El huevo es uno de los alimentos más versátiles, pero sobre todo, una excelente fuente de proteínas y nutrientes. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), no contiene carbohidratos, es rico en grasa y posee buenas cantidades de calcio, hierro, vitaminas A y D, tiamina y riboflavina.



Aunque comúnmente este es un alimento que se asocia al colesterol, estudios científicos han demostrado que su consumo tiene un efecto muy leve en los niveles de colesterol de la sangre.



Este alimento presenta un alto contenido de vitaminas y minerales que son esenciales para la salud. Su incorporación en una dieta balanceada es esencial para reducir el riesgo de muchas patologías y lograr una recuperación adecuada tras la enfermedad.

Algunos de los aportes nutricionales de este alimento son:



- Es una muy buena fuente de proteína para niños y para adultos.



- Es rico en colina, una sustancia indispensable para el desarrollo del cerebro y para la reducción de riesgo cardiovascular.



- Contiene zeaxantina, una vitamina fundamental para el buen funcionamiento ocular.



- La yema es buena fuente de fosfolípidos, unos tipos de grasas importantes para la función cerebral.



- Es una fuente importante de hierro, por eso es indispensable en niños y mujeres gestantes.



- Aunque en pequeñas cantidades también es fuente de vitamina D, que es la vitamina que normalmente extraemos de la luz solar.



A pesar de sus múltiples beneficios, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), la manera más saludable de consumir huevos es hacerlos hervidos o escalfados, lo que no aportará calorías extras al alimento.



En cuanto al huevo crudo, los expertos mencionan que quizás no es la más recomendable porque las claras de huevo crudas contienen una proteína llamada avidina, que se une a la biotina e impide su absorción en el intestino delgado. Las llamadas vitaminas para la piel, el cabello y las uñas se estarán desperdiciando. Otra de las razones para no comer huevos crudos es que estos contienen salmonella, una bacteria que es especialmente dañina.



Además, especialistas aseguran que el consumo de huevo está desaconsejado principalmente en personas que presentan alergia a la albúmina, que es la proteína del huevo que está en la clara. A ello, se suman quienes tienen alguna condición cardiometabólica.



Sin embargo, lo ideal es que esté asesorado por un experto, quien le indicará si debe o no consumir huevo y en qué cantidad de acuerdo con su estado de salud.

