A pesar de que es importante ser constante con el cuidado del cabello para que mantenga una forma y color saludables, el exceso de lavado también puede ocasionar el efecto contrario.



De acuerdo con el portal especializado Mejor con Salud, la frecuencia de lavado es algo que cada quien elige según el tipo de cabello que tiene. Algunas personas lo lavan diariamente y otras cada tres días o cada semana.



Si una persona tiene el cabello muy graso, lavarlo más seguido sería ideal para mantener el nivel de sebo controlado y que no desemboque en problemas de caspa.



Por el contrario, una persona con el cabello seco debería mantener un lavado menos frecuente para evitar generar una sequedad extrema en su cuero cabelludo. En términos generales, el lavado diario no está aconsejado por los expertos.



Algunos dermatólogos recomiendan a sus pacientes lavar el cabello una o dos veces por semana para estar en una frecuencia equilibrada que no perjudique la salud de la piel.



De hecho, esta práctica se hace menos necesaria con el paso del tiempo, pues a medida que una persona envejece su cuero cabelludo pierde nivel de grasa.



Asimismo, los expertos aseguran que algo muy importante también es mantener una rutina de higiene que incluya el uso de cremas hidratantes y cepillado eventual que apoye al lavado del cabello.

