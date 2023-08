El pasado 27 de julio, las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestando que, por cuenta de la difícil situación financiera que atraviesa el sector salud, prevén serias dificultades para seguir con sus operaciones después del mes de septiembre de este mismo año, razón por la cual solicitan al funcionario reunirse cuanto antes.



De acuerdo con Erwin Hernández, Médico de la Universidad de La Sabana, PhD. en investigación clínica, Magíster en Atención Primaria en Salud, Magíster en Gobierno y Dirección del Sistema Sanitario, existen tres razones principales por las que las EPS han manifestado que se encuentran en crisis financiera.



Primero, un financiamiento insuficiente. Las EPS han indicado que el dinero que reciben del Estado por cada afiliado no es suficiente para cubrir los costos de atención básica que deben proporcionar y esto, evidentemente, limita su capacidad para brindar servicios adecuados.

La mayoría de la población está empezando a presentar enfermedades crónicas, en un porcentaje que antes no existía, Foto: David Sánchez. Archivo. EL TIEMPO

"Una razón por la cual hasta ahora no son suficientes es porque la carga de la enfermedad, pero también los procedimientos en cuanto a su complejidad y el uso de la tecnología han cambiado en el tiempo. Y esto hace que los recursos que se necesiten para tratar a un colombiano sean superiores a los que estaban contemplados originalmente", explica el experto.



Así, por ejemplo, la mayoría de la población está empezando a presentar enfermedades crónicas, en un porcentaje que antes no existía, y estas no son condiciones de un largo periodo de evolución o, dicho de otra manera, de control, lo que requiere tratamientos permanentes, por lo que el cálculo que el estado registraba por cada afiliado está desactualizado y requiere una revisión.



La segunda razón hace referencia a la desigualdad en la distribución de las cargas de la enfermedad. Debido a que estas tres EPS son las que tienen mejor reputación o un mejor prestigio, también cuentan con un mayor número de afiliados y normalmente al tener procesos tan estandarizados son las que reciben más pacientes con enfermedades de alto costo.



Según Hernández, "son las mismas EPS que reciben menores recursos para esta población, y esto genera un desequilibrio en las finanzas. Dicho de otra manera, son las EPS que mayores afiliados tienen, pero son los afiliados que mayores recursos necesitan y esto genera un desequilibrio entre el número de afiliados y el dinero que se necesita para poder ser atendidos".



La tercera causa, hace referencia al retraso en los pagos gubernamentales por parte del gobierno nacional hacia las EPS. Si este pago se demora, las entidades también van a demorar en responder con sus obligaciones financieras y esto agota su liquidez impidiéndoles funcionar de manera apropiada.



"Es importante que la población en general conozca estos motivos y entienda la relevancia de que el Gobierno Nacional se siente con las EPS para buscar una alternativa razonable y concertada para responder a la crisis", expone el experto.



Al respecto, ACEMI, gremio que reúne a 11 EPS del régimen contributivo, manifestó a través de un comunicado que, aunque tenía conocimiento de la carta, ese texto no representa una posición gremial, pero sí refleja la crisis que atraviesan las EPS por factores estructurales de financiamiento y otros de naturaleza coyuntural.



"Si bien estas problemáticas se vienen acumulando desde varios años atrás, con otros gobiernos y por diferentes situaciones, hoy se hace urgente instaurar un diálogo permanente entre el actual Gobierno y estas entidades, pues está en juego la salud de los colombianos", manifestó el gremio.



Al respecto, Ana María Vesga, presidente ejecutiva de ACEMI, aseguró que se trata de una petición individual. “Es una solicitud puntual que están haciendo tres de 11 afiliadas a ACEMI. Sin embargo, la carta sí refleja la situación de crisis de todo el sector y la necesidad urgente de resolver los temas de financiamiento”.

