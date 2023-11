Radican proyecto para reglamentar procedimientos de cirugía estética en Colombia

Ante las crecientes cifras de muertes y lesiones asociadas a cirugías estéticas en el país, fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca reglamentar la práctica de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos en Colombia.



Esto a través de la definición de qué tipo de profesionales de la salud puede practicar intervenciones quirúrgicas orientadas a modificar la apariencia del cuerpo, limitándolo exclusivamente a médicos especialistas con competencias quirúrgicas.



Adicionalmente, el proyecto establece lineamientos relacionados con los registros, insumos y medicamentos aplicados a los pacientes con el fin de proteger su salud, además de exigir condiciones de seguridad y salubridad en los sitios habilitados para ejercer estos procedimientos, y precisar qué tipo de información debe incluir la publicidad de este tipo de servicios.



Un aspecto novedoso del proyecto es que crea el Registro Único Nacional de Centros Prestadores de Servicios de Salud Estética, con el fin de que los usuarios puedan consultar la habilitación del centro prestador de servicios; además, ordena al Ministerio de Salud y Protección Social realizar, actualizar y emitir guías de práctica clínica en procedimientos quirúrgicos con fines estéticos que brinden el máximo de seguridad a los pacientes.

Además de exigir condiciones de seguridad y salubridad en los sitios habilitados para ejercer estos procedimientos. Foto: iStock

La iniciativa, que deberá aprobarse en cuatro debates para convertirse en ley de la República, es autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, como coautores están la representante liberal Karyme Cotes; los congresistas de Alianza Verde, Duvalier Sánchez, Cathy Juvinao y Carolina Giraldo; las representantes del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal y Alexandra Vásquez; las representantes por el Estatuto de la Oposición, Érika Sánchez y Marelen Castillo, y Víctor Salcedo, del Partido de la U.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, autor principal de esta iniciativa, destacó que “hoy es un hecho muy importante en un país donde se realizan un gran número de cirugías estéticas, es un hecho decirle que basta ya, que la cirugía debe ser segura en nuestro país, que el gobierno debe garantizar un seguimiento a las cifras de las personas que han sido víctimas, debe acompañar a sus familias y sobre todo debe garantizar que cada procedimiento estético y quirúrgico que se realice en nuestro país tenga las garantías y las competencias”.



La representante y coautora del Partido Verde, Carolina Giraldo, expresó “este proyecto es un bálsamo para miles de hombres y mujeres en Colombia que pedían a gritos una legislación que minimice los riesgos a la hora de practicarse una cirugía estética. Nadie puede ser condenado por querer operarse, al contrario, todos necesitamos garantías para que estos procedimientos se den de la manera más segura e idónea posible. Colombia tiene una deuda en la materia y este es un muy buen primer paso para lograrlo".



La representante del Pacto Histórico, Alexandra Vásquez, indicó “hemos visto cómo muchas personas, sobre todo mujeres, han sido víctimas de malos procedimientos estéticos en el país, aun cuando este es considerado como un destino mundial de cirugías plásticas. Por eso, manifiesto mi respaldo al proyecto que busca regular estos procedimientos estéticos para que no registremos ni una sola muerte más”.



El representante Victor Manuel Salcedo recalcó el propósito de proteger la salud de los colombianos frente al tema de cirugías estéticas.



“Queremos regular y que el marco normativo garantice que sean realizadas solo por especialistas, que se realice en lugares habilitados, que así mismo se utilicen los insumos permitidos para tal fin, la suscripción de una póliza y el consentimiento informado. Queremos que se cumplan las condiciones de infraestructura y habilitación y que el prestador garantice la continuidad del paciente en el posoperatorio con especialistas y un grupo de profesionales”, dijo.

Colombia, a nivel mundial, se ubica entre los 10 países donde más se realizan cirugías estéticas, Foto: iStock

La radicación estuvo acompañada por víctimas y familiares de personas que han fallecido tras realizarse procedimientos estéticos.



“Mi hermana falleció hace dos años, antes de morir, cuando estaba en crisis, el sitio en el que la operaron no contaba con personal médico para reanimarla, ni siquiera para llamar a una ambulancia que le salvara la vida. Aunque las autoridades cerraron los quirófanos, hoy el médico sigue operando como si nada”, señaló Daniel Cabeza, hermano de Arelis Cabeza, quien falleció en enero de 2022.



A su turno, Ayda Arellano manifestó que sufrió serias deformidades y lesiones en su rostro tras una intervención quirúrgica. “Creí que estaba en buenas manos, pero no fue así, por eso necesitamos una ley que nos proteja y mejores condiciones para los pacientes”, resaltó.



Finalmente, Lorena Beltrán, víctima y activista por la reglamentación de los procedimientos estéticos, manifestó que es una buena señal que representantes de distintas bancadas se unieran a la iniciativa.



“Es una muestra de que el Congreso puede encontrar consensos para trabajar por la salud de los hombres y principalmente las mujeres, estamos en mora de regular y de impulsar al país como un destino seguro en el mundo para realizar estos procedimientos”, concluyó.



Cabe resaltar que, Colombia, a nivel mundial, se ubica entre los 10 países donde más se realizan cirugías estéticas, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética, sin embargo, no se escapa de registrar muertes por complicaciones derivadas de los procedimientos quirúrgicos estéticos, lo que también motivó la radicación del proyecto del que se espera se convierta en Ley de la República.

