Una de las mayores preocupaciones de muchas personas es llevar una alimentación saludable, entre otras cosas, porque, como lo señalan estudios científicos, cuando esta es inapropiada puede contribuir al desarrollo de distintas enfermedades.



(Siga leyendo: Estudio determina las propiedades nutricionales del tomate de árbol)



En efecto, los alimentos que comemos y sus cantidades tienen gran influencia en nuestra salud. Sin embargo, para muchos, por distintos factores, no es una cuestión sencilla y pueden caer fácilmente en dietas con muchos alimentos inadecuados pero cantidades insuficientes de alimentos saludables.



(Además: La ingesta de aguacate está asociada con un menor riesgo cardiovascular)

Algunas voces expertas coinciden en que no existen alimentos 'malos' sino dietas poco sanas. En ese sentido, la clave es llevar una dieta saludable, la cual, básicamente, se consigue comiendo, con continuidad, la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada, sin olvidar que cada organismo es distinto.



Se debe tener en cuenta, además, que consumir ciertos alimentos en exceso podría no ser beneficioso para la salud. Algunos de los más comunes son:



(De su interés: Estos son algunos beneficios del agua de perejil para la salud)



Refrescos y jugos de frutas

​Los refrescos y los jugos de fruta comerciales, lamentablemente, constituyen una de las principales causas de obesidad infantil. Muchas veces, incluso cuando la etiqueta dice que no tienen azúcar, estos refrescos son ricos en edulcorantes lo que aumenta el deseo de consumir más alimentos dulces. Además, los jugos tienen azúcares libres que aportan calorías vacías y que no sacian como sí lo hacen las frutas naturales.



Galletas, cereales y pan blanco en el desayuno

A pesar de que muchas veces se incluyen dentro de pautas de adelgazamiento las galletas y los cereales en el desayuno no suelen ser la mejor opción, puesto que suelen presentar altas cantidades de azúcar (o en su defecto edulcorantes) y harinas refinadas que no solo aportan calorías vacías, sino que tienen alto poder adictivo y bajo efecto saciante.



Además, a parte de los ingredientes básicos como la harina o los copos del cereal, el azúcar, la mantequilla o la margarina, estos productos muchas veces incluyen otros como chocolates o frutos deshidratados que aumentan aún más el total de calorías que aportan.



Margarinas o sustitutos de mantequilla

Estos productos tienen un alto contenido en grasas hidrogenadas que aumentan la producción de colesterol. Puede utilizar ghee o mantequilla clarificada, aceite de aguacate o de coco y para aderezar sus ensaladas puedes optar por aceite de oliva.



Más allá de los consejos que puedan dar algunos expertos a través de internet y las redes sociales, la mejor opción para bajar de peso es acudir a un especialista.



(Lea también: Le explicamos por qué comer poco no vuelve su estómago más pequeño)



Son muchos los nutricionistas que advierten de los riesgos de recurrir a dietas milagro y otro tipo de pautas genéricas que prometen ayudar a bajar mucho peso en poco tiempo. La mayoría de ellas, alertan, son perjudiciales para la salud.

Más noticias de Salud

-¿Cómo llevar una dieta sana y equilibrada? Siga estos consejos



-Nutrición emocional: la clave para tener el peso ideal