La vacunación baja el ritmo debido a falta de biológicos

A pesar de los altibajos normales que ha tenido el Plan Nacional de Vacunación, no hay duda de que la tendencia de la curva de inmunizados había mostrado una tendencia creciente desde el 17 de febrero en que se inició este plan, hasta la semana comprendida entre el 2 y el 8 de agosto.



(Le sugerimos leer: ¿Cuándo será el cuarto pico de la pandemia en Colombia?



Sin embargo, después de esta fecha se evidencia una desaceleración que si bien puede tranquilizar en momentos en que la pandemia se encuentra en una tregua favorable en su número de casos y muertes, no deja de inquietar dado que aún existen muchas personas susceptibles de infectarse y el Sars-CoV-2 continúa vigente incluso con formas de más fácil transmisión como la variante delta, que ya hace presencia en el país.

No sobra resaltar que a la fecha ya se han aplicado más de 35,7 millones de dosis de vacunas contra el covid-19 de los 37,8 millones que han sido distribuidas en todo el país y que 14,7 millones de personas ya tienen sus esquemas completos en un proceso que, valga decir, muestra resultados que han sobrepasado las metas definidas, lo que no impide que algunas voces expertas muestren preocupación por la baja de ese ritmo.



(Le recomendamos: ¿Cuándo llegarán más dosis de las vacunas de Moderna y Janssen?)



El salubrista Pedro León Cifuentes dice que hay que retomar el rumbo rápidamente en razón a que el futuro de la pandemia y específicamente la celeridad de una cuarta ola en el país depende esencialmente de que la mayor proporción de personas en el país estén vacunadas.



Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), es enfático al decir que el proceso de vacunación contra el covid-19 no se ha estancado. No obstante, admite que se ha disminuido a la velocidad por la falta de biológicos y destaca que, a pesar de la disminución de la velocidad, la meta para septiembre es aplicar 41 millones de vacunas que, sin duda, se cumplirá.



(Además: Cinco cosas que hay que saber de la variante 'mu' identificada en Colombia)



Pero responsabiliza en gran parte al no suministro de las vacunas contratadas con la farmacéutica estadounidense Moderna.



De todas maneras, el funcionario señaló que este mes deben llegar 2 millones de dosis de Sinovac, el mismo número de Janssen y un poco más de 1,3 millones de AstraZeneca e igual cantidad de Pfizer.



(Siga leyendo: ¿Qué le pasará a la persona que se aplicó 7 vacunas contra el covid-19?)



Según las cuentas de Muñoz, este mes se van a recibir un poco más de 6 millones de dosis, lo que le va a permitir al país seguir avanzando no solo en el proceso de vacunación, sino en las metas que se tiene previstas. De todas maneras, el director del Dapre no descartó que este mes se pueda recibir al menos 1 millón de dosis de Moderna.



Unidad de Salud