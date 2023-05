El pasado 28 de abril el Tribunal Administrativo de Cundinamarca comunicó su decisión de admitir y dar trámite a la acción popular que presentó Red PaPaz en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), British American Tobacco, Inversiones Glu Cloud, Relx Latam, Import Skydrive y Colombia Trade House.



Con esta acción se busca que MinAmbiente exija a los importadores de cigarrillos electrónicos que implementen todas las acciones para asegurar la recolección y disposición de los desechos que producen, con el fin de disminuir el daño ambiental. Asimismo, pretende también que se prohíba la importación de cigarrillos electrónicos de un solo uso.



En Colombia, la importación de los cigarrillos electrónicos (mal llamados vapeadores), ha venido creciendo de manera constante. Según el Reporte de Importaciones de Cigarrillo Electrónico en Colombia - 2022, durante ese año, la cantidad de unidades que ingresaron al país, varió de manera significativa entre enero (189.452 unidades) a noviembre (1.253.932 unidades. Las importaciones registraron un promedio mensual de 533.963 unidades.



De estas, más del 50% son dispositivos desechables de un solo uso. Sin embargo, como los productores e importadores no están obligados a presentar e implementar un sistema de recolección y gestión de desechos, no existen mecanismos efectivos para lograr su adecuada disposición, lo que lleva a que puedan ser tratados como residuos ordinarios, causando un grave daño ambiental.



Según manifestó Red PaPaz, esta situación impacta gravemente el derecho a gozar de un ambiente sano a toda la población colombiana, en particular de niñas, niños y adolescentes, quienes, asumirán el impacto de la contaminación ambiental producida por la disposición inexistente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.



"Colombia debe adoptar una regulación que restrinja la oferta de cigarrillos electrónicos de un solo uso para reducir el impacto ambiental, según lo que promueve la Política Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos", aseguró la corporación.



Por otro lado, en esta acción popular, se expone que, alrededor del 65% del valor de las importaciones de cigarrillo electrónico se concentraron en dos empresas: British American Tobacco Colombia S.A.S. y Glu Vape, con participaciones de 47,3% y 18,1%, respectivamente. Cabe destacar que las marcas de British American Tobacco Colombia S.A.S. son Vype52 y Vuse53, mientras que la marca de la empresa Inversiones Glu Vape es Glu-Cloud.



Red PaPaz pudo constatar que el destino de las importaciones de cigarrillos electrónicos en Colombia, en su gran mayoría, van dirigidas a Bogotá D.C., seguido del departamento de Antioquia. Estos dos departamentos en conjunto concentran el 95,3% del valor de las importaciones para el 2022.



De acuerdo con el estudio “Importaciones de cigarrillos electrónicos durante el 2022 en Colombia”, el departamento de Caldas es en el que mayor porcentaje de personas consumen cigarrillos electrónicos; seguido de Antioquia y Bogotá.



De acuerdo con Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, "los cigarrillos electrónicos, están haciendo un daño que no se logra cuantificar todavía, no solamente a la salud de niñas, niños, adolescentes, madres gestantes y lactantes, sino al ambiente. Creemos que quienes se lucran de este negocio deben asumir la responsabilidad sobre las afectaciones que generan".

