Y la Reforma a la Salud sigue generando noticias. De esta iniciativa se han aprobado, en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, 117 artículos que corresponden aproximadamente al 85% del total de los puntos plasmados en ella.



Unos de los artículos más discutidos, y que fue aprobado en la última sesión, tiene que ver con el nuevo papel que tendrán las EPS. Y por supuesto, se ha generado debate entre los actores del sector.



En esencia, se cambia el nombre de las EPS, dado a que pasarían de ser Entidades Promotoras de Salud a Gestoras de Salud y Vida. Y serían las encargadas de temas netamente administrativos en la gestión de la salud, pero dejarían de estar involucradas con el manejo de los recursos. De igual forma, estas entidades actuarían como auditoras.



“Ellas lo que van a tener es una función administrativa, que ya de hecho desarrollan, pero que cambian el rol, porque ya no van a tener el manejo de los recursos ni la rectoría del sistema de salud como hasta el día de hoy lo habían venido teniendo”, dijo Martha Alfonso, Coordinadora ponente de la Alianza Verde.



En el proyecto se fija un plazo de dos años para que las EPS cambien su papel, lo que se ha calificado como una transición que para los ponentes es tiempo suficiente. De igual forma, la iniciativa deja claro que que por realizar estas tareas las nuevas gestoras recibirán un pago del 5% para la gestión administrativa y un 3% si cumplen con indicadores de calidad que para el efecto se definirán.



'Los colombianos tienen muchas incertidumbres'

Paula Acosta, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), afirma que los colombianos tienen una gran incertidumbre frente a lo que puede pasar con sus tratamientos. Y añade que se ha visto un aumento muy importante en consultas, operaciones, cirugías y en todo tipo de prestaciones.



“Este es un mensaje muy importante para el Congreso de República y para los partidos que están tomando decisiones: tenemos que oír todo lo que nos piden los ciudadanos: de un lado, no quieren que se acaben las EPS pero, de otro, quieren que se mejore en calidad y en la oportunidad. Vemos en esta reforma una posibilidad en esos temas tan importantes”, dijo Acosta.



Y añade que son muchas las preocupaciones del texto presentado para consideración del Congreso. “Volvemos al tema de tener que inscribirnos en Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), cercanos a nuestras residencias, pero no es claro cómo podremos tener acceso a niveles más altos de complejidad, a una cita con el especialista o a un examen en un laboratorio”.



Y considera que, muy probablemente, los recursos no van a ser suficientes porque “no hay nadie que esté cuidando los recursos del sistema de salud", al recordar que las EPS hacen una auditoría antes, durante y después de las atenciones. Y según lo que se plantea, según indica, solo se hará solo de forma posterior.



“Eso significa que si los recursos no son suficientes, algunas personas pueden quedar desprotegidas. Sobre todo, el gasto de bolsillo, el gasto de las familias, que ha sido uno de los grandes logros del sistema de salud de Colombia, se puede ver comprometido”, añadió Acosta.



Otro de los momentos álgidos de la última jornada legislativa sobre este tema se presentó cuando se discutieron y se aprobaron los artículos 60 y 76 de la ponencia, en los que se le otorgan poderes a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para administrar los recursos del sistema de salud.



En ese sentido, se le asigna al denominado ‘banco de la salud’ la responsabilidad de ser el único pagador del sistema, insistiendo en esta función que el pago de las facturas por servicios suministrados por los prestadores —bien sean públicos, privados o mixtos— deben darse en un plazo máximo de 30 días. Con esta medida se busca atenuar el cúmulo de deudas que hoy tienen en crisis al sector hospitalario.



Para sectores de la oposición, la aprobación de estos dos aspectos deja "muerto" al actual sistema de salud. Así lo alertó la representante Marelen Castillo. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por su parte, dijo: "Para los que todavía creían que la mermelada tiene límites: aprueban el artículo que acaba las EPS y las convierte en gestoras dependientes del Estado (...)".



