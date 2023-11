'Recursos para entrega de fármacos son responsabilidad exclusiva del Gobierno': Acemi

A propósito del comunicado de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, en el que informa que no continuará realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías que no están dentro del Plan Básico de Salud para los afiliados a la EPS Sanitas, Acemi (gremio que agrupa las principales EPS del contributivo) asegura que el problema responde a una situación que las EPS han advertido con diligencia desde hace meses al Gobierno Nacional.



La entidad explicó que todos los medicamentos y servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) como pañales, cuidadores, suplementos nutricionales y tecnologías innovadoras de alto costo, son entregadas por las EPS a los pacientes y financiadas bajo la modalidad de Presupuestos Máximos (PM).

Dinero EPS Foto: iStock

Estos PM se calculan por el Ministerio de Salud para cada EPS anualmente, se deben pagar de forma anticipada y se deben ajustar cuando son insuficientes.



Según Acemi, los recursos que reciben las EPS por este concepto se destinan exclusivamente a la compra de esos medicamentos y tecnologías no cubiertas en el PBS y corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional asegurar su oportunidad y suficiencia.



"Los giros por PM a las EPS no están al día: Los pagos de julio, agosto y septiembre de 2023 recién fueron girados en octubre, afectando el flujo de pagos de las EPS a los gestores farmacéuticos", señaló el gremio a través de un comunicado.



Y añadieron: "El giro de octubre no ha sido recibido por todas las EPS. No hay confirmación de fuente de recursos para pago de los meses de noviembre y diciembre de 2023. Tampoco ha pagado el Ministerio los ajustes de los presupuestos máximos del año 2022, que ascienden a 1,67 billones, que equivale al mayor gasto en tecnologías y medicamentos dispensados por las EPS ese año a los pacientes".



Expertos explican que la demora en el pago de los PM y su insuficiencia, afecta puntualmente la cadena de pagos a gestores y farmacéuticas y la solución es competencia exclusiva del Ministerio de Salud y la Adres.



Desde Acemi, solicitaron al Gobierno Nacional atender los múltiples llamados a revisar los problemas de suficiencia presupuestal del Sistema de Salud, que afectan a las EPS y que ponen en riesgo la oportuna atención a los pacientes.



"La insuficiencia de la UPC, que ha sido expuesta en mesas técnicas al Ministerio, sumada a la demora en el pago de los PM, que también son insuficientes, han generado una crisis en el flujo oportuno y suficiente de los recursos a través del Sistema", concluyeron.

