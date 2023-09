"Tenemos que tener recursos que lleguen allá donde no llega el mercado, en donde no llega el negocio, en donde la salud se tiene que convertir en el derecho fundamental que está en la Constitución y la ley. Entonces nosotros queremos hacer un cambio, lo queremos hacer con todos, porque nos hemos dedicado al sistema curativo y hemos dejado de lado la prevención, la promoción y la atención primaria", manifestó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, durante el Foro “Proyecto de Reforma al Sistema de Salud en Colombia y Retos del Sector”.



En este evento, el Minsalud convocó a profesionales del sector salud, alcaldes, secretarios de salud y directores de hospitales de todo el país, así como, representantes de sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones de pacientes a participar en este espacio, en el que se intentaría construir un diálogo que propicie el mejor articulado de reforma posible para el sistema.



La entidad manifestó que el evento tiene como objetivo socializar y discutir los aspectos fundamentales de la reforma de la salud, "con el fin de construir y consensuar entre todos los sectores del país, una reforma viable, con accesibilidad, inclusión, mayor cobertura, promoción, atención primaria y prevención de la enfermedad".



Durante el primer panel que convocó a voceros de partidos políticos, la representante por el partido Alianza Verde, Martha Alfonso, manifestó que la razón por la que coincide con la reforma es porque el sistema de salud actual ha sido organizado sin participación social.



"Un sistema organizado a la luz de una lógica económica y mercantil de la salud, un sistema que pese a que es la base de una política social, de las más importantes para una sociedad, para un gobierno, para un estado, como es el cuidado de la vida de las personas, que a pesar de eso perdió total control público pese a que la financiación del sistema es 100% público", dijo.



En consecuencia, agregó que le parece necesario reformar el sistema en su organización, para que sea el Estado, en cabeza del Ministerio de Salud, quien organice el sistema.

Desde la otra orilla, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, manifestó que si bien no está de acuerdo con el articulado del Gobierno, concuerda con las intenciones que busca.



"Creo que todos queremos una mejora de salud para todos los colombianos, pero nos diferenciamos en torno a los medios. Y aquí es donde nosotros creemos que puede haber un problema grave. Efectivamente, existe un problema de la atención en salud, efectivamente hay que mejorar las condiciones del personal médico, pero incluso mejorando en prevención no vamos a requerir menos recursos para la salud, sino que vamos a requerir más", destacó.



Finalmente, argumentó que a pesar de que los recursos son insuficientes y a pesar de que existen muchas deficiencias en el sistema, se están teniendo relativos buenos resultados que deberían reconocerse independientemente de si hay reforma o no.

Las solicitudes del sector salud sobre la reforma

El foro empieza una semana después de que el Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud en Colombia, conformado por académicos, exministros, pacientes, clínicas y hospitales, gremios como Acemi (principales EPS del contributivo) y entidades como la Andi, se pronunciara para pedir al Gobierno que tenga en cuenta la participación de todos los actores del sistema en la conciliación del nuevo texto que discutirá la comisión accidental.



Resultó ser un hecho bastante sorpresivo que el foro realmente incluyera las voces de todos los actores del sistema, con la intención de encontrar consensos. Al respecto, Ana María Vesga, directora de Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo) manifestó su agradecimiento al ministro Jaramillo. "Apoyamos este y todos los diálogos que nos conduzcan a la mejor reforma para el Sistema", resaltó.

La discusión sobre el futuro de la salud de los colombianos es fundamental.



"Manifestamos nuestra voluntad de participar en las mesas que deben congregar a agentes relevantes del sistema de salud, empezando por los pacientes y usuarios e incorporar a los sectores académicos, profesionales de la salud, aseguradores, clínicas, hospitales públicos y privados, centros de investigación y universidades públicas y privadas, que nos encontramos unidos en este Pacto por un Mejor Sistema de Salud, con el fin de sumar al debate con sus observaciones y propuestas", anunciaron durante una rueda de prensa.



El exministro de Salud, actual director del Observatorio Así Vamos en Salud, e integrante del Pacto por un Mejor sistema de Salud, Augusto Galán Sarmiento, mencionó que tienen propuestas para mejorar el sistema, hacer cambios y transformaciones.



"Esas propuestas tienen que ver con las personas, las familias y las comunidades, tienen que ver con la gobernanza, con los recursos, con la salud pública y con la atención primaria, no solamente con los recursos financieros, sino fundamentalmente con el talento humano y con el desarrollo de infraestructura", explicó, y agregó que el propósito de las mesas es mantener conversaciones basadas en evidencia y con el propósito de "construir entre todos la verdad".



De acuerdo con lo aprobado, las mesas de diálogo en las que trabajaría la comisión accidental estarían abiertas a la participación ciudadana, política, organizaciones del sector y demás interesados; donde se garantizaren los principios de participación, consenso y legitimidad de un proyecto tan importante para el país como lo es la reforma al sistema de salud.

