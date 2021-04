Gobierno autoriza vuelos desde Leticia desde el 1 de mayo

Los vuelos de pasajeros desde y hacia Leticia, que se encuentran cerrados desde finales de enero como medida para evitar la propagación en el territorio nacional de la variante brasilera del Sars-CoV-2, podrán reactivarse desde el 1 de mayo, según informó el Ministerio de Salud.

La cartera explicó que una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 y ya hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia, de acuerdo con las estimaciones del INS.



Por esas razones, el Ministerio estableció la apertura segura de vuelos comerciales desde la capital del Amazonas hacia el resto del país. “En Amazonas, particularmente en Leticia, la seroprevalencia proyectada es muy alta y esto llevó al Comité Asesor en su última sesión a recomendar esta apertura de vuelos”, afirmó Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía.



(Lea también: ¿Qué está pasando con las segundas dosis que están siendo aplazadas?)



La apertura será desde el 1 de mayo y quienes deseen viajar deben cumplir con requisitos como la presentación del carné de vacunación con las dos dosis, que hayan pasado al menos 15 días desde la segunda dosis y todos los pasajeros mayores de dos años tendrán que presentar una prueba negativa de antígenos para covid-19 tomada en las 48 horas antes del viaje.



“Aquellas personas que no tengan esta prueba negativa no podrán viajar, con excepción de los niños menores de dos años. Así mismo, el carné de vacunación será un requisito del cual sólo podrán ser exceptuados aquellas que, por convicciones propias y residentes de Leticia, no hayan querido vacunarse”, afirmó el funcionario.



“En el caso de esas personas tendrán que hacer un aislamiento preventivo de por los menos siete días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en donde se les realizará una prueba a la llegada y otra a los siete días”, indicó Fernández Niño, añadiendo que este aislamiento es obligatorio y tiene como fin que aquellas personas no vacunadas minimicen el potencial impacto que podría tener que viajen infectadas con el linaje P1.



Cabe aclarar que en esos casos los viajeros deberán pagar todos los gastos de hospedaje y alimentación durante el aislamiento.



(Consulte: De nuevo, Colombia registra su día con más muertes por covid-19)



Por otra parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez recordó a los profesionales de la salud que trabajan de manera independiente que la plataforma PISIS estará abierta hasta el próximo viernes 23 de abril para que realicen el proceso y accedan a la priorización para recibir la vacuna contra el covid-19.



De igual manera, aseguró que con esto se busca tener trazabilidad y seguimiento de la aplicación de las dosis, de tal manera que no se apliquen a quienes no les corresponde en este momento, en el que se está inmunizando a la población más vulnerable y expuesta al virus.



Frente a esto, el jefe de la cartera aseguró que “ya vacunamos a todo el personal institucional y el grupo que está es el de independientes”, dejando claro que luego de conocer algunas dificultades se diseñó un formulario más sencillo para el registro en PISIS.



Frente a algunas dificultades en torno al diligenciamiento de estos formularios, aseguró que “tenemos toda la responsabilidad de que las vacunas tengan trazabilidad” de la aplicación.



(Le recomendamos: 10 razones para creer que aerosoles son la principal vía de contagio)



“Lo que hay que hacer es un proceso ordenado y organizado y eso es lo que estamos tratando de hacer con la plataforma Mi Vacuna”, concluyó.

UNIDAD DE SALUD