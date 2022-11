De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), “las afecciones posteriores al covid-19 son una variedad de problemas de salud nuevos, recaídas o afecciones crónicas que sufren las personas después de infectarse por el virus Sars-CoV-2”.



Aunque la mayoría de las personas con covid-19 mejoran al cabo de unos días o semanas, hay casos donde se experimentan efectos a largo plazo a causa de la infección, estas manifestaciones se han conocido como condiciones post-covid (PCC) o covid prolongado.



El especialista en medicina interna e infectología, Gerardo Muñetón, asegura que, “los factores de riesgo que predisponen a la persistencia de síntomas de covid-19 incluyen la falta de vacunación o vacunación incompleta, las comorbilidades del paciente como obesidad, enfermedades pulmonares crónicas o enfermedades neuropsiquiátricas y la severidad de la enfermedad al inicio de los síntomas, dado que, entre mayor necesidad de hospitalización o estancia en UCI, mayor es el riesgo de covid-19 persistente”.



Las investigaciones más recientes al respecto aseguran que las afecciones posteriores al covid-19 aparecen al menos cuatro semanas después de la infección.



En un estudio científico realizado a pacientes de 17 a 87 años que presentaron covid-19, se evidenció que “el 80% de los pacientes infectados con Sars-CoV-2 desarrollaron uno o más síntomas a largo plazo. Los cinco síntomas más comunes fueron fatiga (58%), dolor de cabeza (44%), trastorno de atención (27%), pérdida de cabello (25%) y disnea (24%)”.



Agrega el doctor Muñetón que, “la prolongación de los síntomas se relaciona con la forma en la cual el virus infecta las células y la forma en que el organismo se defiende. Lo que resulta en la producción de moléculas de inflamación que persisten con la intención de controlar la infección”.



Y agrega que, “después del covid-19 agudo, se pueden presentar síntomas que perduran en el tiempo como sensación de fatiga, ahogo, tos, dolor muscular, dificultades en la concentración, problemas de memoria y alteraciones en el sabor y olor de las comidas". Según el experto, estos síntomas se han descrito entre el 20 y 70% de las personas que se recuperan del covid-19 y pueden tardar entre 3 y 12 meses en desaparecer por completo.

Las condiciones post-covid parecen ser menos comunes en niños y adolescentes que en adultos. Foto: iStock

¿A qué se debe el covid prolongado?

En el reporte de contagios de covid-19 publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en Colombia, con corte al 13 de octubre, se evidenciaron 471 casos nuevos, con un incremento nacional del 0,01% y 13 muertes nuevas, con un aumento nacional del 0,01%.



No se debe olvidar que, los adultos mayores hacen parte de la población de alto riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid-19, esto debido a que más del 81% de las muertes por esta infección ocurre en personas de más de 65 años de edad.



La cantidad de muertes entre personas mayores de 65 años es 97 veces más alta que la cantidad de muertes entre personas de entre 18 y 29 años. Sin embargo, según los CDC, “aunque las condiciones post-covid parecen ser menos comunes en niños y adolescentes que en adultos, los efectos a largo plazo después de covid-19 ocurren en niños y adolescentes”.



Cabe resaltar que las afecciones posteriores al coronavirus no se presentan de la misma forma en todas las personas, cada caso es particular y en algunas ocasiones, las afecciones posteriores al covid-19 pueden durar semanas, meses o más tiempo luego de haber contraído la infección por covid-19.

Estas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad severa y, como consecuencia, hospitalización o fallecimiento. Foto: iStock

Según estimaciones la proporción de personas que tuvo covid-19 y sigue teniendo afecciones posteriores al covid-19 pueden variar de la siguiente manera:



• El 13,3 % al mes o mucho después de la infección.



• El 2,5 % a los tres meses o más, según lo notificado por los pacientes.



• Más del 30 % a los 6 meses entre pacientes que estuvieron hospitalizados.



Al respecto, Muñetón, explica que la población de alto riesgo de impacto por covid-19, incluye pacientes con obesidad, diabetes mellitus, falla cardiaca, enfermedad renal crónica, cáncer, enfermedades autoinmunes y enfermedad pulmonar crónica.



Advierte de igual manera que, estas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad severa y, como consecuencia, hospitalización o fallecimiento. También incrementa el riesgo de secuelas asociadas a la infección, como persistencia de sensación de ahogo, falta de aire y tos crónica.

Si bien, la mejor manera de prevenir las condiciones post-covid es protegerse a sí mismo y a los demás para que no se infecten, es fundamental contar con equipos multidisciplinarios dentro del sistema de salud para desarrollar medidas preventivas, técnicas de rehabilitación y estrategias de manejo clínico con perspectivas integrales diseñadas para abordar la atención prolongada de los pacientes con covid-19.



En este punto, el principal reto sanitario a nivel global es lograr una vacunación efectiva en la mayor cantidad de población posible, que logre proteger a aquellos pacientes de alto riesgo, concluye el especialista.

