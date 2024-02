¿Quiere bajar barriga? Estas son las verduras que debería evitar, según Harvard

Según la ciencia, la acumulación de grasa en la región abdominal puede estar influenciada por una combinación de factores genéticos, hormonales, metabólicos y de estilo de vida.



No obstante, recientemente un estudio publicado en The BMJ reveló que incorporar a la dieta granos integrales, frutas y verduras no almidonadas en vez de granos refinados, alimentos altos en azúcar añadida y verduras almidonadas, como papas, guisantes y maíz, puede frenar el aumento de peso a medida que envejecemos.

"Los alimentos ricos en almidón tienden a digerirse más rápido que los alimentos ricos en fibra, lo que causa un aumento rápido en los niveles de azúcar en la sangre. Este rápido aumento puede desencadenar procesos metabólicos que convierten estos azúcares en grasa corporal almacenada", dijo Yi Wan, investigadora postdoctoral en nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, y coautora del estudio.

es importante centrarse en una dieta balanceada que incluya una variedad de verduras, frutas, proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos. Foto: iStock

Vale la pena señalar que, en términos generales, no hay una verdura específica que deba evitarse para reducir la barriga, sino más bien una cuestión de equilibrio y moderación en la dieta en su conjunto. Sin embargo, algunas verduras pueden causar hinchazón o gases en ciertas personas, lo que puede hacer que la barriga se vea más prominente temporalmente.



Por ejemplo, verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, el repollo y las coles de Bruselas contienen carbohidratos fermentables que pueden provocar gases en algunas personas. De manera similar, las legumbres como los frijoles, las lentejas y los garbanzos también pueden causar gases y distensión abdominal en ciertos individuos.



A pesar de esto, estas verduras son una parte importante de una dieta equilibrada y saludable debido a su alto contenido de fibra, vitaminas y otros nutrientes esenciales. En lugar de evitar completamente estas verduras, se recomienda consumirlas en cantidades moderadas y en combinación con otras opciones de alimentos que no causen molestias digestivas.



Para reducir la barriga de manera efectiva, es importante centrarse en una dieta balanceada que incluya una variedad de verduras, frutas, proteínas magras, grasas saludables y carbohidratos complejos.



Además, mantenerse hidratado, hacer ejercicio regularmente y reducir el consumo de alimentos procesados y azúcares agregados también puede ayudar a mejorar la composición corporal y reducir la grasa abdominal.



Si una persona tiene preocupaciones específicas sobre cómo ciertos alimentos afectan su barriga, es recomendable consultar con un profesional de la salud o un dietista registrado para obtener orientación personalizada.

