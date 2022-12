Durante los primeros ocho días de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) en Colombia reportó 156 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos. De estas, al menos 98 resultaron heridas entre el 7 y 8 de diciembre y aunque la proporción de las cifras es alentadora en comparación a los indicadores del año pasado (248 casos durante la misma temporada), todavía existen variables considerablemente altas teniendo en cuenta que estos sucesos son prevenibles.



De las 156 personas lesionadas, 54 eran menores de edad y siete de ellos estaban en compañía de un adulto bajo los efectos del alcohol. La mayoría de las lesiones son quemaduras (90 por ciento) y se deben, generalmente, a la manipulación de pólvora (67 por ciento), específicamente por el uso de artefactos como voladores, totes, cohetes y volcanes. Sin embargo, persiste una elevada cifra de personas observadoras (23 por ciento) que en el transcurso de estos días -sobre todo durante el Día de Velitas- resultaron heridas por esta causa.



Si bien hasta el momento no se han reportado fallecidos a nivel nacional, este año han sido particularmente graves los casos de personas lesionadas en Antioquia. En lo que va de la temporada, el departamento registró 19 personas heridas, la mayoría habitantes de Medellín. Incluso uno de los lesionados antes del Día de las Velitas tuvo que ser amputado. Y, aunque no se han presentado intoxicaciones por consumo de pólvora en el territorio, la gobernación registró cinco menores de edad heridos.



En vista de que Antioquia lleva la delantera en los casos de lesiones por pólvora, el Distrito informó que para la temporada navideña se llevan a cabo acciones preventivas, incluyendo puestos de control en los puntos priorizados y corredores viales. Al menos 1.100 uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá estarán dispuestos para atender las necesidades de la época navideña, reforzar los cuadrantes y monitorear espacios comerciales.



“Tenemos todo el dispositivo para los eventos de esta Navidad. Esto incluye el encendido del alumbrado, no solo en Parques del Río sino en toda la ciudad. Tenemos las caravanas de la seguridad, donde está la Policía Nacional, el Ejército, Movilidad, todos generando los acompañamientos que necesita la comunidad”, explicó el secretario de Seguridad y Convivencia, Brigadier General José Gerardo Acevedo Ossa.



Por otro lado, la capital del país, que llevaba seis días sin personas lesionadas por pólvora, registró solo durante el Día de las Velitas 19 casos, llegando a ser también de los territorios con más heridos. La mayoría de estos eran adultos (12) y siete correspondían a niños y adolescentes.



En la ciudad, bajo el eslogan ‘En esta Navidad, mi familia es Colombia’, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó una estrategia en la que dispuso al ‘Escuadrón Antipólvora’, compuesto por guías caninos, funcionarios de Infancia y Adolescencia, Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJÍN), de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), en coordinación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, para adelantar actividades de disuasión y control del delito, así como del uso de estos artefactos pirotécnicos.



Pese a que las estrategias de prevención, la seguridad y los sistemas de vigilancia en salud han contribuido a mejorar los indicadores de lesiones por pólvora este año, otros departamentos del país como Cauca, Cundinamarca, Cordoba, Nariño, Santander, Tolima y Valle también se han visto afectados por el uso de la pólvora. Por ejemplo, de las cinco personas que han resultado heridas en lo corrido de diciembre en el Tolima, durante la noche de Velitas la manipulación de totes dejó a dos personas con quemaduras de segundo grado.



Las autoridades reportaron que se trata de un adolescente de 17 años y un adulto de 33 que reciben atención en centros clínicos. Lo cierto es que la situación sobre quemaduras de alto nivel en menores de edad este año mantiene en alerta a las autoridades del país. Si bien se trata de sucesos que podrían evitarse, continúan presentando una incidencia significativa a nivel nacional. Giovanny Rubiano García, director general del INS, explicó que la mayoría de las veces los niños no son los que manipulan la pólvora, son quienes observan: “Los adultos son quienes están manipulando la pólvora, pero un menor de edad se vislumbra por verla, se acerca y es ahí donde se puede quemar; muchas veces con las chispas, más que con la pólvora misma”.



Para Patricia Gutiérrez de Reyes, quien ha ejercido como cirujana de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar por 35 años, el incremento de estos sucesos que son enfermedades de alto costo constituye un problema de salud pública. Gutiérrez explica que uno de los principales problemas está en creer que existe la pólvora segura.

