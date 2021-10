Así podrá consumir productos seguros en Halloween, según el Invima

Estas son algunas recomendaciones del Invima para el uso y consumo seguro de los productos cosméticos como el maquillaje y alimentos como dulces y confites, durante esta época de Halloween.



(Siga leyendo: Así podrá identificar dulces adulterados en Halloween)



Con esto se busca garantizar que estas fiestas se disfruten sin contratiempos en la salud, ya sea por lesiones cutáneas o por intoxicaciones, dada la ingesta de dulces en mal estado.



(Además: Conozca los tipos de diabetes y sus factores de riesgo)

Compra: Adquiera el maquillaje en sitios reconocidos que brinden confianza de la procedencia y fabricación de los productos. De igual manera, al momento de realizar la compra de dulces, compruebe que el empaque no se encuentre deteriorado, ni haya sido objeto de alteración o modificación alguna, así como la calidad y legibilidad (nitidez) en la impresión del producto.



Es importante que los ciudadanos eviten adquirir este tipo de productos en lugares o expendios ambulantes o en sistemas de transporte público.



(Lea también: Habría tercera dosis para mayores de 50 antes de fin de año, dice Minsalud)



Empaques: Verifique en el empaque el registro o notificación sanitaria, el nombre del fabricante y la fecha de vencimiento de los productos cosméticos y de alimentos; es importante aclarar que gomas de mascar y productos de confitería no requieren declarar esta fecha. Sin embargo, si detecta olores, sabores y otras características desconocidas o extrañas del dulce, absténgase de consumirlo.



Al igual que si se evidencian productos cosméticos que estén en mal estado o que hayan estado abiertos por demasiado tiempo, no los utilice, porque puede que su calidad se haya visto afectada.



Cuidados: Adquiera maquillaje que se puedan retirar con facilidad, así se evita que la piel se someta a maltrato por irritaciones, enrojecimiento y manchas. En cuanto al uso de maquillaje para niños menores de 3 años, revise que estén indicados para esta edad y nunca pinte la piel de los menores con productos que no sean cosméticos (por ejemplo, temperas, vinilos, acuarelas, entre otros).



(Le recomendamos leer: La verdad sobre la tercera dosis en Colombia)



De igual manera, es recomendable que antes de usar o consumir un producto siga las instrucciones, advertencias y precauciones del mismo. Finalmente, no olvide el adecuado lavado de manos antes de manipular el maquillaje y aplicarlo sobre la piel, como también la higiene de las mismas al momento de abrir y consumir los dulces.



Para consultar la veracidad de los registros sanitarios o notificaciones sanitarias de los productos en mención, puede entrar a la página del Invima en la sección "Consulta Datos de Producto".

Más noticias de Salud

-Estas son las nuevas condiciones de los aforos en el país, según Minsalud





-Así es la vacuna de ADN contra covid-19 que se prueba en Colombia