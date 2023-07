La médica, especialista en pediatría y experta en vacunas con máster en salud pública, epidemiología y en estadística en Ciencias de la Salud –María García Sánchez– que también participó en el último Congreso Colombiano de Pediatría, explica cómo los avances tecnológicos se enfocan en diversas formas de proteger la vida humana.



De igual forma, responde a EL TIEMPO cómo se trabaja en la industrua de los biológicos y responde la preguntas frecuentes que se tienen sobre estos, que de igual forma son incluidos por el Plan Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en el país.



¿Cómo va el avance de la tecnología en cuanto a vacunas?

Según la experta, la ciencia está en su mejor momento, pues cada vez se lanzan al mercado vacunas que agilizan el proceso de inmunización. Como es el caso de los biológicos hexavalentes, que tienen componentes inactivados o fragmentos de los agentes patógenos que causan las enfermedades, lo que reduce el riesgo de efectos secundarios graves y proporciona una mayor seguridad para los niños.



Por el momento, se están desarrollando diferentes plataformas de vacunación que se habían planteado incluso antes de la pandemia. Misma situación que contribuyó a que el progreso sea más amplio de lo esperado, por ejemplo: con plataformas de ARN o de vacunas recombiantes, que serán el futuro. "Afortunadamente, cada vez más se disponen de vacunas que son muy seguras y que tienen una respuesta de protección grandísima en los niños", dice García.



¿Qué vacunas faltan por crear?

Todas las enfermedades tropicales necesitan de la investigación y la creación de vacunas. La nueva vacuna del dengue que recientemente ha recibido aprobación en Europa, significa un gran logro, sin embargo también se necesita inmunización contra el Zika, entre otras infecciones. Sin duda también se deben considerar patologías como el Sida, en el que luego de análisis no se ha obtenido ni cura o biológicos.



De igual forma, también se esperaría que pronto se obtenga protección conrespecto a la tuberculosis. Esta vacuna ya está en estudios y una de ellas está en la fase III con resultados muy óptimos para que se haga una aplicación a nivel mundial.

¿La estructura para la aprobación de vacunas se cambió luego de la pandemia?

"La estrategia consiste en una serie de estudios que son prequímicos, es decir, que todavía no se aplican en el ser humano y que permiten ver si el antígeno es capaz de producir una respuesta de protección", explica la pediatra. Una vez se haya visto, se pasa a la experimentación animal para ver las respuestas y es aquí donde inician las fases, que son muy rigurosas.



- Fase I: permite ver si el producto que se quiere utilizar va a generar una respuesta defensora. Se aplica en muy poca gente y principalmente se estudian los efectos que causa en el cuerpo.



Aquí, al igual que en el resto de las etapas se tiene como eje la seguridad, porque los experimentos se aplican a seres humanos sanos. Así que se exige el máximo estandar de protección, por esto no puede producir reacciones en más de un 10 por ciento de personas a las que se les aplica la vacuna en estudio.



Aplicar la vacuna antes de iniciar la vida sexual ofrece una mayor protección. Foto: iStock

- Fase II: se estima la cantidad de componentes inactivados o fragmentos de los agentes patógenos que se necesitan para lograr, con la mínima dosis, la protección necesaria en el organismo. Para probar la dosis, se prueban diferentes cantidades con personas y una vez se estime el beneficie al paciente, se pasa a la siguiente parte.



- Fase III: aquí se prueba el medicamento en miles de personas para confirmar que no se encuentra ningún efecto adverso que signifique un riesgo sobre la ganancia que pueda proporcionar.



La últimas tres etapas se hacen de forma longitudinal, es decir, que primero se analiza una etapa para pasar a la otra. Contrario de lo que sucedió en pandemia, pues en esa situación las fases se pusieron en marcha de forma paralela. Lo que quiere decir que cada una de las etapas iniciaron a la vez, de forma que si se confirmaba la seguridad en todos se ahoraba tiempo.



Luego de cada uno de los pasos, se hace una observación exhaustiva y se determina si la vacuna puede ser comercializada con los datos de seguridad y eficacia. Lo más importante, los estudios no acaban luego de que se empieza a aplicar la vacuna.



- Fase IX: tanto las compañías farmacéuticas como las personas vinculadas con la seguridad de vacunas, hacen un seguimiento de toda la población para asegurar que no exista un factor que pueda poner en riesgo la salud pública. En caso de que un riesgo apareciera, se limita la vacunación y se estudia la relación que hay con la amenaza y el fármaco.



¿Cómo se vio afectada la dinámica de la vacunación por el covid-19?

Los países que más sufrieron en cuanto a vacunación, en la pandemia fueron los de bajo índice de desarrollo. Por ejemplo, todos aquellos planes de vacunación que Unicef, entre otras organizaciones, planeraon en Africa, sufrieron un impacto muy grande con el covid-19.



Es cierto que en lugares como Latinoamérica, se consiguió que los pediatras –en la alarma de disminución de vacunas en niños– pusieran herramientas para que los menores accedieran a los biológicos lo antes posible.



En este momento, se puede decir que se han recuperado la cantidad de vacunas que se tenían. Sin embargo, "somos países privilegiados porque la población todavía es consiente de la importancia de las vacunaciones", dice la experta con respecto a Latinoamérica y España.



Pues, la gente sabe que el hecho de la inmunización salva de enfermedades muy graves. Es notorio enl caso del norte de Europa, donde se han dejado estas prácticas a un lado y enfermedades como sarampión han vuelto a emerger, e incluso, han causado muertes en niños.



Esto, debido a que el efecto de las vacunas hace que se olvide lo peligrosos que son algunos padecimientos, algo que no puede dejarlo a un lado. Porque si esto pasa y se deja de vacunar, todas las enfermedades que protegen van a reemerger.



Vacuna Foto: Archivo Particular

¿Cómo evitar que los intereses comerciales vayan por encima de la salud pública?

Esto no compete a los científicos, sino a los políticos y a determinados organismos que manejan el tema de vacunas. Sin embargo, en la pandemia se tuvo la oportunidad más grande de demostrar que el ser humano tiene la capacidad de ser empático y cercano, a pesar de que muchos países se han quedado sin la vacunación o han llegado de forma tardía. "Yo creo que todo el mundo, por el hecho de existir, tiene el derecho a ser protegido, por eso hay que tener estrategias para que cuando vuelva a suceder algo así, porque habrá otra pandemia, nadie se vea expuesto y sin resguardo", dice la experta.

¿Qué seguimiento se hace para detectar las enfermedades que ocasionarán pandemias?

Desde años hay una estrategia que se denomina One World, en la que se tienen en cuenta enfermedades infecciosas y factores climáticos que pueden influir a la hora de cualquier vector, no solamente los que infectan al ser humano sino también los que afectan a los animales.



Por esto, existen sistemas de revisión epidemiológica para estudiar riesgos. Aquí, se tiene la cooperación de médicos, veterinarios entre otros profesionales. Así, en este momento se está estudiando a nivel mundial todos los virus de la gripe que puedan hacer un salto hacia los humanos, se tienen constancia de estos y se vigilan para asegurar que se eviten próximas pandemias.



Jimena Delgado

Escuela de periodismo EL TIEMPO