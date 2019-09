Toma de posesión de Cruz Blanca, otro golpe a Saludcoop

Un nuevo capítulo de la tortuosa historia del hasta hace poco poderoso grupo Saludcoop, hoy en liquidación, se produjo este martes con la toma de posesión de Cruz Blanca, una de las tres EPS que tuvo este holding empresarial en el país.



La Superintendencia Nacional de Salud tomó dicha decisión con el fin de garantizar la prestación del servicio a los 336.000 usuarios que le quedan a la aseguradora.

El ente de control también removió de su cargo a la gerente Ana Leonor Arroyave y designó como agente especial a Felipe Negret Mosquera, quien, en un plazo de dos meses, deberá determinar la viabilidad de la empresa y, de paso, poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades.



El grupo Saludcoop fue dueño de 41 empresas, entre ellas la EPS Saludcoop, que desde 2011 fue intervenida y a partir de 2015 entró en liquidación; Cafesalud, que fue vendida en 2017 a Medimás, después de seis años de estar en vigilancia especial, y Cruz Blanca, que heredó los mismos problemas de la casa matriz, como –según una auditoría realizada por la Contraloría entre 2008 y 2011– inversiones y compras de equipos con recursos de la salud que le giraba el sistema y que eran exclusivos para la atención de los usuarios.



Esta EPS había entrado en vigilancia especial desde 2012 y la toma de posesión de bienes, de acuerdo con la Supersalud, busca evitar el colapso de la aseguradora, que en esencia pertenece a los acreedores de Saludcoop y que hace algún tiempo, igual que Cafesalud, estuvo en preparación para su venta.



Según la Superintendencia, la situación hoy de Cruz Blanca es crítica. La EPS presenta un crecimiento desbordado de sus quejas, al punto que es la peor calificada en el escalafón del régimen contributivo, con una tasa de 6,4 por cada mil afiliados, el triple del promedio de las EPS de ese régimen.



Esta EPS fue creada con capital chileno y adquirida en el 2002 por Carlos Palacino, el ‘zar’ del grupo Saludcoop. Sin embargo, desde hace un lustro muestra un deterioro progresivo en sus finanzas. Hoy sus pasivos ($ 354.255 millones) son superiores a sus activos ($ 153.235 millones), y ha sufrido una pérdida significativa de usuarios (258.250 desde el 2015), lo que ha afectado sus ingresos por compensaciones (UPC) por parte del sistema.



Entre las deficiencias que ha logrado identificar la Supersalud está la baja cobertura de red en los tres niveles de complejidad, así como serios problemas en el modelo de atención en salud y en el suministro de medicamentos.



“Cruz Blanca no cumple con la cobertura para los servicios de baja complejidad de laboratorio clínico y de alta complejidad como oncología pediátrica, incumple con el 56 por ciento de los indicadores (9 de 16) del dominio de experiencia en la atención, como tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas, de citas de odontología general y de pediatría, entre otros”, indica la entidad.



Según la Supersalud, la última EPS de Saludcoop que seguía operando también evidencia graves problemas de gestión, al reportar preocupantes diferencias en sus balances, lo mismo que debilidades en los procesos de control interno y un incumplimiento sistemático a órdenes judiciales, lo que no solo demuestra su incapacidad para atender a los pacientes, sino una proclividad a ponerse en riesgo económico frente a multas por sanciones. Hoy, esta EPS tiene en su contra procesos que superan los 77.000 millones de pesos.



Y si bien la toma de posesión tiene un plazo de dos meses, prorrogable por otros dos, lo cierto es que contra esta resolución (la 8129) aún quedan recursos de reposición ante el despacho del superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal, quien envió un parte de tranquilidad a los pacientes de que el cumplimiento de sus citas y tratamientos debe mantenerse sin alteraciones (ver nota anexa).



Ángela María Echeverry, agente liquidadora de Saludcoop, le dijo a este diario que interpondrá el recurso de reposición en virtud a que los números en los últimos meses han mejorado en esta empresa. Y en ese sentido indicó que “el deterioro de Cruz Blanca ha sido una constante desde el mismo momento en que Saludcoop entró en liquidación, pues por su condición no puede capitalizarse ni incrementar su patrimonio”.



Por eso, dice Echeverry, espera que la actuación de la Superintendencia no interfiera con un proceso de venta de Cruz Blanca que está en curso y que es clave para garantizar el pago a los acreedores de Saludcoop.

EPS, en crisis

‘Actuamos para no causar un daño sistémico’: Fabio Aristizábal, superintendente de Salud

¿Qué se persigue con la toma de posesión a la EPS Cruz Blanca?



Con la medida adoptada se busca determinar si la EPS, que tiene vigilancia desde el 2012, puede garantizar las condiciones para desarrollar su objeto social, teniendo en cuenta su situación financiera crítica, en aras de garantizar la prestación de los servicios, proteger la confianza pública y los recursos del sistema de seguridad social en salud.



La EPS estaba en manos de la liquidadora y se ha deteriorado...

​

La liquidadora es una auxiliar de la justicia, y como tal es una persona con total autonomía en su toma de decisiones. Ella, como miembro de la junta directiva de Cruz Blanca, se encarga de nombrar el equipo administrativo de la EPS, en cuya elección la Superintendencia no tiene injerencia y no podría tenerla. Hay que recordar que, aunque teníamos una medida de vigilancia especial, los dueños de la EPS continuaban administrando la entidad. Ahora, con la toma de posesión se designó un agente especial y fue removida del cargo de representante legal.



Después de terminada la toma, ¿qué seguirá?

​

Se realizará un diagnóstico por parte del agente interventor, quien nos presentará un informe detallado de la situación de la EPS, y podría ser que la entidad siga operando. El objetivo de la posesión es definir su viabilidad. De ser así, se les devolvería la administración a sus dueños. Sin embargo, pueden existir otras medidas. Yo prefiero esperar los resultados juiciosos que realizará el agente especial. Todas las decisiones producen angustia, pero nosotros siempre actuamos con la certeza de no ocasionar un daño sistémico al país y proteger a los afiliados.



¿Cuál es el mensaje para los usuarios?

​

Queremos darles un parte de tranquilidad a los miles de usuarios. Toda la población afiliada a esta EPS continuará siendo atendida en la red prestadora de servicios de salud contratada. Le hemos solicitado al agente que muy rápidamente evalúe el funcionamiento de esta red y se tomen decisiones, todo para la protección de los derechos en salud de los usuarios.

