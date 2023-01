Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, que agrupa a las diez principales EPS del país, explica en qué cosas está de acuerdo con el Gobierno que deben mejorar en salud, pero también con cuáles no porque implicarían un retroceso muy grave. Para el diagnóstico final, sin embargo, falta que el país conozca el misterioso articulado de la reforma.



La última vez que usted y yo hablamos apenas se estaba esbozando una reforma de la salud que ya parecía un disparate. ¿Hoy, que nos la han aterrizado un poquito más, qué piensa?



Nadie conoce el articulado de la reforma. En las presentaciones que ha hecho el ministerio en diferentes espacios abren muy poca discusión, ellos presentan y se van. Hoy (sábado) me acaba de llegar una carta de un montón de asociaciones de usuarios pidiendo lo que hemos pedido todos y es que haya espacios para conocer la reforma, para ver desde las diferentes ópticas cómo podemos construir un mejor sistema de salud.



Pero ¿por qué la ministra Corcho insiste en que no ha hecho sino socializarla?



Se han hecho unas presentaciones en PowerPoint. Pero realmente el contenido de la reforma no se conoce. La semana pasada, como usted sabe, salió Pedro Santana como vocero de la reforma a dar a conocer siete puntos…



Eso le iba a preguntar. ¿Quién es Pedro Santana y por qué es vocero de la reforma?



Pedro Santana es una persona que ha estado muy, digamos, ligada a todo el seguimiento de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional…

Pero ¿ligado como particular, o es que pertenece a alguna asociación médica? Es decir, ¿por qué él conoce el articulado de la reforma y el resto del país no?



No es claro. Él hace parte de la Corporación Sur, como también lo hace la ministra Carolina Corcho.



Según un trino del congresista Andrés Forero, Santana “comparte junta directiva de @surposible con la ministra Corcho”. ¿Ella puede ser ministra y a la vez hacer parte de esa junta directiva?



Pues los documentos que adjunta el representante Andrés Forero de la Cámara de Comercio muestran que ella aún pertenece a esa organización.

Vamos al grano. ¿Hoy tiene usted claro, doctora Paula, si las EPS van a desaparecer, tal como las concebimos hoy, como aseguradoras del sistema de salud?



Los anuncios que se han hecho durante la semana pasada indican la intención de transformar las EPS en IPS. Lo cual es una forma de decir que no participarán como aseguradoras dentro del sistema de salud. Habría una eliminación de los aseguradores privados, públicos y mixtos dentro del sistema de salud, planteando en cambio un modelo de aseguramiento social en el que el Estado será el único asegurador de la salud.



O sea, el Estado es el que nos va a garantizar que nos den salud…



Esa es la interpretación que nosotros tenemos de la propuesta que se ha hecho hasta este momento.



¿Será el Estado el que nos diga en adelante quién, dónde y cuándo atenderán al paciente?



Pues sí. La construcción de este sistema nos ha tomado cerca de treinta años, pues las funciones de asegurador van mucho más allá de las propuestas que hasta el momento se han planteado. Para usted ser asegurador tiene que tener, por supuesto, una organización operativa muy eficiente, capacidad de conocer a la población de la cual se hace responsable, pero tiene que tener, además de médicos y enfermeras, actuarios, economistas, personas encargadas y especialistas en logística. La operación de un sistema de salud es un ejercicio masivo en el que cada persona tiene que tener una atención, y en donde cada una de esas intervenciones es persona por persona, factura por factura, evento por evento. Y eso requiere de una cantidad de capacidades que no vemos claras en los anuncios que se han dado a conocer.

Paula Acosta pide que se socialice la reforma a la salud. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Como se ha deformado tanto el papel de las EPS por parte del ministerio, para el cual no son sino intermediarias financieras de dineros públicos, quisiera que usted nos explicara cuáles son las principales funciones de una EPS, hoy por hoy…



No se puede reducir el papel de las EPS al de la intermediación financiera. Siempre que haya una contratación, y en este caso hay un servicio que se presta a un tercero, que somos todos los colombianos y todos los afiliados al sistema de salud, pues es necesario que se cumpla un papel administrativo que, por supuesto, hacen las EPS. Pero realmente hacen mucho más que eso. Realizan todos los procesos de afiliación, los procesos de acompañamiento de los usuarios, definen cuál es la red prestadora a la cual cada una de las personas puede acudir. Y organizan esa red en función de cuáles son las necesidades de salud de la población. Diseñan rutas de atención, controlan que el gasto en salud sea pertinente y oportuno.

