Ya hay más quemados por pólvora en el país frente al año pasado

En solo 12 días, 235 colombianos han resultado heridos por la pólvora y ya son dos casos más frente al mismo periodo del año pasado, según dio a conocer este viernes el Instituto Nacional de Salud (INS), que realiza una vigilancia intensificada.

En concreto, 150 adultos (16 por ciento más que el año pasado) y 85 menores de edad (18 por ciento menos) han sufrido quemaduras.



En el 94 por ciento de los casos sufrieron laceraciones (69 %), contusiones (30 %), amputaciones (9 %) y daño ocular (9 %). La mayoría de las hechos se presentaron por consecuencia de la manipulación (69 %), aunque dos de cada 10 heridos fueron espectadores.

Gracias al seguimiento de las autoridades sanitarias se encontró que el 39 por ciento de los adultos (58) estaba bajo los efectos del alcohol en el momento de resultar lesionados, y el 6 % de los menores heridos acompañaba a estos mayores.



Los llamados totes siguen siendo los artefactos más peligrosos y son causantes de una de cada tres lesiones. Más atrás se encuentran los voladores, los volcanes, los cohetes y las luces de Bengala.



La preocupación de las autoridades es mayor, debido a que la cifra comparada de quemados se presenta antes de los picos históricos en los que hay más eventos de este tipo: el comienzo de las novenas, la Navidad y la noche del 31 de diciembre y la mañana del 1 de enero.



También llama la atención el incremento inusitado de casos en Bogotá, donde se pasó de nueve casos en el 2018 a 26 hasta el 12 de diciembre de este año, para un aumento del 189 por ciento.



A pesar de mostrar una disminución del 8 por ciento, Valle del Cauca sigue siendo la región con más quemados, con 33 casos. En Antioquia, donde se han registrado 23 lesionados, el aumento ha sido de 15 por ciento; y en Tolima, con 20 heridos, el salto es de 233 por ciento frente a esta fecha del año pasado.



El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, llamó la atención sobre estas cifras e insistió en el mensaje de que todo uso de la pólvora es peligroso.



“Todos tenemos la responsabilidad de bajar el número de casos de lesionados y quemados con pólvora durante este diciembre y Año Nuevo. Debemos centrarnos en la prevención, en evitar que los niños estén cerca de la pólvora y no mezclar su uso con el licor. Cada año, cientos de familias terminan afectadas y pasando estos días de celebración en hospitales y unidades de quemados", dijo Uribe.



El ministro mencionó la recordó la campaña "Porque te quiero y me quiero: Cero Pólvora Parcero", que se lanzó desde el Ministerio de Salud, la cual busca, a través del rap, que los niños y jóvenes del país se alejen de la pólvora y conozcan sus peligros. "No podemos bajar la guardia, la prevención es fundamental”, finalizó.

