguientes condiciones:



1.Colaborar en la organización de las Centros de Atención Primaria en Salud conforme a la organización de las redes integrales e integradas de servicios de salud por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que serán financiados por la ADRES.



2.Se sujetarán al giro directo por parte de la ADRES a las instituciones de provisión

de servicios de salud públicas, privadas y mixtas, proveedores de tecnologías en

salud o farmacéuticos y demás servicios requeridos para garantizar la prestación

de servicios de salud a la población asignada.



3.Se organizarán progresivamente por territorio según la planeación y evaluación en salud que realizarán los organismos competentes.



4.Articularán a los prestadores de servicios de salud dentro de las redes integrales e integradas de servicios de salud que organice y autorice el Ministerio de Salud y Protección Social.



5.Todas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que manifiesten por escrito su intención de transformarse en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGVIS) deberán estar a paz y salvo con los acreedores respecto a las deudas no corrientes en el marco de la normatividad que las rige, al momento de la manifestación.



6.A más tardar al cumplir los dos años, las Entidades Promotoras de Salud que cumplan los requisitos podrán transformarse en Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSVI), las cuales podrán ser de naturaleza privada o mixta y su conformación, habilitación y funcionamiento estará conforme a las condiciones y plazos señalados en la presente Ley.



7.Todas las Entidades Promotoras de Salud tendrán plazo máximo de dos (2) años para cumplir con la disposición de prohibición de integración vertical en la mediana y alta complejidad.



8.Las EPS que permanezcan en el periodo de transición recibirán el valor anual per cápita sin situación de fondos, para los servicios de mediana y alta complejidad, la cual será reconocida mensualmente de acuerdo con las definiciones del Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional

de Salud.

¿Cuáles serán sus funciones?

Según el texto final, la función específica de las Gestoras de Salud será contribuir a la gestión integral del riesgo en el territorio de salud que les asignen, para lo cual deben cumplir con las siguientes funciones:



1. Coordinar con direcciones Departamentales y Distritales el apoyo requerido por el Ministerio de Salud y Protección Social en la organización de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud para los Territorios de Salud.



2.Contribuir a la planificación estratégica del desarrollo de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud, bajo la coordinación de las Entidad Territorial y el Ministerio de Salud y Protección Social.



3. Implementar mecanismos efectivos de Coordinación Asistencial al interior de las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, que contribuyan a la continuidad

de la atención de las personas.



4.Ejecutar, bajo la dirección de las Entidades Territoriales y la ADRES, las actividades de

monitoreo y evaluación del desempeño de la red en el componente complementario.



5. Implementar salas situacionales que permitan el análisis de información, a través de tableros de gestión para la toma de decisiones, el reporte de alertas y entrega de

insumos para el ejercicio de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de la

Superintendencia Nacional de Salud y de las Entidades Territoriales.



6. Entregar informes periódicos del funcionamiento del componente complementario

de las redes y atender las instrucciones y recomendaciones que le entregue la instancia de gobernanza de la Red.



7. Participar en el Consejo Asesor de Planeación y Evaluación de las Redes Integrales e Integradas de Servicios en Salud.



8. Al uso eficiente, racional y óptimo de los recursos financieros disponibles en el componente complementario de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud.



9. Gestionar planes de capacitación para fortalecer el funcionamiento del componente complementario de la Red Integral e Integrada de Servicios de Salud bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud.



10. Prestar asistencia técnica a los integrantes de la red para el mejoramiento continuo, la implementación de modelos innovadores de servicios de salud y el fortalecimiento de la calidad en la atención en salud.



11. Gestionar en articulación con los CAPS, el acceso al componente complementario

de las RIISS a través del sistema de referencia y contrarreferencia y con apoyo

del Sistema Público Unificado de Información en Salud.



12. Gestionar en articulación con las Direcciones Territoriales de Salud, sus Centros

Reguladores de Urgencias y Emergencias y los Centros de Atención Primaria en Salud

CAPS, la prestación de servicios especializados para personas con enfermedades

raras y su prevención según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.



13. Garantizar el acceso oportuno y expedito a los servicios de salud y a los servicios farmacéuticos a las personas que los requieran de tal forma que su prestación no afecte la oportunidad, pertinencia, seguridad y eficiencia.



14. Implementar herramientas tecnológicas para interoperar con los sistemas de

información de las RIISS y con el Sistema Único Público de Información en Salud, en la

forma y condiciones que determine el Ministerio de Salud y Protección Social.



15. Realizar la auditoría de calidad, de cuentas médicas y concurrente de las prestaciones de servicios de salud del componente complementario de las RIISS.



16. Validar la facturación del componente complementario de las RIISS, la cual será remitida a la ADRES para los pagos a que haya lugar.



17. Implementar un Sistema de Información y Atención a la Población a través del cual interactúen con las personas, asociaciones de usuarios o pacientes y demás

organizaciones de la sociedad civil, con el fin de conocer sus inquietudes, peticiones,

sugerencias, quejas y denuncias, para poder dar soluciones efectivas a las no

conformidades manifestadas.



18.Realizar rendición de cuentas de sus actividades con la periodicidad, mecanismos y

sobre los temas que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social.



19. Realizar la gestión para el pago de las prestaciones económicas.



Cabe destacar que, según el documento, se reconocerá a las Entidades Gestoras de Salud y Vida, hasta 5% del valor del per cápita de la población adscrita a los Centros de Atención Primaria (CAPS) a los cuales la Gestora garantiza la atención en la mediana y alta complejidad.

