Población general no necesita tercera dosis, según expertos

Las vacunas contra el covid-19 funcionan tan bien que la mayoría de las personas aún no necesita un refuerzo, dijo un grupo de científicos de todo el mundo en una revisión que probablemente alimentara el debate sobre su uso.



Los autores, entre los que se encuentran dos destacados expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos, afirman en la revista médica 'The Lancet' que sería mejor que los gobiernos se centraran en inmunizar a los no vacunados y esperaran a tener mas datos sobre que refuerzos, y en que dosis, serian mas eficaces.



Basaron su evaluación en una amplia gama de estudios observacionales del mundo real, así como en datos de ensayos clínicos anteriores a la aprobación de las vacunas.



"Ninguno de los estudios ha aportado pruebas creíbles de una protección sustancialmente menor contra la enfermedad grave", escribieron los autores.



También podría haber riesgos de efectos secundarios adicionales si los refuerzos se introducen demasiado pronto o de forma demasiado amplia, dijeron.



La revisión se produce en un momento en que la mayoría de los países con amplias reservas de vacunas debaten sobre la conveniencia de administrar dosis de refuerzo para aumentar la inmunidad y ayudar a detener la propagación de la variante delta, mas infecciosa.



Estados Unidos planea comenzar a administrar vacunas de refuerzo a partir del 20 de septiembre, aunque el plan aun debe ser aprobado por la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles).

Entre los científicos que están detrás de las conclusiones se encuentran Marion Gruber, que dirige la Oficina de Investigación y Revisioón de Vacunas de la FDA, y su adjunto Philip Krause, ambos han dicho que dejarán su puesto a fines de este año.



Gruber y Krause formaban parte de un grupo de funcionarios de la FDA que el año pasado se opusieron a las presiones de la administración Trump para acelerar la autorización de las vacunas contra el covid, según una persona familiarizada con el asunto.



Soumya Swaminathan, Ana Maria HenaoRestrepo y Mike Ryan, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también trabajaron en la revisión.



La OMS se ha opuesto al uso generalizado de las vacunas de refuerzo, afirmando que tendría más sentido desde el punto de vista de la salud pública centrarse en la inmunización de aquellos que aun no han recibido ninguna vacuna, ya sea por el sentimiento antivacunas en países con amplias reservas o porque viven en lugares con poco acceso a las vacunas.



"Incluso si se demostrara finalmente que el refuerzo disminuye el riesgo de enfermedad grave a medio plazo, los suministros actuales de vacunas podrían salvar más vidas si se utilizaran en poblaciones no vacunadas previamente", escribieron los autores.



En los estudios observacionales realizados hasta el momento, la vacunación ha tenido una eficacia media del 95% contra la enfermedad grave, incluso contra las variantes mas infecciosas como la delta, y mas del 80% de eficacia para prevenir cualquier infección, según la revisión.



Incluso en países con altas tasas de vacunación, son las personas no vacunadas las que impulsan la transmisión del virus, y las que corren mayor riesgo de enfermar gravemente, según el estudio.

