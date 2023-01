Los dátiles son ricos en hierro, potasio, calcio y magnesio y son una fuente importante de fibra. Por su sabor dulce se convierten en una alternativa adecuada a los azúcares refinados.



Gracias a su aporte en vitaminas y minerales, esta fruta ayuda a combatir la anemia y el estreñimiento. Otro de los beneficios que se le atribuye a los dátiles es en la fertilidad masculina.

El dátil presenta un elevado porcentaje de calorías y nutrientes. Por cada 100 gramos de producto se pueden contar hasta 275 kilocaloría, esto se debe a que su peso está constituido por azúcares como la glucosa y fructosa.



Este alto aporte energético está relacionado con que el 65 % de su peso está constituido por azúcares como la glucosa o la fructosa. Adicional a esto tiene un gran aporte de vitamina B5, que hace que los dátiles aporten energía.



Esta fruta tiene alto contenido de potasio, lo que la convierte en el aliado ideal para combatir la retención de líquidos y ayuda a conciliar el sueño debido a su aporte de triptófano y magnesio.



Su aporte en vitamina B3 y hierro contribuye a la reducción de la presión arterial y el colesterol. Al ser una fuente de hierro ayuda a disminuir a la anemia, los mareos y las uñas quebradizas.



El Centro Médico de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, descubrió que los alimentos ricos en potasio, como los dátiles, ayudan a reemplazar los electrolitos que se pierden con la diarrea crónica.



Otro estudio publicado en el Journal of Critical Reviews menciona que los minerales como fósforo, potasio, calcio o magnesio presentes en los dátiles hacen de él un superalimento para fortalecer los huesos y combatir enfermedades como la osteoporosis.



En cuanto a los beneficios en la salud sexual, se conoce que los dátiles ayudan a incrementar el recuento y la motilidad de los espermatozoides.



Un estudio de 2017 publicado en el Journal of Obstetrics and Gynecology halló que 154 mujeres embarazadas que consumieron esta fruta no necesitaban ser inducidas para el parto con prostaglandina y oxitocina.

