Los antibióticos son fármacos fundamentales en materia de salud. Su descubrimiento aumentó la esperanza de vida humana, pues se convirtió en el arma para combatir a las bacterias.



Con ellos se pueden tratar con éxito las infecciones causadas por bacterias y se puede prevenir la trasmisión de la enfermedad. Además, pueden reducir las complicaciones graves de la enfermedad, de acuerdo con la Clínica Mayo.



Pero algunos antibióticos que solían ser los tratamientos típicos para infecciones por bacterias ya no funcionan tan bien, pues algunas cepas de bacterias, se están volviendo resistentes a estos fármacos.

Esto ha generado la preocupación generalizada de organizaciones como la OMS, que alertan sobre el mal uso de los antibióticos y las nefastas consecuencias que esto puede ocasionar a nivel global.



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aproximadamente un tercio del uso de antibióticos no es necesario ni apropiado.



Por ejemplo, hay quienes se automedican antibióticos para tratar las infecciones causadas por virus, como una gripa o el dolor de garganta, una decisión incorrecta.



Otras infecciones virales frecuentes para las que no sirve tomar antibióticos, según el portal mencionado, son las siguientes:



- Resfriado o goteo de la nariz



- Gripe (influenza)



- Bronquitis



- La mayoría de los tipos de tos



- Algunas infecciones del oído



- Algunas infecciones de los senos paranasales



- Gripe estomacal



- Covid-19

¿Por qué no debe dejar de tomar el antibiótico así se sienta bien?

Aunque con frecuencia dejamos el tratamiento apenas nos sentimos mejor, es importante completar con los días y cumplir con los horarios de toma indicados por el profesional de la salud.



Solo así se podrán eliminar por completo las bacterias que causan la enfermedad.



Si no se toma el antibiótico como se le ha recetado, es posible que tenga que reiniciar el tratamiento más adelante.



Y si deja de tomarlo, se puede favorecer la propagación de propiedades resistentes a los antibióticos entre las bacterias.

Recuerde consultar con su médico cabecera, parala formulación de algún medicamento. Foto: iStock

El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud del Perú, Luis Pampa, explicó que para cada tipo de germen existe un tipo de antibiótico, una vía de administración y un horario diferente.



"Un antibiótico actúa mientras su concentración y el tiempo en el cuerpo es el adecuado. Tiene la función de matar o inhibir la reproducción de la bacteria y darle tiempo al sistema inmune para lograr bloquear o neutralizar en forma definitiva al agente invasor", mencionó.



Asimismo, manifestó que la resistencia bacteriana causada por el mal uso del medicamento puede progresar hacia formas clínicas graves como sepsis, shock séptico y falla multiorgánica, hasta producir la muerte.



Por ello, el infectólogo recomendó cumplir con la dosis y la hora prescrita, y no intentar cortar el tratamiento al sentir mejoría.

Esto ocurre, de acuerdo con la explicación del portal 'Pensar Salud' porque "el principio de acción se basa en atacar el proceso de la enfermedad, destruyendo la estructura de las bacterias o su capacidad de reproducirse. Pero interrumpir los antibióticos antes de lo recomendado por el médico genera bacterias más resistentes".



Si no se erradican todos los microorganismos que causó la infección, los sobrevivientes al antibiótico se van a reproducir y van a compartir esa nueva característica de resistencia al resto.



"Los mecanismos de resistencia no solo se los pasan a sus clones o hijas, entre comillas, sino que adicionalmente se los pueden pasar a bacterias vecinas y esto hace que ese fenómeno de resistencia que generó una bacteria pueda ser utilizado por otras bacterias que están alrededor de aquella”, explicó el infectólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología (Acin), Carlos Álvarez, a EL TIEMPO.



Así, los medicamentos pierden su efectividad y las infecciones continúan en el organismo, aumentando el riesgo de transmisión a otros.



A lo anterior se suma tener claro que aumentar la dosis de antibiótico no lo mejora más rápido, pero, en cambio, aumenta el riesgo de efectos secundarios. “Aumentar la dosis de un medicamento puede generarle una intoxicación y tener un efecto adverso en su cuerpo”, explica la cartera de Salud.



Si los síntomas de la infección persisten, no prolongue el antibiótico, mejor consulte a su médico.

El riesgo de los antibióticos

El principal daño colateral de tomar antibióticos sin tener una infección de este tipo es que las bacterias generan un mecanismo de resistencia a estos medicamentos que hace que cuando las necesite ya no tendrán efecto.



“Si uno toma antibióticos para una infección que no es por bacterias, por ejemplo, infecciones virales, lo que va a hacer es generar resistencia sin ningún beneficio”, apuntó Álvarez.



Y agregó que la resistencia no solo se genera con las bacterias que conviven con nosotros, sino que “a su vez, como interactuamos con otras personas, podemos facilitar la transmisión de estas bacterias y, por lo tanto, hacer que otra persona tenga bacterias resistentes, incluso si no ha tomado antibióticos”.



La recomendación principal es que solo se ingiera un fármaco antibiótico si el médico lo recetó, teniendo en cuenta que ante síntomas de cualquier enfermedad se debe acudir con un especialista y no automedicarse en ningún caso.



Así, resulta fundamental tener presente que automedicarse antibióticos puede tener riesgos para su salud: tomarlos en momentos innecesarios puede crearle en el futuro mayores complicaciones en el tratamiento de enfermedades.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO ​

