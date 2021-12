El mes de diciembre es sinónimo de fiesta, reuniones familiares y, por supuesto, comida.



Estas fechas son la oportunidad para disfrutar de los buñuelos, la natilla, el pavo, el tamal, entre otros platos con los que las familias acompañan la celebración de las novenas y la llegada de la Navidad y el año nuevo.

Sin embargo, aunque estos platos son un deleite para el paladar, el abuso de estos alimentos puede llevar a varios problemas de salud y a un aumento de peso que también le puede traer molestias.



Por eso, es importante que en esta temporada disfrute de la buena comida y las celebraciones, pero que lo haga de forma controlada.



Le dejamos algunas recomendaciones para controlar los excesos en este mes de diciembre.

Es importante que en esta temporada disfrute de la buena comida y las celebraciones, pero que lo haga de forma controlada. Foto: Istock

Recomendaciones a la hora de comer

Resistirse a las maravillas de la comida en diciembre es una tarea difícil, pero debe seguir estos consejos si quiere que esto no le afecte su salud.



En primer lugar, el doctor Carlos Francisco Fernández, editor de la Unidad de Salud de EL TIEMPO, recomendó hace un tiempo en un artículo publicado en este medio que nunca llegue a las novenas o comidas navideñas con el estómago vacío.



(Puede consultar: Tenga cuidado con los excesos de fin de año)



¿Por qué? Si come algo pequeño, como una fruta o un yogur, la sensación de llenura y saciedad evitará que usted termine comiendo más de lo que debe en esta temporada navideña.



Otro consejo entregado por el doctor es tener cuidado con el consumo de harinas, como en el caso del pan. Una pequeña porción de harinas es suficiente para su salud.

Aprenda a equilibrar las comidas en esta temporada. Foto: Archivo EL TIEMPO

En tercer lugar, es clave que aprenda a equilibrar las comidas en esta temporada. Si va a comer postre, debe procurar que los demás platos sean ligeros. También debe evitar repetir. No llene su plato nuevamente con la misma cantidad de comida.



Recuerde que una persona necesita un promedio de 2.000 calorías diarias. En Navidad, algunas personas pueden llegar a consumir hasta 3.000 o 3.500 calorías al día, una cantidad elevada que requeriría de mucho ejercicio para deshacerse de lo que comió de más. Pero diciembre, sin embargo, no suele ser el mes del ejercicio.



(Además: Conozca cómo las mujeres pueden quemar y eliminar la grasa abdominal)



Tenga en cuenta, por ejemplo, que un buñuelo puede tener entre 245 y 272 calorías, según un análisis del Centro de Orientación Nutricional y Alimentario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana publicado por este medio en 2019.



Una porción de natilla también puede tener entre 220 y 300 calorías. Si repite y consume estos alimentos más de la cuenta estará excediendo por mucho las calorías que necesita su cuerpo normalmente.



Recuerde también que una porción de lechona puede representar 754 calorías o que un tamal, dependiendo de su tamaño, puede aportarle entre 615 y 1.100 calorías.

Chocolate y tamal de La Puerta Falsa, en Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Comer en exceso puede traerle molestias en el abdomen, sensación de pesadez y llenura e incluso náuseas.



Por eso, además de no exagerar en lo que consume, asegúrese de masticar bien, así su organismo podrá procesar lo que usted consume.



Si llega a abusar de la comida y se enferma, consulte con expertos y no se automedique para aliviar los síntomas de una posible indigestión o un exceso de comida.



(Siga leyendo: ¿Los carbohidratos son malos para la dieta? Esto determinó estudio)

Y a la hora del trago

Pero además de los abusos con la comida, en estas celebraciones también hay abuso de alcohol. En este punto la moderación es clave.



En primer lugar, según la recomendación de los expertos, es clave que conozca sus límites y que no consuma en exceso si usted no es un bebedor habitual.



También puede planificar su consumo de alcohol. No consuma bebidas en todas las fiestas, puede escoger algunos días para moderar la ingesta de licor.



(Le puede interesar: ¿Cómo llevar una dieta sana y equilibrada? Siga estos consejos)



Si bebe, también hágalo lentamente. Deje espacios entre una bebida y otra. Evite mezclar varias clases de licor y si lo hace, deje tiempo entre una y otra.



Es clave que no tome alcohol sin haber consumido algo antes de hacerlo.



Estas recomendaciones no indican que usted deba evitar a toda costa la comida y la bebida de diciembre. Lo que indican es que debe aprender a tener moderación y a controlar las porciones para cuidar su salud mientras disfruta.



Y aunque estas sean fechas de comida y celebración, nunca olvide la necesidad de mantener la actividad física.



"Es indispensable que la gente siga llevando a cabo su rutinas diarias como, por ejemplo, la práctica de ejercicio, una caminata o una sesión de natación”, dijo José Luis Ojeda, jefe del área cardiovascular del Centro Médico ABC, a la agencia EFE.

En estas celebraciones también hay abuso de alcohol. Foto: iStock

