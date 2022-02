La magia de integrar la avena a la dieta, para las personas que buscan cuidar su figura y su peso, está en que es saciante. Así que puede ayudar a que una persona que haya consumido, por ejemplo, avena en el desayuno, no esté picando de más en el tiempo entre comidas.



Y no es la única de las ventajas que han reconocido los expertos en nutrición. Aunque, como con casi todo, no hay que abusar de su consumo. El exceso trae efectos no deseados como inflamación y gases.

Aunque existen diversas preparaciones con avena -incluso sopas-, otra de las recomendaciones es consumirla sin cocción de por medio, porque así conserva la cantidad y calidad de sus nutrientes.



La avena contiene fibra, vitaminas B y E, además de antioxidantes. Su composición hace su absorción más lenta, así que ingerirla garantiza un aporte energético constante durante el día, es por eso que sacia. Además, según nutricionistas, tiene más proteínas que el arroz, el maíz o la harina de trigo.

Entre sus ventajas para el organismo de quien la consume hay varias muy importantes: ayuda a controlar el colesterol y el azúcar en la sangre. Controla la glucosa, modera los picos de insulina que pueden causar problemas en personas con diabetes.



Así, que su efecto va más allá de ayudar a la buena figura: contribuye a reducir el colesterol en la sangre, así que previene enfermedades cardiovasculares. Estos beneficios se ven si la avena entra a jugar un lugar equilibrado dentro de una dieta equilibrada y consciente.

Sin embargo, cabe reiterar que si el objetivo es bajar de peso, no es la avena la que "adelgaza" o baja de peso a las personas. Sino que por su capacidad de saciar más que otros alimentos y el hecho de que retrasa el vaciamiento gástrico, regula el apetito y evita comer de más.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO