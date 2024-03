¿Qué trae la ponencia de reforma de la salud en su tercer debate?

La reforma de la salud sigue su curso en el Senado. El 5 de marzo, la bancada de gobierno radicó ponencia positiva para debate en Comisión VII, la cual trae nuevos elementos que cambian aspectos clave del texto que había salido de la plenaria de Cámara. Entre estos elementos analizaré tres aspectos: los convenios de desempeño, las gestoras en el nuevo sistema y el impulso que se busca darle a la red de salud pública.

La reforma de la salud sigue su curso en el Senado. El 5 de marzo, la bancada de gobierno radicó ponencia positiva para debate en Comisión VII, la cual trae nuevos elementos que cambian aspectos clave del texto que había salido de la plenaria de Cámara. Entre estos elementos analizaré tres aspectos: los convenios de desempeño, las gestoras en el nuevo sistema y el impulso que se busca darle a la red de salud pública.

Contratos no contratos

El primer aspecto es el de los convenios de desempeño. El texto anterior establecía un modelo de compra abierta, es decir que cualquier IPS que aceptara los términos y condiciones del Ministerio de Salud podía empezar a facturarle servicios a la Adres. En este nuevo texto se reduce ese riesgo introduciendo tres elementos nuevos: los convenios de desempeño, los acuerdos marco y el concepto de ‘facultar’.

En cuanto a los convenios de desempeño, aunque estrictamente hablando no equivalen a un contrato porque no hay un contratante ni un contratista, para efectos de la argumentación utilizaré estos dos términos con el perdón de los abogados expertos en contratos. Cuando utilizo el término ‘contratante’ me refiero a la autoridad territorial, la Gestora de Salud y Vida o la Unidad Zonal de Planeación. Y cuando utilizo el término ‘contratista’ me refiero a la institución prestadora o IPS, así como al Caps.

En la mediana y alta complejidad, las partes en estos convenios son: las direcciones departamentales y distritales de salud según corresponda, y también cada IPS de mediana y alta complejidad. Pero, adicionalmente, se establece que las Gestoras de Salud y Vida también entran en estos convenios como parte contratante, lo que configura un convenio de desempeño tripartito.

En la baja complejidad, los convenios de desempeño se celebrarán entre las Unidades Zonales de Planeación y Evaluación y cada Caps. La definición de lo que deben incluir estos convenios hace pensar que equivalen a un contrato, pero la parte contratante no es la que le paga al contratista, sino la Adres, bajo las condiciones expresadas en dicho convenio.

Un detalle que preocupa es que una de las contratantes sea el departamento o distrito. Esto implica revivir la figura de los fondos regionales, que fueron eliminados del proyecto de ley por el alto riesgo de corrupción que esto conllevaba. Aunque la Gestora se hace parte contratante con la entidad territorial, es predecible que esta última prevalecerá para favorecer sus intereses, y que la Gestora será un espectador pasivo en ese juego de poder.

Cabe preguntarse si dentro de estos convenios las Gestoras podrán ejercer controles previos (antes de que se presten los servicios de salud) y concurrentes (durante la prestación de los servicios de salud). Estos controles son necesarios para hacer que los recursos alcancen para todo el año. En el texto anterior, las Gestoras no tenían este poder, pues no eran la parte contratante.

De otro lado, la naturaleza tripartita del convenio lo hace aún más complejo, como lo predice la teoría de agencia: cuando un agente (la IPS) tiene dos principales (la autoridad territorial y la Gestora), les hace el juego a ambos y se sale con la suya. Dicho de manera coloquial, “esclavo con dos amos es hombre libre”.

Todo esto conduce a pensar que los convenios de desempeño, como están planteados en el texto de la ponencia, no llenarán el vacío que causa la ausencia de contratos, aspecto que he planteado reiterativamente como un gran riesgo, dado que llevará a que la reforma planteada por el Gobierno termine por empeorar lo que pretende resolver, pues generaría un desbordamiento del gasto de dimensiones peores que las actuales.

En cuanto a los acuerdos marco, se introduce este concepto como complemento a los convenios de desempeño. Al parecer, este acuerdo marco toma los términos acordados en los convenios de desempeño tripartitos, pero queda por esclarecer si en el acuerdo marco se podrán establecer nuevas condiciones a las IPS o si simplemente se copia y se pega el texto del convenio de desempeño. En cualquier caso, esto implica una nueva responsabilidad para la Adres: tendrá que elaborar, mal contados, unos 20.000 acuerdos anuales.

En cuanto al concepto de facultar, introducido en el artículo 68, este implica que la IPS que acepte los términos y condiciones del ministerio para participar en el sistema público podría prestar servicios y facturarlos a la Adres, siempre y cuando la entidad territorial y la Gestora decidan si son elegibles para facturar. En el texto anterior solo bastaba con que la IPS aceptara los términos y condiciones del ministerio y estuviera incluida en una red integral e integrada de servicios de salud, lo que en la práctica era un modelo de compra abierta y no de contratación selectiva.