Sanciones por quemaduras en menores

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las quemaduras de un menor de edad por pólvora dan una sanción pecuniaria (multa) o pedagógica a los padres o tutores. Otras sanciones como el retiro de la patria potestad solo se aplican si en la verificación del incidente se encuentran otras vulneraciones a los derechos del menor (ajenas al uso de la pólvora).



Según la institución durante en la temporada 2021 - 2022 se reportaron 364 menores de 18 años lesionados en los que la entidad realizó la correspondiente verificación de derechos. Asimimo, en este periodo se interpusieron 14 denuncias penales, se abrieron 34 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos y se hicieron 22 amonestaciones con asistencia obligatoria a cursos pedagógicos dirigidos a los padres de los afectados.

‘Nunca podré comprender cómo alguien se atreve a decir que existe la pólvora segura’



Patricia Gutiérrez de Reyes, cirujana de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar de Bogotá, explica por qué subestimar cualquier tipo de artefacto pirotécnico es un error fatal.

¿Cree que el panorama de lesiones por pólvora este año mejoró?

Yo creo que el panorama cada año podría ser mejor y hasta ahora no ha sucedido. En comparación a hace 60 años hemos mejorado mucho, pero esto es algo que no debería existir.

¿Cómo impacta la cifra de heridos por pólvora al sistema de salud?



Las quemaduras son eventos catastróficos y son enfermedades de alto costo que tocan la esfera psicológica, laboral, social, familiar y económica de una persona. Son un problema de salud pública. Nosotros siempre tenemos pacientes con quemaduras, todo el año estamos atendiendo accidentes que podrían prevenirse. Lamentablemente en esta época mucho más.

¿Cómo impacta una herida de este tipo en la vida de una persona a largo plazo?

Todas las quemaduras, sean pequeñas o grandes, a largo plazo dejan una cicatriz. Y esto siempre es una mortificación para las personas, Borrar las cicatrices -a menos que sea algo muy superficial- es imposible. También hay un daño psicológico que se va presentando con los años. Ahora imagine cómo puede impactar esto en la vida de un niño.

La doctora Patricia Gutiérrez de Reyes trabaja desde hace 35 años en la Unidad de quemados en el Hospital Simón Bolívar. Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cuáles son los casos más difíciles que ha tenido que tratar por quemados con pólvora?





La gente tiende a subestimar este tipo de sucesos. Pensar, por ejemplo, que las “chispitas mariposa” no son peligrosas es un error. He visto niños a los que se les pega una chispita en el pijama de lana o algodón y se queman; sufren lesiones traumáticas o incluso mueren. También he visto niños que quedan ciegos, conocí personas a las que se les explotaron cajas de pólvora cuando iban entre el carro, he visto morir a lo largo de estos 35 años que llevo trabajando en la unidad de quemados todas las quemaduras imaginables por pólvora y nunca podré comprender cómo alguien se atreve a decir que existe la pólvora segura. Las únicas personas que pueden manipular pólvora son los expertos entrenados para esto, nadie más.



¿Por qué es preocupante que se mantenga la cifra de menores de edad lesionados?



La realidad es que si un niño se quema por pólvora es porque alguien le facilitó que él pudiera manipular o adquirir el artefacto. El mejor tratamiento para una quemadura, sea por pólvora o por accidentalidad en casa, es que no suceda. Que no se presente.

Ante una quemadura por pólvora ¿qué no se debe hacer jamás?



No se debe dejar al paciente en la casa y aplicarle remedios caseros o recomendados por la mamá, la tía, o lo que vean en los medios. Hay que llevar al paciente al hospital. Se debe evitar que la herida se infecte para que sea tratado adecuadamente por gente especializada.

¿Este tipo de lesiones tienen repercusiones psicológicas a largo plazo?



Si, tiene secuelas psicológicas. Una de estas lesiones puede generar una amputación. Imaginé el impacto emocional de una persona que un día se levanta como si nada y se da cuenta que su vida ha cambiado radicalmente por esto.

¿Por qué la importancia de prevenir -y ojalá algún día erradicar- este problema de salud pública?

Porque este es un problema de incultura. Es un problema al que debemos decirle: NO. No necesitamos este problema en navidad ni en ninguna otra época del año. No importa si pasamos por la pandemia y fue dura, hay otras maneras de divertirse que no sean quemando pólvora porque puede generar accidentes.



