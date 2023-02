Los ojos caídos, también conocidos como párpados caídos, se refieren al exceso de piel del párpado superior, que puede llegar la obstruir la visión al llegar muy abajo (ptosis), o acumularse en el párpado como una especie de bolsa (dermatocalasia).



Los párpados caídos suelen ser una combinación de ambas afecciones. Conozca cuáles son sus principales causas.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (Medline Plus), la caída del párpado se debe, casi siempre, a la debilidad del músculo que eleva el párpado.



Sin embargo, puede ser causado por otras razones, como el daño a los nervios que controlan este músculo, o a la flacidez de la piel de los párpados superiores.



Dentro de las causas del párpado caído también están el proceso normal de envejecimiento, pero puede ser una condición congénita o el resultado de una lesión o enfermedad.



Medline Plus informa que las enfermedades o padecimientos que pueden llevar a la caída de los párpados incluyen tumores alrededor o detrás del ojo, diabetes, síndrome de Horner, accidente cerebrovascular, entre otros.

Síntomas

La caída del párpado puede presentarse en uno o ambos ojos dependiendo de la causa. Con frecuencia se presentan problemas de visión, aunque al inicio es solo la sensación de que algo bloquea el campo de visión.



Según el Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, la mayoría de pacientes con esta condición suelen notar que la visión se bloquea por completo cuando el párpado caído cubre la pupila.



"Los niños pueden echar la cabeza hacia atrás para ayudarse a ver bajo el párpado", señala el portal oficial del NIH.



También, añade, se puede presentar dolor y sensación de cansancio alrededor de los ojos, así como un lagrimeo a pesar de la resequedad en el ojo.

Tratamiento

La mayoría de casos de párpado caído se debe al envejecimiento y no hay ninguna enfermedad de por medio, según el NIH, por lo que no se requiere un tratamiento específico. En caso de que haya una enfermedad, se tratará.



Existe la opción de la cirugía de levantamiento de párpado, llamada blefaroplastia, que se hace para repara el descolgado o la caída de los párpados superiores, según reseña Medline Plus.



En casos leves de esta condición se puede hacer la cirugía para mejorar la apariencia, aunque en casos graves se utiliza para corregir la interferencia contra la visión. En los niños, específicamente, se utiliza para corregir la ambliopía, también llamada 'ojo perezoso'.