La contratación selectiva es clave porque le permite al pagador decidir con quién contrata y con quién no. Un pagador bien intencionado contratará con aquellos prestadores que le contribuyen al objetivo de controlar el costo sin afectar la calidad, y de no contratar con quienes no le contribuyen a este objetivo. Claramente puede haber pagadores malintencionados que buscan otros objetivos, pero lo cierto es que, en un contexto en el que el pagador no puede seleccionar con quién contrata, crea un riesgo evidente: la IPS, a sabiendas de que tiene que ser contratada, no tendrá mayor incentivo para contribuir al objetivo del contratante. Esto llevará a que los convenios de desempeño carezcan de la fuerza que tiene un contrato clásico.

Las Gestoras

El segundo aspecto para analizar es el papel de las Gestoras en la reforma. Este papel se ha debatido entre una “EPS remasterizada” y un actor irrelevante. La ausencia de contratos en las versiones previas del proyecto de ley hacía irrelevantes a las Gestoras, pero como he señalado en los párrafos precedentes, los convenios de desempeño no parecen llenar ese vacío.

Pero en el nuevo texto hay otros elementos que hacen más irrelevantes a las Gestoras y las conducen hacia la salida por la puerta de atrás. Uno de estos es que los Caps podrán asumir las funciones de las Gestoras donde estas no tengan presencia, lo que hace pensar que después asumirán dichas funciones en otras áreas donde sí la tengan. Por otra parte, se elimina la posibilidad de que las Gestoras tengan Caps, lo que era permitido en el texto anterior. Esto hace que las Gestoras no tengan ninguna injerencia en la gestión del riesgo en el nivel primario.

Y el último elemento es el artículo nuevo que establece la evaluación cada dos años de los gastos administrativos de las Gestoras, y una reducción del 1,5 por ciento de su ingreso si no cumplen los indicadores establecidos. Con estas dos palancas de control, el Gobierno buscará reducir aún más el 5 % de administración hasta hacerlas desaparecer.

La red pública

Finalmente, el tercer aspecto por analizar es el fortalecimiento de la red pública a costa de debilitar a las IPS privadas. La intención del Gobierno de fortalecer los hospitales públicos es legítima, pero es de esperarse que para lograrlo tendrá que desfinanciar a los prestadores privados. Hoy ya lo está haciendo la Nueva EPS cuando les da prioridad a los pagos a prestadores públicos y deja a los privados en segundo lugar, revirtiendo

así una lógica que imperó por décadas en detrimento de los públicos. En esta nueva realidad, la lógica se invierte y las afectadas serán las IPS privadas.

Un elemento fundamental que siempre ha estado en los textos previos de la reforma es el de los subsidios de oferta a los hospitales públicos, es decir, pagarles la nómina y los costos recurrentes. A esto se suma el poder que se les da gobernadores y alcaldes distritales en la conformación de las redes integrales e integradas, en la que muy probablemente privilegiarán los hospitales públicos, así como también los favorecerán en la referencia de pacientes hacia mediana y alta complejidad.

Esto aumentará la demanda de sus servicios y, por tanto, generará una mayor necesidad de subsidios de oferta para aumentar la capacidad instalada. Y este incremento de capacidad instalada requerirá recursos adicionales, que saldrán de lo que se deje de contratar con IPS privadas.

Un elemento nuevo que llevará a desfinanciar los prestadores privados es el del cálculo de los presupuestos para los Caps privados y mixtos, lo cual queda a discreción del Ministerio de Salud. En el texto anterior, este cálculo se basaba en lo que les asignen a los Caps públicos. Esto deja el espacio para que el Gobierno les reduzca los presupuestos a los Caps privados hasta probablemente obligarlos a cerrar, y dejar solo oferta pública.

Otro elemento es el de contratar con terceros aquellos servicios que los Caps públicos no tenían, mientras los desarrollaban. En el nuevo texto se eliminó esa posibilidad. Un ejemplo clave es el laboratorio clínico: si un hospital de nivel I quiere montar un pequeño laboratorio, lo podrá hacer, en vez de tener solo una toma de muestras y contratar el procesamiento con un laboratorio centralizado de naturaleza privada. De nuevo: más capacidad instalada, más subsidio de oferta, pues ese es precisamente el incentivo inherente al subsidio de oferta: incrementar la capacidad instalada.

Un último elemento (que surgió en esta nueva ponencia) es el del saneamiento de los pasivos de las EPS con participación pública, y de las acreencias de los hospitales públicos con las EPS liquidadas. La suma de estos dos rubros es un factor adicional que incrementa aún más los costos de la reforma, y que aún debe ser avalada por el Ministerio de Hacienda. No sorprendería entonces que, de no lograr dicho aval, el Ministerio de Salud tome recursos destinados al pago de servicios de mediana y alta complejidad para este nuevo propósito, profundizando así la desfinanciación del sector prestador privado.

RAMÓN ABEL CASTAÑO

MÉDICO Y PH. D. (*)

(*) Médico de la Universidad CES. Ph. D. en Política y Salud Pública, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Cuenta de X: @RamonAbelC

Página web: www.ramonabel.com