¿Qué significa que el gasto sea pertinente y oportuno?



Pues que no haya desperdicios dentro del sistema de salud, pero también se busca optimizar los recursos en función de los mejores resultados en salud de la población y en función de la sostenibilidad de todo el sistema de salud.



Y esas funciones, según la reforma Corcho, ¿quién las va a prestar en el futuro?



Aún eso no es claro, porque además acá hay muchos más componentes. Recordemos que las EPS también se encargan de todo lo que tiene que ver con los beneficios económicos de las personas que hacen parte del régimen contributivo. Al año se reconocen y pagan, entre licencias de maternidad y enfermedades, cerca de 1,6 millones de incapacidades. Las EPS no solo gestionan el pago, sino que también realizan las verificaciones pertinentes para evitar que haya fraudes al sistema y se cobren falsas incapacidades o licencias.



Cosa que evidentemente pasa hoy. ¿Cómo será después, cuando todo eso lo maneje el Estado?



Además, en el marco de gestión integral de riesgo, identifican quiénes son las personas que tienen riesgos particulares, se involucran dentro de programas de prevención o de atención para que, si la enfermedad es detectada de manera temprana, no avance, o avance lo más lentamente posible. Si requiere servicios mucho más especializados, pues se acompaña a las personas en todo ese proceso.

El presidente Petro ha dicho que él quiere avanzar hacia una política de salud preventiva, pero eso se puede hacer sin destruir lo que hay…



Desde luego. Hay que avanzar en promoción y prevención, por supuesto. Esa puede ser una ganancia muy importante para el sistema de salud y para el bienestar de los colombianos. El Presidente ha propuesto la formalización del talento humano en salud, propuesta que nosotros acompañamos. El Presidente ha propuesto fortalecer los sistemas de información, también lo acompañamos en ello. En lo que hay un vacío muy grande es en los ‘cómo’. Porque no consultan, hasta donde conocemos, las realidades, la magnitud y la complejidad que hay en la operación de un sistema de salud. Mucho del trabajo que hacen las EPS es el detrás de bambalinas. Y no se ve cuando una persona simplemente asiste a una consulta médica todo lo que ha implicado que eso se pueda dar: hacer auditorías y verificación de calidad de la prestación de los servicios. Implica hacer un trabajo masivo de agendamiento de citas. Yo he estado revisando las estadísticas y solamente en médico general, el año pasado, se hicieron 39 millones de consultas. ¡Imagínese usted agendar 39 millones de citas dentro de un aparato estatal, cuando en otros servicios, como, por ejemplo, los pasaportes, que son un millón al año, hay unos problemas tan evidentes!



¿Cómo es el tema de las deudas que el Gobierno tiene con las EPS? Porque la ministra Corcho asegura que es mucho menos de lo que ustedes les deben a las IPS…



La deuda que tiene el ministerio con las EPS está concentrada en un mecanismo que se llama presupuestos máximos, que son todas las atenciones que no están concebidas en el plan de beneficios. Hay deudas desde el 2020 que sumadas llegan a 2,9 billones de pesos. Si nos pagaran esa plata, sería suficiente para cancelar el 90 por ciento de las deudas de las EPS a más de 60 días, lo que significa que no habría cartera vencida en el sector, y estaríamos al día. Una historia diferente son las EPS que se han liquidado, que han dejado deudas, de acuerdo con las cifras del superintendente, por cerca de 7 billones. Aquí no hay un gran problema de deuda, más allá del que dejan las EPS liquidadas. Nos hemos comprometido a que tan pronto el Gobierno gire se harán todos los pagos a la red de prestadores.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Salud, Carolina Corcho. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Según dicen, esos pagos quedaron autorizados desde diciembre. ¿Usted cree que no están girándolos para acelerar la crisis que justifique la demolición que planteará la reforma de la salud?



El no pago del Gobierno no afecta solo a las EPS, sino a todo el sector. Hacemos un nuevo llamado para que estos giros se agilicen, y de esta forma evitar que se suspendan servicios y que sean los pacientes los afectados.



