Tras las comidas y cenas navideñas muchos son los que tratan de compensar los excesos con propósitos de año nuevo que incluyen espartanas dietas de ayuno y ejercicio.



Se trata de una estrategia equivocada, según ha asegurado el doctor Eugenio Freire Torres, cirujano del aparato digestivo en el Centro Médico Quirúrgico de enfermedades digestivas de Madrid, en declaraciones a Europa Press Televisión.





El doctor no ha quitado importancia al impacto que los excesos navideños tienen sobre nuestra salud, en especial sobre los órganos digestivos que son los que sufren realmente con la ingesta excesiva de alcohol, dulces y grasas. Sin embargo, ha enfatizado que privar al cuerpo de los nutrientes que necesita siguiendo un ayuno o una dieta estricta tras este periodo de exceso también acarrea un impacto negativo sobre nuestro metabolismo.



"Eso no es lo ideal, no es lo bueno para la salud, para el metabolismo", ha aseverado el doctor, "lo que hay que hacer es una dieta equilibrada, una dieta saludable". Para volver a nuestro peso ideal, el profesional médico ha recomendado seguir las pautas del conocido como 'Plato Harvard': 50% de frutas y verduras, 25% de proteína saludable como legumbres o pescado, y un 25% de cereales, preferiblemente integrales.



Para conseguir este objetivo, desde el Centro Médico Quirúrgico de enfermedades digestivas recomiendan atajar el problema de raíz evitando comprar alimentos que contengan grasas ultraprocesadas, y llenando la despensa y la nevera de frutas y verduras.









El doctor Freire ha indicado que lo adecuado es hacer dos comidas principales acordes al 'Plato Harvard', minimizando en la medida de lo posible el picoteo entre horas y, en caso de caer en la tentación, tratando de comer fruta y frutos secos crudos y sin sal añadida.



En la misma línea, el cirujano ha aconsejado prudencia en lo que respecta al ejercicio físico, favoreciendo los paseos frente a un desacostumbrado ejercicio intenso en el gimnasio. "El mejor ejercicio que podemos hacer es caminar, estamos diseñados para caminar", ha proseguido el cirujano, "he cometido el exceso, salgo a correr 10 kilómetros sin estar acostumbrado: vienen las lesiones".



El doctor Freire ha señalado que lo que se recomienda en líneas generales es caminar 10.000 pasos, o lo que es lo mismo, seis kilómetros al día. "Hay que mantenerse activos, aunque en ningún momento es bueno un exceso de ejercicio", ha afirmado el médico.



El cirujano ha aconsejado asimismo marcarse metas realizables porque si los objetivos que nos proponemos son demasiado ambiciosos, no los vamos a cumplir en el medio plazo. "Sería ideal caminar media hora al día", ha compartido, "y alcanzar el objetivo a medio plazo de completar una hora de caminata diaria".

