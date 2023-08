La vitamina D es un nutriente que puede ayudar al cuerpo a absorber otras vitaminas y minerales como el calcio, para que en conjunto trabajen para que el cuerpo humano tenga huesos fuertes y así prevenir enfermedades de los huesos como la osteoporosis.



Así mismo, esta actúa para la función de los músculos, para que los nervios transmitan mensajes desde el cerebro a otras partes del cuerpo y ayuda al sistema inmunológico trabajar adecuadamente contra infecciones, bacterias y virus.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, la vitamina D casi no se encuentra de manera natural en alimentos y son pocos los que la contienen como la leche de vaca y otros tipos de bebidas conocidas como leche de soya, almendras y avena.



Además, en pescados como la trucha, el salmón, el atún y la caballa, el hígado de ganado vacuno, la yema de huevo y los hongos, pero en pequeñas cantidades.



También, expertos mencionan que exponerse al sol puede generar esta vitamina, sin embargo, elementos como la contaminación reducen la cantidad de este beneficio.



Existen en el mercado algunos suplementos que contienen vitaminas y minerales que pueden ayudar con los niveles de vitamina D y otras de estas.



Por lo general, según el portal mencionado, estos contienen D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol), las cuales aumentan la concentración de esta vitamina en la sangre y aún más cuando se consume antes o después de alguna de las comidas del día.



No obstante, a pesar de los múltiples beneficios de esta vitamina, también existen algunos riesgos al consumirla y personas, que específicamente no pueden consumir suplementos que la contengan, como:



- Aunque existen estudios en donde se afirma que la vitamina D ayuda al organismo a controlar los niveles de azúcar en la sangre, algunos ensayos han demostrado que personas con y sin diabetes que consumen suplementos de vitamina D no mejoran los niveles de azúcar en la sangre, la resistencia a la insulina ni los niveles de hemoglobina A1c.



Así mismo, otros estudios exhiben que los suplementos de esta vitamina no impiden que la mayoría de las personas con prediabetes lleguen a tener diabetes.



- Las concentraciones elevadas de vitamina D pueden causar insuficiencia real y arritmia, por lo que a personas que sufran estas afectaciones, no se les recomienda el consumo de suplementos con esta vitamina.



- Aunque la leche materna es un superalimento, estudios confirman que por sí sola no aporta una cantidad suficiente de vitamina D, por lo tanto, los lactantes deben recibir suplementos diarios de esta.



- Personas con trastornos que limitan la absorción de las grasas, como la enfermedad de Crohn, la enfermedad celíaca o la colitis ulcerosa. La vitamina D que estas personas ingieren la absorbe el intestino junto con las grasas, en consecuencia, si el cuerpo tiene problemas para absorber las grasas, también los tendrá para absorber la vitamina D.



Siempre que desee suplementarse, consulte con el médico, quien es la persona que podrá explicarle más detalladamente su condición y los niveles de vitaminas que necesita. No se automedique.