Si hubiera que hacer un mea culpa, ¿qué defectos diría usted que tienen las EPS y que evidentemente son corregibles y que hay que corregir?



Todos los sistemas de salud tienen que avanzar y las EPS tienen que evolucionar. Uno de los temas que compartimos con el Gobierno, como dije atrás, es el de promoción y prevención, en donde hay muchas más cosas que se pueden hacer, y en donde tenemos que utilizar mejores tecnologías y un servicio mucho más cercano a las personas, para hacer más efectiva la producción y la atención. Creo que también en la dispersión y la ruralidad hay unas brechas que aún son muy grandes entre la calidad de los servicios que se prestan, y donde es fundamental avanzar en modelos diferenciales.



Sí, pero le insisto. Esas brechas que tenemos en cuanto a la atención médica rural, arrancando por los problemas de accesibilidad, se pueden mejorar. El Gobierno podría poner sus esfuerzos en eso, sin necesidad de tirarse lo que sí funciona…



Por supuesto, esa es nuestra apuesta de fondo. Entendemos que hay un llamado al cambio, y que hay necesidades y espacios en los cuales se debe mejorar de forma importante, pero eso no puede significar echar para atrás. Volver a tener centros de salud en los cuales las personas se tienen que inscribir. Solamente la punta de lanza que es el proceso de afiliación le tomó a este país décadas. No imagino cómo sería un nuevo proceso de afiliación, a través de unos centros que aún no están construidos. En promedio, el desarrollo en infraestructura hospitalaria pública toma cuatro años para el diseño del proyecto.

La ministra habla de un periodo de transición de dos años. ¿Qué nos va a pasar en ese periodo de transición a los colombianos? Se lo pregunto porque lo normal es que, si una EPS hoy ve que no tiene futuro, que la van a cerrar, no es imposible que resuelva cerrar antes. ¿O se va a quedar perdiendo plata?



Sí, nuestra apuesta es que esta conversación en el Congreso realmente avance en pro de la salud de los colombianos, y que más que periodos de transición, de lo que podamos discutir sea acerca de los mecanismos o períodos para hacer la implementación de estas mejoras que requiere el sistema de salud. No quise adelantarme a hablar acerca de un periodo de transición, porque ese tema lo definirá el Congreso de la República. Y creo que este aún no es el momento para dar ese debate.

Una última pregunta. ¿Es cierto que la ministra como que trató de castigarla y le notificó que antes de un año no le dará una audiencia?



En una reunión que tuvimos con la ministra le solicitamos canales de comunicación permanentes con el ministerio; no para la reforma, sino para tratar los temas que día a día surgen dentro del sistema de salud. La respuesta de ella fue negarse a abrir esos espacios, dado que desde el gremio tenemos una comunicación permanente con los medios de comunicación y con el Congreso para plantear las cosas en las cuales no estamos de acuerdo, o los riesgos que nosotros identificamos.



Ah. ¿O sea, usted no venga a hablar conmigo, sino váyase a hablar con los medios o búsquese un interlocutor en el Congreso?



Sí, digamos que ella me dio un ejemplo de su propia experiencia. Me dijo que cuando estaba tramitando la ley de residentes acá en unas mesas técnicas en el ministerio decidió pararse, y el ministro de turno sabía que con Carolina Corcho solo hablaba en el Congreso.

¿Qué le quiso decir con eso?



Que uno no puede estar hablando en mesas técnicas en el ministerio y en paralelo tener una intercomunicación directa con el Congreso y con los medios de comunicación. ‘Ustedes decidieron hablar con los medios y con el Congreso; sigan hablando con ellos. De manera que entiendan que acá no se van a sentar también’.



Y el día que conozcamos el misterioso articulado del proyecto vendrán muchas más preguntas. Pero ¿usted estará dando la pelea?



Tenemos la obligación moral de aportar nuestra experiencia desde el sector asegurador en pro de la salud de los colombianos. El sistema de aseguramiento en Colombia es un bien público y desde este gremio de Acemi lo vamos a defender, entendiendo que hay muchas cosas por mejorar.



MARÍA ISABEL RUEDA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO