Recomendaciones para que no se contagie en este puente

El uso adecuado y permanente de un tapabocas eficiente, el distanciamiento físico en todos los lugares, el lavado de manos, evitar las reuniones y las aglomeraciones, así como respetar los aforos y evitar los viajes innecesarios son medidas conocidas que cobran vigencia previos a este puente y ante la cercanía de la Semana Santa.

Así lo han indicado las autoridades sanitarias con el objetivo de evitar una disparada de contagios y que el país entre a un nuevo pico de la pandemia, como ya sucedió en julio y agosto y diciembre y enero pasados.



La salubrista Elizabeth Beltrán insiste en que las temporadas de alta movilidad favorecen la reactivación de la pandemia como se ha comprobado en los periodos de vacaciones pasados y en las fiestas decembrinas que desembocaron en picos con elevadas incidencias y mortalidad. A estos periodos les han seguido semanas de disminuciones, lo que demuestra que la aplicación estricta de las medidas de cuidado y bioseguridad es efectiva.



Sin embargo, indica Beltrán, esto también deja claro que se deben aplicar justamente para prevenir estos picos y no para atenuarlo y por eso el llamado es que se está a tiempo para evitar ascensos, ventilar bien los espacios y ponerse en contacto con las autoridades de salud ante cualquier síntoma.



Desde el Ministerio de Salud se emitieron varias recomendaciones precisamente para mitigar el riesgo de una disparada en las infecciones en este puente festivo y en Semana Santa.



Por ejemplo, el Ministerio les recuerda a quienes ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 que no es conveniente viajar mientras se completa el esquema de inmunización y a la población en general evitar visitas a familiares con quienes no se conviva, especialmente si en esos hogares hay adultos mayores.



“Si debe hacer el viaje, la recomendación es que se hospede en hoteles u otro tipo de negocios similares para evitar contactos estrechos y largos con las personas con las que no convive”, dice la cartera.



En caso dado, las visitas que se hagan deben ser cortas y al aire libre y se deben evitar comidas familiares en espacios cerrados. Quitarse el tapabocas para comer dentro de la casa es un riesgo, advierte.



El Ministerio, finalmente, asegura que eventualmente en algunas ciudades si se analiza un incremento de contagios, se entrará a dialogar con los alcaldes para fijar medidas de control y manejo, por ejemplo, toques de queda.

UNIDAD DE SALUD