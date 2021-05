Aprenda a gestionar el estrés de forma positiva

“El estrés está considerado la enfermedad del siglo XXI. Parece que acabáramos de descubrirlo y que esté íntimamente relacionado con nuestro estilo de vida, pero ha existido siempre y cumplido la función de ayudarnos a que nos adaptemos a las exigencias del medio”, señalan Elena Mendoza y Carmen Castro, expertas en bienestar y gestión de estrés corporativo.

Mendoza y Castro son directoras de ZENWorking (www.zenworking.es), una consultora especializada en soluciones para optimizar el bienestar en las organizaciones y empresas en los ámbitos de las emociones, la mente y la salud. Son coautoras del libro Quiero aprender a gestionar mi estrés, y en él ofrecen herramientas para entender y manejar este mecanismo psico-fisiológico.



Señalan que solemos tener un concepto negativo del estrés, pero nos ayuda a reaccionar adecuadamente ante situaciones que pueden ser una amenaza, y también a afrontar circunstancias de nuestro entorno que son más exigentes de lo normal.



“Si la activación es la adecuada, conseguimos ser ‘nuestra mejor imagen’. Nuestro cerebro pone en marcha nuestras fortalezas y competencias para sortear con éxito esa situación. Ese estrés positivo pone a nuestra disposición nuestros mejores recursos para sortear las dificultades que se presenten”, señalan.



“La palabra estrés la hemos asociado a la sensación de malestar que nos generan algunos de sus síntomas físicos y psicológicos. Esta confusión es la que nos lleva a decir cosas como ‘quiero vivir sin estrés’, y esto es imposible. Si aprendemos a gestionarlo adecuadamente, nuestro estrés puede ser un gran aliado”, destacan.

“Lo que sí podemos es aprender y conocer aquellos factores internos y externos que desencadenan esta respuesta de lucha o huida para que ocurra en los momentos en los que verdaderamente la necesitamos y que no se sostenga en el tiempo”, señalan.



Así, apuntan, por ejemplo que “poner la mente en blanco es imposible. No podemos evitar pensar, pero podemos gestionar nuestros pensamientos de otra manera, lo que hará que nuestro estrés sea más manejable”.



“Gestionar adecuadamente su estrés no es una prueba de velocidad sino de fondo. Lo importante es ir incorporando a su vida cambios pequeños, pero firmes, que se irán convirtiendo en hábitos que, sin duda, te llevarán a afrontar las situaciones estresantes con mayor equilibrio físico, psíquico y emocional”, aconsejan.



“El primer paso para gestionar el estrés es desarrollar una buena consciencia corporal. Ser capaz de escuchar nuestro cuerpo y las señales que, a través de diferentes síntomas, esté queriendo transmitir. El cuerpo es sabio y cuando lo estamos forzando demasiado o lo llevamos al límite de su resistencia, nos pide ayuda y nos avisa que algo no va bien”, afirman las expertas.



“Una herramienta eficaz para gestionar los niveles de estrés es el tapping (o EFT) , una técnica de regulación emocional consistente en estimular con la yema de los dedos una serie de puntos concretos de nuestro cuerpo señalados por la acupuntura china, mientras la persona se mantiene enfocada en la emoción que queremos liberar o el asunto que quiere tratar”, aconsejan.

“Con el tapping podemos bajar la intensidad de cualquier emoción que estamos sintiendo con una intensidad no adaptada a la situación, como los miedos y el enfado, que están asociados a la respuesta de lucha-huida del propio mecanismo del estrés, con lo cual reduciremos nuestros niveles de estrés”, indican.



“Otra técnica muy eficaz para la gestión de las emociones y de los pensamientos, generando calma y claridad a la mente, es la ‘atención plena’ (mindfulness), consistente en alcanzar un estado de conciencia focalizado en el presente, atentos a lo que hacemos en cada momento y aceptando todo aquello que pase con amabilidad y sin juicios, sea agradable o desagradable”, aseveran Mendoza y Castro.



Según indican, esta capacidad se desarrolla practicando ejercicios meditativos que se pueden realizar durante las actividades diarias. En la ducha, mientras se desayuna o cuando caminamos hacia el trabajo, “atendiendo solo a eso, observando nuestras sensaciones y lo que nos está aportando esa experiencia, sin engancharnos a nuestros pensamientos”, puntualizan.



Tanto el mindfulness como el tapping se pueden utilizar para regular los niveles de estrés preventivamente, según indican, y añaden que “nos ayudarán a encontrarnos habitualmente mucho más tranquilos y serenos, y a conseguir que nuestra reactividad ante cualquier acontecimiento sea mucho más reducida y, por lo tanto, más equilibrada y manejable”, concluyen.

Claves para vivir de otra manera

1. Quiérase y sea capaz de demostrárselo

Si no está dispuesto a respetar este punto, difícilmente gestionará su estrés en positivo. La autoestima es uno de los factores moduladores más importantes de nuestros niveles de estrés.



2. Cuide sus valores

Si no respetamos los valores que le dan la guía a nuestra vida, la incoherencia interna que generará esta situación nos provocará un desequilibrio que nos llevará al estrés negativo. Si es necesario, flexibilícelos y adáptelos a cada momento de su vida.



3. Equilibre su ‘quiero, puedo, hago’

Cuando quiere algo, tiene capacidad para hacerlo y no lo hace, eso le generará frustración y desequilibrará sus niveles de estrés. Esto sucederá también cuando se enfoque constantemente en lo que quiere y no tiene, en lugar de disfrutar de lo que tiene.



4. Mantenga una agenda de bienestar

Organice su tiempo en función de lo que ha concluido con respecto a los tres puntos anteriores, y elige al menos una actividad que le motive, le guste y le haga feliz. Encájela en su agenda como imprescindible e improrrogable.



5. No prescinda de las buenas relaciones

Las relaciones sociales y las redes de apoyo mutuo son un recurso fundamental que nos permiten compartir emocionalmente y fortalecer vínculos afectivos que nos dan seguridad en situaciones difíciles. Para ello, cuídelas dedicándoles el tiempo y la atención necesarios.



6. Mejore su asertividad. Aprenda a “decir no” y a delegar

Le ayudará a aligerar la agenda y crear espacios para actividades que realmente aporten valor a su vida.



7. Utilice herramientas para gestionar el estrés

Técnicas como el tapping y el mindfulness le ayudan a relajarse y calmar su cuerpo y su mente. Pruébelas, elija las que más le gusten y cree un hábito. Haga durante el día varias pausas activas para practicarlas.



-MARÍA JESÚS RIVAS

Efe Reportajes