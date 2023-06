Muchas veces se refieren al virus de inmunodeficiencia humana -VIH- como un tipo de virus particular, no obstante tiene algunas variaciones que varios no conocen.



El virus de la inmunodeficiencia ataca al sistema inmunitario y se puede clasificar en diferentes tipos, subtipos y grupos

Tipos de VIH

Aunque actualmente no hay cura para el VIH, los tratamientos han tenido avances significativos. Foto: iStock

Según el portal ‘Heathline, existen dos tipos de VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. La diferencia entre estos dos es de nivel genético, ya que el VIH-2 tiene una diferencia de más del 55 % con respecto al VIH-1.



Este último es el que predomina en el mundo, es decir que la mayoría de personas que tienen VIH poseen el tipo 1.



El tipo VIH-2 se encuentra en mayor proporción en África occidental, tienen una diferente forma de transmisión, su progresión es lenta, es resistente a algunos medicamentos antirretrovirales.



Grupos

Para el tipo de virus VIH-1 existen cuatro grupos diferentes:



- Grupo M

- Grupo N

- Grupo O

- Grupo P



Igual como sucede con el tipo VIH-1 el grupo de virus M, significa ‘mayor, ya que es el que se presenta en más casos alrededor del mundo.



Heathline asegura que los otros tres grupos de virus son menos comunes y que los pocos casos que existen también se encuentran en África central y occidental.



Por su parte, el virus VIH-2 se divide en nueve grupos diferentes que se designan con las letras de la A a la I y únicamente los grupos A y D se presentan en humanos.

Subtipos

Ya que el virus VIH-1 y el grupo M son los que se presentan en más casos alrededor del mundo, dentro de estos se dividen en más subtipos que son genéticamente diferentes entre sí.



En la actualidad existen nueve subtipos diferentes en el grupo M, que se designan desde la letra A hasta la K.



Aún no se conoce si dentro de cada subtipo también hay variaciones, lo que sigue siendo objeto de estudio por parte de los científicos.



Los diferentes subtipos pueden variar alrededor del mundo, no obstante el subtipo C es el que más se presenta.

Aumentaron los casos de VIH en Bogotá

